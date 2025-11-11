Red Dead Redemption 2: 79 Millionen verkaufte Einheiten weltweit und überholt Mario Kart

Red Dead Redemption 2 hat einen neuen Meilenstein erreicht und mit über 79 Millionen verkauften Einheiten weltweit nun den vierten Platz der meistverkauften Videospiele aller Zeiten erobert.
Damit übertrifft Rockstars gefeiertes Western-Abenteuer den bisherigen Dauerbrenner Mario Kart 8, der bislang rund 78 Millionen Verkäufe verzeichnete.
Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2018 hat Red Dead Redemption 2 durch seine beeindruckende offene Welt, die tiefgehende Story und die filmreife Inszenierung kontinuierlich neue Spielerinnen und Spieler gewonnen. Auch sieben Jahre nach dem Start bleibt der Titel ein Zugpferd im Portfolio von Rockstar Games und zeigt die anhaltende Stärke der Marke Red Dead Redemption.
Das Spiel festigt damit seinen Status als eines der erfolgreichsten Werke der Videospielgeschichte – hinter Minecraft, Grand Theft Auto V und Tetris. Mit dieser neuen Bestmarke beweist Red Dead Redemption 2 erneut, dass erzählerische Tiefe und technische Perfektion auch langfristig große kommerzielle Wirkung entfalten können.
27 Kommentare
Sowas von verdient. RdR2 ist eines der Besten Spiele aller Zeiten. Zumindest meiner Meinung nach.
Auch meine Meinung 👍
Hat mir leider garnicht gefallen und zählte damals zu meinem Fehlkauf des Jahres! Dann doch lieber eine Runde Mariokart!
Fand es ok, nicht mehr und nicht weniger.
Das ist schon eine fantastische Leistung, herzlichen Glückwunsch
Aufgrund der ganzen Euphorie habe ich mir das Spiel gleich zum Release geholt, aber nie wirklich den Drang gehabt es zu spielen. 2022 mal angefangen, aber die Sache mit dem Schnee zu Beginn hat mich abgenervt. Nun habe ich es vor 2 Wochen mal wieder installiert und tatsächlich angefangen zu spielen. Bin mehr als positiv überrascht, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Spiel schon 7 Jahre auf dem Buckel hat. Leider ist die Xbox Version bei mir zum Teil verbuggt, so dass ich auf die PC-Version umschwenken musste.
Ich finde aber immer noch den Vorgänger besser, hat sich mehr wie ein Spiel als eine Westernsimulation angefühlt.
Und James war einfach auch sympathischer als Arthur.
John heißt er. John Marston.
Für mich ist Arthur neben Sadie einfach King. Schon alleine die voices sind so brutal gut und passen wie Arsch auf Eimer.
Wenn Roger Clark mich auf der Straße ansprechen würde, würde ich innerlich zerbrechen glaub ich
😆😆😆 ja stimmt, weiß gar nicht wie ich auf James komme, selbst der Vorgänger davon, also Red Dead Revolver, da hieß der Hauptchar Red😅
Selbst in Gun oder Call of Juarez kommt kein James vor🤔
Nein nein. So ganz falsch liegst du da garnicht. James Marston ist der Papa von John. Der spielt nur in Red dead Redemption keine Rolle, da er schon 1881 gestorben ist. Angeblich soll er in einer sidequest auftauchen, aber da streitet sich die community, ob das wirklich der Geist von James Marston sein soll da er laut plot blind war und dort ….naja eben nicht
Diese lame Steuerung dazu noch dreifach Belegung der Tasten nervt.
Für mich leider nicht zu genießen. Was hat man sich nur dabei gedacht.
Das Tetris mitgezählt wird is mies. Es war ja damals als Hardware-Bundle beim GameBoy dabei.