Rec Room: Neuer PvP-Modus führt in den Wilden Westen

Im Free-to-Play-Spiel Rec Room treffen sich Spieler, um selbst erstellte Räume von anderen zu erkunden, um zu chatten oder um einfach nur zusammen abzuhängen.

Jetzt hat Rec Room einen neuen Spielmodus veröffentlicht, der euch direkt in den Wilden Westen führt.

In Sarsaparilla Springs könnt ihr euch ein Root Beer gönnen und brandneue Waffen in einem komplett thematisch gestalteten Raum und 3v3-PvP-Gameplay in einem Showdown spielen.

Im Spielmodus werden dann die drei neuen Waffen, abgefeuert: der Korken-Spinner, der Korken-Blaster und der Korken-Wiederholer. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile.

So ist etwa der Spinner das präziseste große Eisen, das ihr je in der Hand hattet. Der Blaster verwandelt eure Feinde hingegen in Schweizer Käse, es mangelt ihm aber an Reichweite. Der Repetierer ist ein harter Brocken, aber wenn man ihn richtig einsetzt, hat er die gleiche Reichweite wie der Blaster, die gleiche Genauigkeit wie der Spinner und seine Geschwindigkeit ist unübertroffen.

Dazu wurde auch ein Trailer und Bilder veröffentlicht:

