Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Diesen Monat in Red Dead Online: Boni für Sammler, kostenlose Schnellreise, neues Community-Outfit und mehr.

Madam Nazar bietet euch diese Woche 2x RDO$, Rollen-XP und XP für den Verkauf von Sammlersätzen in Red Dead Online. Außerdem erhaltet ihr für das Aufspüren von Sammlerstücken sogar 3x Rollen-XP.

Mit kostenlosen Schnellreisen könnt ihr außerdem ganz leicht alle Antiquitäten im Grenzland finden.

Die Highlights des Monats:

3x Rollen-XP für gefundene Sammlerstücke

für gefundene Sammlerstücke 3x RDO$ und XP in den Free Roam Events „Bergung“ und „Kondor-Ei“

in den Free Roam Events „Bergung“ und „Kondor-Ei“ 3x RDO$, Gold und XP in Free-Roam-Missionen

in Free-Roam-Missionen 2x RDO$, Rollen-XP und XP für den Verkauf von Sammlersätzen

für den Verkauf von Sammlersätzen Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Alligatorhut, Eberhart-Mantel, Torranca-Mantel, Salter-Schuhe, Cardozo-Weste, gestopfte Socken, Shaffer-Beinschützer

– Alligatorhut, Eberhart-Mantel, Torranca-Mantel, Salter-Schuhe, Cardozo-Weste, gestopfte Socken, Shaffer-Beinschützer Kostenloses Community-Outfit , zusammengestellt von Legitimate_Tie_6620

, zusammengestellt von 4x RDO$ und XP in den präsentierten Serien: 2. – 8. September: Kontrastserie (Last Stand und Sport of Kings) 9. – 15. September: Spezielle Hardcore-Modi 16. – 22. September: Capture-Serie 23. – 29. September: Team-Gun-Rush-Serie 30. September – 6. Oktober: Hardcore-Pro-Serie

in den präsentierten Serien: Belohnungen des Monats: Spieler ab Rang 25 erhalten das Nosalida-Hemd und das -Halstuch aus dem Outlaw Pass #1 Sammler, die alle ihre täglichen Herausforderungen abschließen, erhalten das Emote „Förmlicher Tanz“ aus dem Outlaw Pass #3 Spielt die Free Roam Events „Bergung“ und „Kondor-Ei“ und erhaltet die Schatzkarte für die niedergebrannte Stadt Gewinnt eine präsentierte Serie und erhaltet das „Wer, ich?“-Emote

Wöchentliche Belohnungen: 2. – 8. September: Sammelt drei Sammlerstücke und erhaltet den blauen Prieto-Poncho 9. – 15. September: Sammelt ein Fossil und erhaltet den schwarz-grauen Lister-Hut 16. – 22. September: Schließt eure täglichen Sammlerherausforderungen an zwei Tagen in Folge ab und erhaltet die blau-orange Benbow-Jacke 23. – 29. September: Schließt ein beliebiges Free Roam Event ab und erhaltet die Münzen-Landkarte für Sammler 30. September – 6. Oktober: Steigt als Sammler 5x im Rang auf oder erreicht Sammler-Rang 20 und erhaltet die hellbraunen Griffith-Beinschützer

Rabatte: Kostenlose Schnellreisen, 5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche, 50 % Rabatt auf Landkarten für Sammler, den Metalldetektor und den Pennington-Feldspaten, 40 % Rabatt auf Repetiergewehre, Schrotflinten und Flinten-Anpassungen sowie 30 % auf Rollen-Outfits für Sammler, Broschüren zur Herstellung explosiver Flintengeschosse und Flinten-Brandschrot, Emotes, Fähigkeitskarten und ihre Verbesserungen, Criollos und Turkmenen (Pferde), Stiefel und Patronengurte.

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.