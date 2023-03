Red Dead Redemption 2: Boni für tägliche Herausforderungen und mehr

Das Absolvieren von Blutgeldgelegenheiten in Red Dead Online bringt euch diese Woche doppelt so viele RDO$, XP und Gold wie üblich. Außerdem findet ihr während Blutgeldaufträgen mehr Capitale als sonst in Truhen und an gefallenen Feinden.

Die Highlights des Monats:

2x RDO$, Gold und XP bei Blutgeldgelegenheiten

Doppelte RDO$ für Blutgeldaufträge

Die Valdez-Weste kostenlos , wenn ihr 3 Blutgeldaufträge in einer Woche abschließt

, wenn ihr 3 Blutgeldaufträge in einer Woche abschließt Erhaltet einen Goldbarren, wenn ihr eine Blutgeldgelegenheit mit einem permanenten Trupp abschließt

wenn ihr eine Blutgeldgelegenheit mit einem permanenten Trupp abschließt Höhere Wahrscheinlichkeit auf Capitale in Truhen und an gefallenen Feinden während eines Blutgeldauftrags

in Truhen und an gefallenen Feinden während eines Blutgeldauftrags Zusätzliche wöchentliche Belohnungen: 28. Februar – 6. März Schließt die Blutgeldgelegenheit „Der Covington-Smaragd“ ab und erhaltet die grauen Helsby-Handschuhe 7. März – 13. März: Schließt ausgewählte Blutgeldverbrechen (Kutschenüberfall, Die brennende Lunte, Unrechtmäßiges Eigentum und Rückzahlung) ab und erhaltet den Alligatorhut in beige 14. März – 20. März: Schließt die Blutgeldgelegenheit „Il Sovrano“ ab und erhalte d i e schwarze Plata-Hose 21. März – 27. März: Schließt in dieser Woche 10 tägliche Herausforderungen ab und erhaltet den grauen Caffyns-Hut 28. März – 3. April: Schließt die Blutgeldgelegenheit „ Die Glut des Ostens“ ab und erhaltet die silberne und braune Variante des Manstilla-Ponchos

50 % mehr Gold für den Abschluss aller täglichen Herausforderungen

Schließt in diesem Monat drei Rollenherausforderungen in einer beliebigen Woche ab, um zusätzliche 100 RDO$ zu verdienen

Doppelte RDO$ und XP für die präsentierte Serie: 28. Februar – 6. März: New-Hanover-Serie 7. März – 13. März: Tumbleweed-Serie 14. März – 20. März: Blackwater-Serie 21. März – 27. März: Hardcore-Serie in New Austin 28. März – 3. April: Ambarino-Serie

Das kostenlose Community-Outfit von Bri-Desiree aus der /r/RedDeadFashion-Community: Rüschenhemdbluse (weiblich) oder Kragenhemd (männlich) Schleifenkrawatte Windcliff-Mantel Constance-Rock (weiblich) oder beschlagene Hose (männlich) Atteberry-Schnürstiefel (weiblich) oder geflickte Stiefel (männlich)

40 % Rabatt auf die Söldnerausrüstung beim Hehler , die das Fierrohalstuch, Munition, Tonika, Waffenöl und Capitale beinhaltet

, die das Fierrohalstuch, Munition, Tonika, Waffenöl und Capitale beinhaltet Zusätzliche Rabatte: 40 % auf Tonika, die Angel, Köder und auf das Springfield-Gewehr, 35 % auf Amulette, 33 % auf Capitale beim Hehler, 30 % auf die Pacific-Union-Kappe, Annesburg-Kappe und den Duplessis-Zylinder, Pistolen, Turkmenen, Fähigkeitskarten und deren Verbesserungen

40 % auf Tonika, die Angel, Köder und auf das Springfield-Gewehr, 35 % auf Amulette, 33 % auf Capitale beim Hehler, 30 % auf die Pacific-Union-Kappe, Annesburg-Kappe und den Duplessis-Zylinder, Pistolen, Turkmenen, Fähigkeitskarten und deren Verbesserungen Prime Gaming: Red-Dead-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten fünf Goldbarren als Geschenk. Zudem erhalten sie einen schwarzen Buckley-Hut, eine weiß-braune Rivera-Kapuzenjacke und das „Heulen“-Emote – bis 3. April.

Alle Details findet ihr zudem wie immer auf dem Rockstar Newswire.