Red Dead Redemption 2: Boni für Schwarzbrenner, 2x XP in allen Rennen und mehr

Jetzt in Red Dead Online: Neue Telegramm-Missionen, Boni für Händler und Schwarzbrenner, 2x XP in allen Rennen und mehr.

In Red Dead Online ist ab sofort mit „Ein hartes Geschäft“ ein Satz neuer Hardcore-Telegramm-Missionen verfügbar – auch für Solospieler. In den drei neuen Missionen ohne Zielunterstützung und Feindanzeige auf der Minikarte, die selbst für die härtesten und geschicktesten Revolverhelden eine Herausforderung bieten, verschlägt es euch nach Saint Denis, Armadillo und Colter.

Außerdem erwarten euch zahlreiche Boni als Schwarzbrenner und Händler, ein kostenloses Pferdepflege-Paket und neue Rabatte.

Die Inhalte der Woche:

Drei neue Hardcore-Telegramm-Missionen : Schaltet in „So gut wie tot“ eine Zielperson im Herzen von Saint Denis aus, rettet Geiseln aus den Händen der Del-Lobos-Bande in „Grenzjustiz“ und stehlt unerkannt Pläne für einen Raubüberfall von einer lokalen Bande in „Ein kalter Tag in der Hölle“

: Schaltet in „So gut wie tot“ eine Zielperson im Herzen von Saint Denis aus, rettet Geiseln aus den Händen der Del-Lobos-Bande in „Grenzjustiz“ und stehlt unerkannt Pläne für einen Raubüberfall von einer lokalen Bande in „Ein kalter Tag in der Hölle“ Doppelte XP in allen Rennen

in allen Rennen 50 % mehr RDO$ und Rollen-XP für Händler- und Schwarzbrennerverkäufe

für Händler- und Schwarzbrennerverkäufe Login-Belohnungen für Händler : ein Gutschein für 25 Händlerwaren und ein Gutschein für eine Vorratsbestellung für Mitglieder im Quick-Draw-Club #3 (Lieferung innerhalb von 72 Stunden)

: ein Gutschein für 25 Händlerwaren und ein Gutschein für eine Vorratsbestellung für Mitglieder im Quick-Draw-Club #3 (Lieferung innerhalb von 72 Stunden) Schwarzbrenner-Belohnungen : eine kostenlose Maischefüllung, 2.000 Schwarzbrenner-XP für Mitglieder im Quick-Draw-Club #3 und wer im Lauf der Woche drei Straßensperren von Steuerbeamten zerstört, erhält ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“

: eine kostenlose Maischefüllung, 2.000 Schwarzbrenner-XP für Mitglieder im Quick-Draw-Club #3 und wer im Lauf der Woche drei Straßensperren von Steuerbeamten zerstört, erhält ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ Ein kostenloses Pferdepflege-Paket für alle – abzuholen in einem beliebigen Stall

für alle – abzuholen in einem beliebigen Stall Neue Rabatte : 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch und die Schwarzbrennerei, 40 % auf den Jagdwagen, 30 % auf alle Rennpferde, Stallplätze, Verbesserungen für die Schwarzbrennerei, Bardekor, kosmetische Rollengegenstände für Händler und auf alle Ponchos

: 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch und die Schwarzbrennerei, 40 % auf den Jagdwagen, 30 % auf alle Rennpferde, Stallplätze, Verbesserungen für die Schwarzbrennerei, Bardekor, kosmetische Rollengegenstände für Händler und auf alle Ponchos Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 25. Oktober mit Prime Gaming verknüpft, erhält eine Belohnung über 40 Capitale und ein Angebot über 50 % Rabatt auf die Mauser-Pistole.

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire und weiter unten.

Euer Brieffreund „J“ hat einen Satz neuer Hardcore-Telegramm-Missionen zu bieten. Sie unterscheiden sich von normalen Telegramm-Missionen dadurch, dass auf eurer Minikarte keine Feinde angezeigt werden und es kein unterstütztes Zielen gibt. Sie sind eine echte Herausforderung für Zielvermögen, Willen und Entschlossenheit.

Die erste dieser Missionen – So gut wie tot – erwartet euch mit dem Auftrag, mitten in Saint Denis eine Zielperson umzubringen. Ihr erhaltet nur eine Beschreibung der Kleidung, in der sie zuletzt gesehen wurde, also seid wachsam. Denkt daran, dass Josiah euch entsprechend eurer Sorgfalt beim Erledigen der Aufgabe bezahlt: vermeidet, die Zielperson oder ihre Bandenmitglieder zu alarmieren oder die Aufmerksamkeit des Gesetzes auf euch zu ziehen, um die maximale Belohnung zu erhalten.

Die zweite Mission, Grenzjustiz, dreht sich um die gewaltsame Übernahme Armadillos durch die Del-Lobos-Bande. Abgesehen von ein paar besonders bewachten Bereichen könnt ihr euch aber relativ frei in der Stadt bewegen, solange ihr nicht herumballert. Wenn ihr die Geiseln aus den Händen ihrer Peiniger befreit, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, die Aktivitäten der Bande durcheinanderzubringen und für allgemeines Chaos zu sorgen.

In der dritten neuen Mission von „Ein hartes Geschäft“, Ein kalter Tag in der Hölle, lohnt es sich, unerkannt zu bleiben. Eine hiesige Bande hat Pläne für ihren nächsten Raubüberfall und ihr wurdet beauftragt, sie zu entwenden. Sollte jedoch etwas über die Bande und ihren Aufenthaltsort bekannt werden, gerät euer Auftraggeber in große Gefahr – also handelt mit Vorsicht und Bedacht. Der Inhalt der Dokumente ist so vertraulich, dass die Anführer der Bande selbst so paranoid sind, dass sie sich nur mit wenigen Mitgliedern in Colter verkrochen haben, in der Hoffnung, dass die bittere Kälte neugierige Augen und mögliche Angreifer fernhält. Aber ihr könnt sicher sein, dass sie nur für den Fall, dass es Ärger gibt, nicht allzuweit entfernt Verstärkung stationiert haben.

50 % MEHR RDO$ UND ROLLEN-XP FÜR HÄNDLER- & SCHWARZBRENNERVERKÄUFE

Egal, ob es um tierische Waren oder Schwarzgebrannten geht, der Markt dafür wächst Tag für Tag – stillt die Nachfrage durch Händler- und Schwarzbrennerverkäufe und ihr erhaltet bis zum 4. Oktober 50 % RDO$ & Rollen-XP zusätzlich.

Händler und Schwarzbrenner, die diese Woche zu Red Dead Online zurückkehren, erhalten als Belohnung außerdem 25 Händlerwaren beziehungsweise eine Maischefüllung kostenlos. Händler und Schwarzbrenner, die auch Mitglied beim Quick-Draw-Club #3 sind, erhalten eine Vorratsbestellung beziehungsweise 2.000 Schwarzbrenner-XP als Belohnung.

Wenn ihr im Lauf dieser Woche drei Straßensperren von Steuerbeamten zerstört, erhaltet ihr ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“. Ihr erhaltet die Angebote und Belohnungen innerhalb von 72 Stunden.

DOPPELTE XP IN ALLEN RENNEN

Am Rande der feinen Gesellschaft gibt es jede Menge Wettbewerb – ihr müsst nur an den richtigen Orten suchen. Solltet ihr und eure Rösser euch nach vollem Galopp sehnen, gibt es in dieser Woche in allen Rennen doppelte XP.

RABATTE

Bringt eure Reittiere auf Vordermann und schaut in einem Stall vorbei, denn ihr bekommt 30 % Rabatt auf alle Rennpferde und Stellplätze. Außerdem sind alle Pferdepflege-Pakete kostenlos.

Werdet in dieser Woche Mitglied der Unternehmerschicht: sowohl der Schlachttisch als auch die Schwarzbrennerei sind 5 Goldbarren günstiger als normal. Händler über Rang 10 können 40 % sparen, wenn sie den Jagdwagen im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. bestellen. Alle kosmetischen Rollengegenstände für Händler sind die nächsten sieben Tage ebenfalls um 30 % günstiger.

Haltet die Schluckspechte bei Laune, indem ihr eure Schwarzbrennerei aufpeppt – sowohl Verbesserungen als auch Dekors sind um 30 % reduziert.

Wickelt euch ein, um gegen das Wetter gewappnet zu sein – alle Ponchos sind bei Schneidern und im Katalog 30 % günstiger.

KOSTENLOSES PFERDEPFLEGE-PAKET

5 GOLDBARREN RABATT AUF SCHWARZBRENNEREI UND DEN SCHLACHTTISCH

40 % RABATT AUF DEN JAGDWAGEN

30 % RABATT AUF

KOSMETISCHE ROLLENGEGENSTÄNDE FÜR HÄNDLER

VERBESSERUNGEN FÜR DIE SCHWARZBRENNEREI UND DEKORS

RENNPFERDE

STELLPLÄTZE

PONCHOS

VORTEILE MIT PRIME GAMING

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 25. Oktober mit Prime Gaming verknüpft, erhält eine Belohnung über 40 Capitale und ein Angebot über 50 % Rabatt auf die Mauser-Pistole.