Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Spieler von Red Dead Online können den ganzen Monat lang 3x RDO$, Gold und XP verdienen, indem sie Blutgeldgelegenheiten für Guido Martelli, die rechte Hand des Mafiabosses Angelo Bronte, übernehmen.
Plus: Madam Nazar bietet 2x RDO$ und XP für Verkäufe von Sammlersätzen und 3x Belohnungen für das Finden von Sammlerstücken sowie Free Roam Events für Sammler.
Die Highlights des Monats:
- 3x RDO$, Gold und XP für Blutgeldgelegenheiten
- 3x Rollen-XP für gefundene Sammlerstücke
- 3x RDO$ und XP für Free Roam Events für Sammler
- 3x RDO$ & XP für die präsentierte Serie in diesem Monat
- 3. – 9. Februar: Hardcore-Team-Shootout-Serie
- 10. – 16. Februar: Rennserie
- 17. – 23. Februar: Team-Gun-Rush-Serie
- 24. Februar – 2. März: Eliminierungsserie
- Stellt das wieder verfügbare Nosalida-Outfit aus dem Outlaw-Pass #1 zusammen:
- Spieler ab Rang 20 erhalten für das Einloggen den Nosalida-Sombrero
- Sammler mit Rang 20 erhalten für das Einloggen den Nosalida-Mantel
- Schließt eine Blutgeldgelegenheit ab und erhaltet die Nosalida-Stiefel und -Schienbeinschützer
- Nehmt am Free Roam Event „Bergung“ teil und erhaltet die Nosalida-Hose
- Nehmt am Free Roam Event „Kondor-Ei“ teil und erhaltet die Nosalida-Weste
- Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet das Nosalida-Hemd bzw. die -Bluse und das -Halstuch
- Neue wöchentliche Belohnungen:
- 3. – 9. Februar: Sammelt ein Fossil ein und erhaltet einen Gutschein für ein kostenloses Paar Stiefel
- 10. – 16. Februar: Loggt euch ein und erhaltet die pinkfarbene Cardozo-Weste, ein passendes Kleidungsstück zur Feier von St. Valentin
- 17. – 23. Februar: Gewinnt die präsentierte Serie und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für West Hill Haven
- 24. Februar – 2. März: Findet zwei Sammlerstücke und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Sammler-Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“
- Kostenloses Community-Outfit, zusammengestellt auf r/RedDeadFashion und bestehend aus: Landstreicherhut, ordentliche schmale Krawatte, Flintenmantel, opulente Weste, Alltagshemd (männliche Spielfigur), Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Bandito-Hose und Coupar-Stiefel mit Fransen
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Chambliss-Korsett, Eberhart-Mantel, Waschbärmütze und Vaquero-Barocksporen
- Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche, kostenlose Schnellreisen, 50 % Rabatt auf Sammler-Landkarten, Metalldetektor, Pennington-Feldspaten, Águila-Machete, 40 % Rabatt auf Gewehre und Stilanpassungen für Gewehre, Korsette, Hosen, Beinschützer und Halstücher, 30 % Rabatt auf Pferde der Rassen Criollo and Missouri Fox Trotter sowie Rollen-Outfits für Sammler
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
Da schaue ich mal wiedr rein.
Vielleicht lösen einige mal das Spinnen Easter Egg 😅.