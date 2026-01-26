Red Dead Redemption 2: Altes Geheimnis führt zurück nach Butcher Creek

Red Dead Redemption 2 steckt seit jeher voller seltsamer Rätsel. Eines der ältesten Geheimnisse wurde erst Ende 2025 entschlüsselt. Zum ersten Mal seit dem Release 2018 stießen Spieler auf neue Hinweise, die eine völlig neue Welle an Theorien auslösten.

Was zunächst wie ein neues Mysterium wirkte – eine Reihe von Spinnennetzen, die zu Telefonmasten mit versteckten Botschaften führten – stellte sich als Teil eines viel größeren Puzzles heraus.

Ein ehemaliger Rockstar‑Entwickler zeigte sich selbst überrascht, dass die Community dieses Rätsel überhaupt gefunden hat.

Der entscheidende Durchbruch kam jedoch, als der YouTuber Strange Man herausfand, dass die Spinnennetze nicht der Anfang, sondern ein späterer Teil des Rätsels sind.

Der wahre Ursprung liegt im glühend roten Pentagramm unter einem Haus in Butcher Creek, das nur zwischen 4 und 5 Uhr morgens sichtbar wird – und aus denselben Mesh‑Strukturen besteht wie die Spinnennetze.

Von dort führt das Pentagramm zu fünf Plumpsklos, in denen jeweils Strichmarkierungen zu finden sind. Das vierte Klo enthält zusätzliche Hinweise wie die Buchstaben „LJ“ und „SM“ sowie ein Symbol für Fort Brennand.

Dort tauchen weitere Markierungen auf, die schließlich zu einem Turm führen, in dem drei Symbole den Weg zu einem Telefonmast, einem Industriegebäude und möglicherweise einem Ölfeld weisen.

Diese Spur führt schließlich zu dem Telefonmast mit der Spinnen‑Gravur – und damit zum bekannten Teil des Spider Dream Mystery.

Aktuell ist die Jagd ins Stocken geraten, doch die Community sucht weiter fieberhaft nach Antworten. Manche Fans vermuten sogar Verbindungen zu Grand Theft Auto VI und dem legendären Mt.-Chiliad‑Mysterium, während andere exotische Pflanzen wie die Birds of Paradise ins Spiel bringen.

Ob das Rätsel jemals ein echtes Ende hat oder ob der finale Schritt nie umgesetzt wurde, bleibt offen.