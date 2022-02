Rebel Wolves: Ex-Witcher 3-Entwickler gründen Studio für Next-Gen-RPG

Einige ehemalige Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 haben mit Rebel Wolves ein eigenes Studio geformt.

Gegründet wurde Rebel Wolves von Konrad Tomaszkiewicz, dem Game Director für The Witcher 3: Wild Hunt. Er war zuletzt auch als Head of Production und als Secondary Game Director für Cyberpunk 2077 verantwortlich.

Mit Rebel Wolves will Tomaszkiewicz mit seinen Freunden dieselbe Leidenschaft für Videospiele teilen und mit ihnen das cRPG-Genre weiterentwickeln und Geschichten erzählen, die tiefe Emotionen wecken.

„Für uns alle hier bei Rebel Wolves waren Videospiele schon immer etwas, für das wir uns bestimmt fühlten – etwas, das in unserer DNA verankert ist. Ich persönlich könnte nicht glücklicher sein, dass ich mich mit Freunden zusammengetan habe, die diese Leidenschaft teilen. Wir entwickeln ein Videospiel, das wir gerne spielen würden, und zwar so, wie Spiele gemacht werden sollten. Wir wollen das cRPG-Genre weiterentwickeln, indem wir unvergessliche Geschichten erschaffen und tiefe Emotionen wecken, während wir als ein eng zusammengeschweißtes Team arbeiten, das ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Ehrgeiz hat.“

„Gemeinsam stellen wir uns Rebel Wolves als einen Ort vor, an dem erfahrene Spieleentwickler ihre Leidenschaft neu entfachen können, an dem sie sich auf ihr Handwerk konzentrieren und ihre Liebe in einen erstaunlichen, ehrgeizigen Titel stecken können. Wir wollen klein und agil bleiben – ein Ort, an dem man sich kennt und füreinander sorgt.“