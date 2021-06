Red Dead Redemption 2: Boni und Geschenke in in Red Dead Online

Kopfgeldjäger in Red Dead Online können in dieser Woche einige Boni verdienen. Und darüber hinaus gibt es Geschenke für renommierte Kopfgeldjäger und blutige Anfänger.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte Rollen-XP in allen Kopfgeldmissionen (inklusive legendärer und berüchtigter Kopfgeldjagden)

in allen Kopfgeldmissionen (inklusive legendärer und berüchtigter Kopfgeldjagden) Doppelt Gold im Tausch für Kopfgeldjäger-XP : Kopfgeldjäger ab Rang 30 können für je 10.000 Kopfgeldjäger-XP einen Goldbarren statt der üblichen 50 Nuggets im Menü unter Kopfgeldjägerauszeichnungen eintauschen

: Kopfgeldjäger ab Rang 30 können für je 10.000 Kopfgeldjäger-XP einen Goldbarren statt der üblichen 50 Nuggets im Menü unter Kopfgeldjägerauszeichnungen eintauschen 1,5x RDO$ und Rollen-XP in allen Free Roam Events für Kopfgeldjäger wie Verbrecherjagd und Tag der Abrechnung

in allen Free Roam Events für Kopfgeldjäger wie Verbrecherjagd und Tag der Abrechnung Doppelte XP für alle kompetitiven Herausforderungen in Free Roam Events, darunter Herausforderungen mit Pfeil und Bogen, Langwaffen und Handfeuerwaffen, per Kopfschuss oder zu Pferde, sowie Angel- und Wildtierherausforderungen

in Free Roam Events, darunter Herausforderungen mit Pfeil und Bogen, Langwaffen und Handfeuerwaffen, per Kopfschuss oder zu Pferde, sowie Angel- und Wildtierherausforderungen Geschenke für renommierte Kopfgeldjäger : eine Schatzkarte und 100 Schuss Hochgeschwindigkeitsmunition für Gewehre fürs Einloggen in dieser Woche

: eine Schatzkarte und 100 Schuss Hochgeschwindigkeitsmunition für Gewehre fürs Einloggen in dieser Woche Drei Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz bis zum 7. Juni, und neu-lizenzierte Kopfgeldjäger erhalten 25 Wurfmesser und 50 Schuss Splittermunition für Repetiergewehre

bis zum 7. Juni, und neu-lizenzierte Kopfgeldjäger erhalten 25 Wurfmesser und 50 Schuss Splittermunition für Repetiergewehre Keine Rangbeschränkungen für sämtliche Pferde und Waffen, mit Ausnahme der rollenspezifischen

für sämtliche Pferde und Waffen, mit Ausnahme der rollenspezifischen Neue Rabatte : 50 % auf alle Bolas, 40 % auf alle Bretonen, 30 % auf alle Hemden, Korsetts und Kleider, alle verbesserten Sättel, Anstriche für den Kopfgeldjägerwagen, Outfits und Emotes für renommierte Kopfgeldjäger sowie auf alle doppelten Patronengurte

: 50 % auf alle Bolas, 40 % auf alle Bretonen, 30 % auf alle Hemden, Korsetts und Kleider, alle verbesserten Sättel, Anstriche für den Kopfgeldjägerwagen, Outfits und Emotes für renommierte Kopfgeldjäger sowie auf alle doppelten Patronengurte Wieder verfügbare Kleidung: der Dillehay-Hut, die Benbow-Jacke, die Schnürhose, die Calhoun-Stiefel, die gestopften Socken und auf die Waldlandhandschuhe

Laufende Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 7. Juni mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 50 % Rabatt auf die verbesserte Kamera und ausgewählte Outfits bis Rang 15 sowie Gutscheine für fünf kostenlose Tarntonika und fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.

In den lokalen Zeitungen häufen sich die Berichte über Verbrechen und Gewalt. Gesetzlose terrorisieren die Bevölkerung und es liegt an euch und dem Rest der Red-Dead-Online-Community, sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen.Alle Kopfgeldmissionen – einschließlich der legendären und berüchtigten – bescheren allen, die mutig genug sind, sich in dieser Woche auf die Jagd nach den Zielpersonen zu machen, doppelte Rollen-XP.

Alle Free Roam Events für Kopfgeldjäger, wie Verbrecherjagd und Tag der Abrechnung, in denen ihr gegen eure Mitmenschen antretet, bringen in den nächsten sieben Tagen 1,5x RDO$ und Rollen-XP.

Alle renommierten Kopfgeldjäger erhalten eine Schatzkarte sowie 100 Schuss Hochgeschwindigkeitsmunition für Gewehre. Erfahrene Kopfgeldjäger, die Rang 30 erreicht haben und ihre Rollen-XP gegen Gold eintauschen wollen, streichen in dieser Woche doppelte Auszahlungen ein.

Für je 10.000 Kopfgeldjäger-XP gibt es dann einen Goldbarren statt der üblichen 50 Nuggets. Im „Fortschritt“-Bereich des Pausemenüs könnt ihr unter „Auszeichnungen“ zu den Kopfgeldjägerauszeichnungen navigieren und dort eure XP gegen Gold eintauschen.

Wenn ihr in dieser Woche offiziell zum Kopfgeldjäger werden wollt, erhaltet ihr 25 Wurfmesser und 50 Schuss Splittermunition für Repetiergewehre, um in der Wildnis zu überleben und Erfolg zu haben. Ihr wollt in eurem Beruf die nächste Stufe erreichen? Die renommierte Kopfgeldjägerlizenz ist bis zum 7. Juni an den Steckbrieftafeln im ganzen Land drei Goldbarren günstiger.

Ihr braucht noch Ausrüstung, bevor ihr euch in die Action stürzt? Keine Sorge: Die Rangbeschränkungen auf alle Pferde und Waffen, mit Ausnahme der rollenspezifischen, sind in dieser Woche aufgehoben.

DOPPELTE XP FÜR ALLE KOMPETITIVEN HERAUSFORDERUNGEN IN FREE ROAM EVENTS

Ganz im Geiste des Wettkampfs bescheren euch alle kompetitiven Free Roam Events wie die Herausforderungen mit Pfeil und Bogen, Langwaffen und Handfeuerwaffen, per Kopfschuss oder zu Pferde, sowie Angel- und Wildtierherausforderungen doppelte XP.

RABATTE UND ANGEBOTE

Kaufleute und lokale Händler gewähren alle möglichen Rabatte, die sich an diejenigen richten, die in voller Bewaffnung losreiten, um Gefangene zurückzubringen. Es gibt Rabatte von bis zu 50 % auf alle Bolas sowie Angebote auf Bretonen, verbesserte Sättel und Anstriche für Kopfgeldjägerwagen in den Ställen der fünf Staaten. Lest weiter, um die vollständige Liste zu sehen, und seht euch die neuesten Angebote für beste Waren im Katalog an:

DILLEHAY-HUT

BENBOW-JACKE

SCHNÜRHOSE

CALHOUN-STIEFEL

GESTOPFTE SOCKEN

WALDLANDHANDSCHUHE

RABATTE:

50 % AUF BOLAS

40 % AUF BRETONEN

30 % AUF OUTFIT UND EMOTE FÜR RENOMMIERTE KOPFGELDJÄGER UND ANSTRICHE FÜR KOPFGELDJÄGERWAGEN

30 % AUF VERBESSERTE SÄTTEL

30 % AUF DOPPELTE PATRONENGURTE

30 % AUF HEMDEN, KORSETTS UND KLEIDER

VORTEILE MIT PRIME GAMING

Red-Dead-Online-Spieler, die ihr Konto vor dem 7. Juni mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten ein Angebot über 50 % Rabatt auf die verbesserte Kamera und ausgewählte Outfits bis Rang 15 sowie Gutscheine für fünf kostenlose Tarntonika und fünf kostenlose Pheromone legendärer Tiere.