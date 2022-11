Rebel Wolves: Strategische Investition von NetEase gesichert

Rebel Wolves, das Anfang 2022 von Branchenveteranen der polnischen AAA-Spiele-Community gegründete Entwicklungsstudio, gab bekannt, dass es sich eine strategische Investition von NetEase Games, einem der weltweit führenden Entwickler von Handy- und PC-Spielen, gesichert hat.

„Wir freuen uns, NetEase Games als unseren neuen Anteilseigner und Partner begrüßen zu dürfen. Dass eines der weltweit führenden Spieleunternehmen hinter unserer Vision steht, ist ein großer Vertrauensschub und eine Bestätigung für das gesamte Team von Rebel Wolves“, so Konrad Tomaszkiewicz, CEO, Game Director und Mitgründer. „Die von NetEase zur Verfügung gestellte Finanzierung war das letzte fehlende Stück, um Vollgas zu geben. Mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, um ein AAA-Spiel von Weltklasse zu entwickeln, können wir uns nun auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Entwicklung.“

Das Studio, das im Februar dieses Jahres angekündigt wurde, erregte die Aufmerksamkeit von Medien und Spielern gleichermaßen und hat sich zum Ziel gesetzt, originelle IPs im Einzelspieler-RPG-Genre zu entwickeln, die von einer Geschichte handeln.

Das Gründerteam verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von gefeierten und meistverkauften RPG-Spielen, darunter The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077.

„Es ist äußerst selten, dass man die Gelegenheit hat, mit einem All-Star-Team von Anfang an zusammenzuarbeiten. Jeder bei NetEase Games war ein Bewunderer des Rebel Wolves-Teams und ihrer bisherigen Arbeit. Wir haben schnell unsere gemeinsame Leidenschaft für die Entwicklung großartiger Spiele entdeckt und ihre langfristige Vision, ein nachhaltiges und kreatives Studio zu schaffen, deckt sich mit unserer Strategie, talentierte Entwickler zu fördern, die sich für Spiele begeistern“, so Simon Zhu, President of Global Partnerships and Investments, NetEase Games. „Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Rebel Wolves und können es kaum erwarten, zu sehen, wie das Team seine umfangreiche Erfahrung nutzen wird, um noch fesselndere Spiele zu entwickeln, die Fans auf der ganzen Welt begeistern“, so Zhu weiter.

Mit einer Minderheitsbeteiligung von NetEase Games bleibt das in Warschau ansässige Studio operativ unabhängig und behält die volle kreative Kontrolle und das Eigentum an seiner neuen IP, die sich in der Entwicklung befindet: ein düsteres Fantasy-RPG mit Schwerpunkt auf Storytelling und Berücksichtigung der Entscheidungen der Spieler. Rebel Wolves sucht aktiv nach Mitarbeitern für alle Positionen in der Entwicklung, sei es per Remote-Arbeit, vor Ort oder in einem Mischmodell.