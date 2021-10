Red Dead Redemption 2: Das erwartet euch diese Woche in Red Dead Online

Diese Woche in Red Dead Online: 2x RDO$ & XP für den Diebstahl von Il Sovrano, Boni in Call to Arms, Rabatte und mehr.

Wer diese Woche in Red Dead Online den wertvollen Edelstein Il Sovrano aus Rhodes entwendet, erhält doppelte RDO$ & XP. Außerdem sind alle Schauplätze von Call to Arms verfügbar. Wer sich in einem permanenten Trupp dazu zusammenfindet, erhält obendrein eine Belohnung in Höhe von 3.000 XP.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte RDO$ & XP für den Abschluss der Il-Sovrano-Gelegenheit

für den Abschluss der Il-Sovrano-Gelegenheit 3.000 XP Belohnung fürs Spielen von Call to Arms in einem permanenten Trupp

fürs Spielen von Call to Arms in einem permanenten Trupp Doppelte XP in Call to Arms

in Call to Arms Boni in Call to Arms : je 5 Capitale fürs Überstehen von Welle 3 bzw. Welle 7 und nochmals 10 Capitale sowie 2.000 XP fürs Überstehen von Welle 10

: je 5 Capitale fürs Überstehen von Welle 3 bzw. Welle 7 und nochmals 10 Capitale sowie 2.000 XP fürs Überstehen von Welle 10 Eine kostenlose Fähigkeitskarte und ein Angebot für 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe für den Abschluss einer Gelegenheit aus Blood Money in einem permanenten Trupp

und ein Angebot für 30 % Rabatt auf eine beliebige Waffe für den Abschluss einer Gelegenheit aus Blood Money in einem permanenten Trupp Der Quick-Draw-Club #4 ist verfügbar : Verdient euch den Huntingdock-Mantel, das Dunster-Outfit, den Förster-Poncho und mehr

: Verdient euch den Huntingdock-Mantel, das Dunster-Outfit, den Förster-Poncho und mehr Kostenlose Munition : 100 Schuss Hochgeschwindigkeits-Gewehr- und –Revolvermunition fürs Einloggen in dieser Woche

: 100 Schuss Hochgeschwindigkeits-Gewehr- und –Revolvermunition fürs Einloggen in dieser Woche Rabatte : 30 % auf Gewehre, Fähigkeitskarten und Mustangs sowie 40 % auf Broschüren zur Herstellung von Munition

: 30 % auf Gewehre, Fähigkeitskarten und Mustangs sowie 40 % auf Broschüren zur Herstellung von Munition Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 25. Oktober mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für 40 Capitale und ein Angebot über 50 % Rabatt auf die Mauser-Pistole.

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.