Red Dead Redemption 2: 79 Millionen verkaufte Einheiten weltweit und überholt Mario Kart

Red Dead Redemption 2 hat einen neuen Meilenstein erreicht und mit über 79 Millionen verkauften Einheiten weltweit nun den vierten Platz der meistverkauften Videospiele aller Zeiten erobert.

Damit übertrifft Rockstars gefeiertes Western-Abenteuer den bisherigen Dauerbrenner Mario Kart 8, der bislang rund 78 Millionen Verkäufe verzeichnete.

Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2018 hat Red Dead Redemption 2 durch seine beeindruckende offene Welt, die tiefgehende Story und die filmreife Inszenierung kontinuierlich neue Spielerinnen und Spieler gewonnen. Auch sieben Jahre nach dem Start bleibt der Titel ein Zugpferd im Portfolio von Rockstar Games und zeigt die anhaltende Stärke der Marke Red Dead Redemption.

Das Spiel festigt damit seinen Status als eines der erfolgreichsten Werke der Videospielgeschichte – hinter Minecraft, Grand Theft Auto V und Tetris. Mit dieser neuen Bestmarke beweist Red Dead Redemption 2 erneut, dass erzählerische Tiefe und technische Perfektion auch langfristig große kommerzielle Wirkung entfalten können.