Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

In diesem Monat profitieren Spieler von Red Dead Online von Boni auf alle Rollen.
Außerdem bescheren tägliche Herausforderungen doppeltes Gold und Spieler, die den maximalen Rollenrang erreicht haben, können sich jede Woche Schatzkarten verdienen.
Die Highlights des Monats:
- Doppelte RDO$ & XP für alle Kopfgeldjagden, Spezialrollen-Verkäufe und Verkäufe von Sammlersätzen
- 2x Gold für tägliche Herausforderungen
- Absolviert alle täglichen Herausforderungen an einem Tag und ihr dürft die Goldwing-Sporen euer Eigen nennen
- Sammelt zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Monat ein Fossil und ihr erhaltet die hängenden Clovelly-Hosenträger
- Meistert alle legendären Kopfgeldjagden bis zum 29. Juni und ihr bekommt das Clovelly-Hemd
- Spürt diesen Monat ein legendäres Tier auf und entnehmt ihm eine Probe, um die Clovelly-Hose zu erhalten
- Schnellreisen kostenlos
- Zerstört eine Straßensperren von Steuerbeamten und ihr erhaltet den Clovelly-Hut
- Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Clovelly-Stiefel
- Spezialisten, die in ihrer Rolle den höchsten Rang erreichen und diesen Monat Red Dead Online spielen, erhalten Gutscheine für die folgenden Schatzkarten:
- 2. – 8. Juni: Schwarzbrenner mit Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte für North Ridgewood
- 9. – 15. Juni: Kopfgeldjäger mit Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Bürgerkriegs-Schlachtfeld-Schatzkarte
- 16. – 22. Juni: Sammler mit Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte von O’Creagh’s Run
- 23. – 29. Juni: Händler mit Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte für Bluewater Marsh
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Der Irwin-Mantel, die Karomütze, der Alligatorhut, das Chambliss-Korsett und der hochgeschürzte Rock
- Das kostenlose Community-Outfit besteht aus dem Regimentshut, dem Fernwater-Mantel, der langen Unterwäsche (männliche Spielfigur) bzw. der Arbeitshemdbluse (weibliche Spielfigur), der abgegriffenen, gekrempelten Hose, den Holzfällerstiefeln sowie dem gebundenen Tuch
- Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz, den Schlachttisch, die Sammlertasche, die Schwarzbrennerei und die Naturkundler-Probenausrüstung, zudem 50 % Rabatt auf alle Emotes, Pistolen inkl. Stilanpassungen, 40 % auf Stiefel, Handschuhe und Hemden, 30 % auf alle Rollenpferde und Outfits sowie 25 % Rabatt auf die Clelland- und Haraway-Outfits
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde hier wohl erstmal passen.
Immer wenn ich es sehe habe ich Bock drauf.
Aber dafür fehlt gerad die Zeit
Online verpasst du nicht viel. Du hast mehr davon wenn du die Story spielst
Die habe ich damals schon zu Release gespielt, die ist echt stark .
Ok ich dachte online wäre auch cool.