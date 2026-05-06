Red Dead Redemption 2: Der Monat in Red Dead Online

Naturkundler im gesamten Grenzland können diesen Monat dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für Probenverkäufe verdienen, sowie 4x RDO$ und XP für die Teilnahme an den Free Roam Events „Wildtier-Fotograf“ und „Wildtierjagd-Herausforderung“.
Sattelt euer Pferd und schwingt in Rennen die Hufe, um den ganzen Monat lang 4x RDO$, Gold und XP zu verdienen. Erreicht in diesem Monat in einem beliebigen Rennen die Top 3, um mit der Rubin-Gürtelschnalle (aus dem Outlaw-Pass #2) noch mehr zu glänzen.
Die Highlights des Monats:
- 4x RDO$, Gold und XP für Rennen
- 4x RDO$ und XP für die Free Roam Events „Wildtierjagd-Herausforderung“ und „Wildtier-Fotograf“
- Die Rubin-Gürtelschnalle kostenlos für Platzierungen in den Top 3 in beliebigen Rennen
- Den Guerra-Poncho kostenlos fürs Spielen einer Runde Wildtier-Fotografie
- 3x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Probenverkäufe
- Naturkundler, die sich bis 1. Juni einloggen, erhalten das schwarze Rushword-Shirt geschenkt
- Absolviert eine Tiersichtungsmission und erhaltet das Emote „Feiges Huhn“
- Ein kostenloser Clairborn-Mantel, wenn ihr diesen Monat ein legendäres Tier jagt oder ihm eine Probe entnehmt
- Dreifache Belohnungen in den präsentierten Serien:
- 5. – 11. Mai: Rennserie
- 12. – 18. Mai: Offene Zielrennen und Overrun
- 19. – 25. Mai: Rennserie 2
- 26. Mai – 1. Juni: Zielrennen und Capture-Serie
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Benbow-Jacke, die Carver-Hose, der Morgenfrack, der Manteca-Hut und die Salter-Schuhe
- Wöchentliche Herausforderungen:
- 5. – 11. Mai: Gewinnt die präsentierte Serie und erhaltet 2 Goldbarren als Belohnung
- 12. – 18. Mai: Schließt 3 tägliche Herausforderungen ab und erhaltet ein Angebot für 50 % Rabatt auf einen Naturkundler-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“
- 19. – 25. Mai: Gewinnt die präsentierte Serie und erhaltet ein kostenloses Emote
- 26. Mai – 1. Juni: Verkauft 3 Proben und erhaltet den schwarzen Morgenfrack
- Kostenloses Community-Outfit: Western-Homburg-Hut, Alltagshemd (männliche Spielfigur) oder Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Schleifenkrawatte, Paisley-Weste, gefütterte Sattel-Arbeitshose, Jägerstiefel
- Kostenlose Betäubungsmunition
- Rabatte auf Pferde: 40 % auf die Araber und Missouri Foxtrotter sowie ihre bevorzugten Sättel
- Zusätzliche Rabatte: 10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung, 50 % auf Naturkundler-Rollenoutfits, Broschüren für starke Raubtier- und starke Pflanzenfresserköder sowie auf das Varmint-Gewehr, 40 % auf Bekleidungssets und Amulette von Gus, Hüte, Beinschützer sowie auf Zweitholster
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
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