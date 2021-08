Red Dead Redemption 2: Call to Arms, neues Auftragsverbrechen und mehr

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Revolverhelden auf beiden Seiten des Gesetzes können ab sofort im neuen Überlebensmodus Call to Arms in Red Dead Online ins Gefecht ziehen. Ihr verteidigt die einheimische Bevölkerung vor Wellen anstürmender Feinde an verschiedenen Orten wie Blackwater, Strawberry, MarFarlanes Ranch und anderen – diese Woche mit zusätzlichen Belohnungen fürs Spielen.

Außerdem könnt ihr ab sofort den Cornwall-Vertrag annehmen und den reichsten Mann der fünf Staaten – Leviticus Cornwall – in einer Reihe neuer Verbrechen ausrauben. Der Quick-Draw-Club #2 gewährt euch zudem Zugriff auf spezielle Boni und seltene Gegenstände.

Die Highlights der Woche:

Neues Verbrechen : In Der Cornwall-Vertrag raubt ihr den berüchtigten Magnaten Leviticus Cornwall aus

Neuer Überlebenskampf-Modus Call to Arms ist ab sofort verfügbar und bringt dreifache RDO$, XP und Gold in dieser Woche. Außerdem erhalten alle, die den Modus ausprobieren, ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „angehend" oder „aufstrebend" (innerhalb von 72 Stunden)

Neue Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Schwarzbrennerei, 40 % auf Verbesserungen für die Schwarzbrennerei und Barfotos sowie alle Scharfschützengewehre, und 30 % auf Emotes, Norfolk Roadster und kosmetische Rollengegenstände für Schwarzbrenner

Prime-Gaming-Vorteile: Alle, die ihr Konto vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 % Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 % Rabatt auf ausgewählte Lagerausstattung bei Wilderness Outfitters

Login-Boni: Alle erhalten eine kostenlose Fähigkeitskarte und 10x Waffenöl fürs Spielen

Wieder verfügbare Outlaw-Pass-Gegenstände: Das Clelland-Outfit, getragen von John Marston, und die Rafferty-Augenklappe sind ab sofort bei Madam Nazar zum Kauf verfügbar

Blood-Money-Boni: 100 RDO$ zusätzlich für alle, die in dieser Woche alle vier Blutgeld-Missionsgeber (Sean Macguire, Joe, James Langton und Anthony Foreman) besuchen, und die Chance auf mehr Capitale als sonst beim Begehen von Verbrechen

Der Quick-Draw-Club #2 ist jetzt erhältlich und beinhaltet seltene Gegenstände und Boni, darunter 25 Goldbarren, mit denen ihr euch die Kosten dafür wieder zurückholt – wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos.

Boni für Mitglieder im Quick-Draw-Club #1, die den zweiten Pass innerhalb der nächsten beiden Wochen erwerben, erhalten 300 RDO$ und 2.000 XP (innerhalb von 72 Stunden)

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.

In Call to Arms werdet ihr und eure Verbündeten rekrutiert, um verschiedene Orte von bis zu 10 Wellen von nahenden Angreifern zu verteidigen. Positioniert euch auf der Karte, um Blackwater, Fort Mercer, Valentine, Strawberry & MacFarlanes Ranch vor Eindringlingen zu bewahren.

Sucht als Erstes in eurer Lagertruhe nach einem Telegramm von „J“. Call to Arms kann dann jederzeit gestartet werden, indem ihr das entsprechende Telegramm in eurer Tasche auswählt.

Wenn ihr euch entscheidet, zu den Waffen zu greifen, um die einheimische Bevölkerung vor einem Massaker zu bewahren, wird euer Kampf um euer Überleben und das der anderen mit dreifachen RDO$, XP und Gold belohnt. Außerdem erhaltet ihr innerhalb von 72 Stunden ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen „angehend“ oder „aufstrebend“.

DER CORNWALL-VERTRAG

Hierzulande steht der Name Leviticus Cornwall für Wohlstand. Und zwar so sehr, dass seine tiefen Taschen ihn zu einem lohnenden Ziel für Taugenichtse und Räuber im ganzen Staat gemacht haben. Der Cornwall-Vertrag ist eine Reihe von Verbrechen, die den berüchtigten Magnaten zum Ziel haben, und bei denen es eure Aufgabe ist, eine Ablenkung zu verursachen, um bei Cornwall Kerosin- & Teerwerke in den Heartlands einzudringen und Capitale-Briefe für Guido Martelli zu beschaffen.

Außerdem müsst ihr bei den Docks in Saint Denis rumschleichen, um Capitale zu finden und zu stehlen, die einem der reichsten Männer in den fünf Staaten gehören.

DER QUICK-DRAW-CLUB #2

Heute erscheint der Quick-Draw-Club #2, der zweite in einer Reihe von Pässen, dessen Inhalte sich an die besonderen Wünsche und Bedürfnisse von Banditen richten. Schließt Rang für Rang ab und holt euch eure Investition von 25 Goldbarren über 25 Ränge wieder zurück – ganz zu schweigen von den besonderen Boni und seltenen Gegenständen. Denkt außerdem daran, dass der Kauf aller vier Pässe des Quick-Draw-Clubs belohnt wird, denn dann ist der kommende Halloween-Pass #2 kostenlos.

Der Quick-Draw-Club #2 ist bis zum 6. September verfügbar. Mitglieder des Quick-Draw-Clubs #1, die in den nächsten zwei Wochen den zweiten Pass kaufen, erhalten innerhalb von 72 Stunden 300 RDO$ und 2000 XP.

DAS CLELLAND-OUTFIT

Das Clelland-Outfit – bekannterweise getragen vom berüchtigten Outlaw John Marston – gibt es jetzt bei Madam Nazar zu kaufen, genau wie die Rafferty-Augenklappe. Als zusätzlichen Bonus erhalten alle, die sich in dieser Woche in Red Dead Online in den Sattel schwingen, eine kostenlose Fähigkeitskarte und 10x Waffenöl – nur fürs Einloggen.

BONI IN BLOOD MONEY

Haltet eure Augen nach Schatullen und Verstecken offen – ihr könntet mehr Capitale finden als sonst, wenn ihr Verbrechen begeht.

A propos Verbrechen und andere Missetaten: Wenn ihr in dieser Woche alle vier Blutgeld-Missionsgeber besucht – also Sean Macguire, Joe, James Langton und Anthony Foreman – erhaltet ihr zusätzlich 100 RDO$, die innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben werden.

RABATTE

SCHWARZBRENNEREI – 5 Goldbarren Rabatt

VERBESSERUNGEN FÜR DIE SCHWARZBRENNEREI UND BARFOTOS – 40 % Rabatt

KOSMETISCHE ROLLENGEGENSTÄNDE FÜR SCHWARZBRENNER – 30 % Rabatt

NORFOLK ROADSTER – 30 % Rabatt

SCHARFSCHÜTZENGEWEHRE – 30 % Rabatt

EMOTES – 30 % Rabatt

VORTEILE MIT PRIME GAMING

Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 30. August mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für einen kostenlosen Hut bis Rang 15, ein Angebot über 50 % Rabatt auf das Rolling-Block-Gewehr sowie ein Angebot über 30 % Rabatt auf ausgewählte Gegenstände bei Wilderness Outfitters. Beim Rockstar Support findet ihr alle Details und Einschränkungen.