REANIMAL: Verstörender Koop-Horror feiert Release mit düsterem Launch-Trailer

Das von Kritikern gefeierte Koop‑Horrorabenteuer REANIMAL ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Entwickelt von Tarsier Studios und veröffentlicht von THQ Nordic, setzt der Titel auf atmosphärische Spannung, gemeinsames Überleben und eine unverwechselbare audiovisuelle Identität.

Studio‑Managing‑Director Oliver Merlöv beschreibt REANIMAL als ein Projekt, das die kreative DNA von Tarsier widerspiegelt. Das Team habe mit enormer Hingabe an jedem Detail gearbeitet, um ein Erlebnis zu schaffen, das sich persönlich, handgemacht und einzigartig anfühlt. Merlöv betont, wie wichtig es dem Studio sei, Spiele zu entwickeln, die die Zeit der Spieler wirklich wert sind.

Mit seinem Fokus auf kooperativen Horror, intensiver Atmosphäre und charakterstarkem Design reiht sich REANIMAL nahtlos in die Handschrift des Studios ein, das bereits mit früheren Projekten ein Gespür für unheimliche Welten bewiesen hat.

REANIMAL ist ab sofort digital und im Handel verfügbar – bereit für alle, die sich gemeinsam in ein neues, verstörendes Abenteuer stürzen wollen.