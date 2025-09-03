Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Madam Nazar bietet euch diese Woche 2x RDO$, Rollen-XP und XP für den Verkauf von Sammlersätzen in Red Dead Online. Außerdem erhaltet ihr für das Aufspüren von Sammlerstücken sogar 3x Rollen-XP.
Mit kostenlosen Schnellreisen könnt ihr außerdem ganz leicht alle Antiquitäten im Grenzland finden.
Die Highlights des Monats:
- 3x Rollen-XP für gefundene Sammlerstücke
- 3x RDO$ und XP in den Free Roam Events „Bergung“ und „Kondor-Ei“
- 3x RDO$, Gold und XP in Free-Roam-Missionen
- 2x RDO$, Rollen-XP und XP für den Verkauf von Sammlersätzen
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Alligatorhut, Eberhart-Mantel, Torranca-Mantel, Salter-Schuhe, Cardozo-Weste, gestopfte Socken, Shaffer-Beinschützer
- Kostenloses Community-Outfit, zusammengestellt von Legitimate_Tie_6620
- 4x RDO$ und XP in den präsentierten Serien:
- 2. – 8. September: Kontrastserie (Last Stand und Sport of Kings)
- 9. – 15. September: Spezielle Hardcore-Modi
- 16. – 22. September: Capture-Serie
- 23. – 29. September: Team-Gun-Rush-Serie
- 30. September – 6. Oktober: Hardcore-Pro-Serie
- Belohnungen des Monats:
- Spieler ab Rang 25 erhalten das Nosalida-Hemd und das -Halstuch aus dem Outlaw Pass #1
- Sammler, die alle ihre täglichen Herausforderungen abschließen, erhalten das Emote „Förmlicher Tanz“ aus dem Outlaw Pass #3
- Spielt die Free Roam Events „Bergung“ und „Kondor-Ei“ und erhaltet die Schatzkarte für die niedergebrannte Stadt
- Gewinnt eine präsentierte Serie und erhaltet das „Wer, ich?“-Emote
- Wöchentliche Belohnungen:
- 2. – 8. September: Sammelt drei Sammlerstücke und erhaltet den blauen Prieto-Poncho
- 9. – 15. September: Sammelt ein Fossil und erhaltet den schwarz-grauen Lister-Hut
- 16. – 22. September: Schließt eure täglichen Sammlerherausforderungen an zwei Tagen in Folge ab und erhaltet die blau-orange Benbow-Jacke
- 23. – 29. September: Schließt ein beliebiges Free Roam Event ab und erhaltet die Münzen-Landkarte für Sammler
- 30. September – 6. Oktober: Steigt als Sammler 5x im Rang auf oder erreicht Sammler-Rang 20 und erhaltet die hellbraunen Griffith-Beinschützer
- Rabatte: Kostenlose Schnellreisen, 5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche, 50 % Rabatt auf Landkarten für Sammler, den Metalldetektor und den Pennington-Feldspaten, 40 % Rabatt auf Repetiergewehre, Schrotflinten und Flinten-Anpassungen sowie 30 % auf Rollen-Outfits für Sammler, Broschüren zur Herstellung explosiver Flintengeschosse und Flinten-Brandschrot, Emotes, Fähigkeitskarten und ihre Verbesserungen, Criollos und Turkmenen (Pferde), Stiefel und Patronengurte.
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
„Diesen Monat in Red Dead Online…“
…mal wieder kein Schwahien, das sich für RDO interessiert 😉
Wundert mich, dass die Server immer noch laufen 😵