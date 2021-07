Red Dead Redemption 2: Blood Money erscheint am 13. Juli

Blood Money, das neueste Update für Red Dead Online, wird ab Dienstag, dem 13. Juli, verfügbar sein und eröffnet eine Vielzahl neuer krimineller Geschäftsbereiche im Grenzland. Ein Trailer und zusätzliche Informationen zu Red Dead Online: Blood Money werden heute im Laufe des Tages veröffentlicht.

Um euch auf die Veröffentlichung einzustimmen, gibt es diese Woche folgende Boni:

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire oder hier:

Um euch auf die Veröffentlichung von Red Dead Online: Blood Money am 13. Juli vorzubereiten, könnt ihr die ganze Woche über von besonderen Boni in Red Dead Online profitieren. Es gibt doppelte RDO$ und XP in allen Showdown-Modi und in „Ein Land der Möglichkeiten“.

Wenn ihr in dieser Woche einen beliebigen Showdown-Modus gewinnt, winkt euch ein Angebot über 30 % Rabatt auf eine Fähigkeitskartenverbesserung. Für den Abschluss von „Töte sie, einen nach dem anderen“ aus „Ein Land der Möglichkeiten“ erhaltet ihr einen Gutschein für eine kostenlose Schatzkarte. Schwarzbrenner ab Rang 100, die einen Showdown-Modus gewinnen, erhalten zudem ein Angebot von 3 Goldbarren Rabatt auf ein beliebiges Bardekor.

Treue Red-Dead-Online-Spieler, die Rang 100 oder mehr erreicht haben, bekommen ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine ausgewählte Waffe; alle, die in dieser Woche eine Waffe modifizieren, erhalten ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen ausgewählten Revolver und 200 Schuss Expressmunition für Revolver. Darüber hinaus sind alle Rangbeschränkungen für Waffen und Broschüren beim Hehler in dieser Woche ausgesetzt.

Am 7. Juli findet ihr hier auf dem Newswire eine Fülle neuer Informationen sowie das Debüt des offiziellen Trailers zum nächste Woche erscheinenden Update Red Dead Online: Blood Money.

RABATTE

40 % Rabatt auf alle Fähigkeitskarten

30 % Rabatt auf Turkmenen

40 % Rabatt auf Broschüren zur Herstellung von Waffen

30 % Rabatt auf alle Scharfschützengewehre

30 % Rabatt auf alle Flinten

40 % Rabatt auf alle Waffen beim Hehler

30 % Rabatt auf Patronengurte

30 % Rabatt auf Hüte

VORTEILE MIT PRIME GAMING

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 2. August mit Prime Gaming verknüpft, erhält Gutscheine für einen kostenlosen Sattel, zwei kostenlose Schatzkarten und ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schnellreiseposten.