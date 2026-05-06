Red Dead Redemption 2: Der Monat in Red Dead Online

Der Monat in Red Dead Online: Boni für Naturkundler, vierfache Belohnungen für Rennen und vieles mehr!

Naturkundler im gesamten Grenzland können diesen Monat dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für Probenverkäufe verdienen, sowie 4x RDO$ und XP für die Teilnahme an den Free Roam Events „Wildtier-Fotograf“ und „Wildtierjagd-Herausforderung“.

Sattelt euer Pferd und schwingt in Rennen die Hufe, um den ganzen Monat lang 4x RDO$, Gold und XP zu verdienen. Erreicht in diesem Monat in einem beliebigen Rennen die Top 3, um mit der Rubin-Gürtelschnalle (aus dem Outlaw-Pass #2) noch mehr zu glänzen.

Die Highlights des Monats:

4x RDO$, Gold und XP für Rennen

4x RDO$ und XP für die Free Roam Events „Wildtierjagd-Herausforderung“ und „Wildtier-Fotograf“

Die Rubin-Gürtelschnalle kostenlos für Platzierungen in den Top 3 in beliebigen Rennen

für Platzierungen in den Top 3 in beliebigen Rennen Den Guerra-Poncho kostenlos fürs Spielen einer Runde Wildtier-Fotografie

fürs Spielen einer Runde Wildtier-Fotografie 3x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Probenverkäufe

Naturkundler, die sich bis 1. Juni einloggen, erhalten das schwarze Rushword-Shirt geschenkt

geschenkt Absolviert eine Tiersichtungsmission und erhaltet das Emote „Feiges Huhn“

Ein kostenloser Clairborn-Mantel , wenn ihr diesen Monat ein legendäres Tier jagt oder ihm eine Probe entnehmt

, wenn ihr diesen Monat ein legendäres Tier jagt oder ihm eine Probe entnehmt Dreifache Belohnungen in den präsentierten Serien: 5. – 11. Mai: Rennserie 12. – 18. Mai: Offene Zielrennen und Overrun 19. – 25. Mai: Rennserie 2 26. Mai – 1. Juni: Zielrennen und Capture-Serie

Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Benbow-Jacke, die Carver-Hose, der Morgenfrack, der Manteca-Hut und die Salter-Schuhe

Die Benbow-Jacke, die Carver-Hose, der Morgenfrack, der Manteca-Hut und die Salter-Schuhe Wöchentliche Herausforderungen: 5. – 11. Mai: Gewinnt die präsentierte Serie und erhaltet 2 Goldbarren als Belohnung 12. – 18. Mai: Schließt 3 tägliche Herausforderungen ab und erhaltet ein Angebot für 50 % Rabatt auf einen Naturkundler-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ 19. – 25. Mai: Gewinnt die präsentierte Serie und erhaltet ein kostenloses Emote 26. Mai – 1. Juni: Verkauft 3 Proben und erhaltet den schwarzen Morgenfrack

Kostenloses Community-Outfit: Western-Homburg-Hut, Alltagshemd (männliche Spielfigur) oder Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Schleifenkrawatte, Paisley-Weste, gefütterte Sattel-Arbeitshose, Jägerstiefel

Western-Homburg-Hut, Alltagshemd (männliche Spielfigur) oder Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Schleifenkrawatte, Paisley-Weste, gefütterte Sattel-Arbeitshose, Jägerstiefel Kostenlose Betäubungsmunition

Rabatte auf Pferde: 40 % auf die Araber und Missouri Foxtrotter sowie ihre bevorzugten Sättel

40 % auf die Araber und Missouri Foxtrotter sowie ihre bevorzugten Sättel Zusätzliche Rabatte: 10 Goldbarren Rabatt auf die Probenausrüstung, 50 % auf Naturkundler-Rollenoutfits, Broschüren für starke Raubtier- und starke Pflanzenfresserköder sowie auf das Varmint-Gewehr, 40 % auf Bekleidungssets und Amulette von Gus, Hüte, Beinschützer sowie auf Zweitholster

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.