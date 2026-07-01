Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Kopfgeldjäger können in Red Dead Online in diesem Monat dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für reguläre Kopfgeldjagden sowie dreifache RDO$, XP und Gold für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden verdienen.
Außerdem könnt ihr permanente Trupps ohne Gebühren gründen und damit 100 % mehr XP für alle Aktivitäten als Teil eines Trupps verdienen und den Unabhängigkeitstag stilvoll mit dem kostenlosen Rebellenponcho feiern.
Die Highlights des Monats:
- Dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für regulären Kopfgeldjagden
- Dreifache RDO$, XP und Gold für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden
- Dreifache RDO$ und XP in Free Roam Events für Kopfgeldjäger
- Nehmt an einem Free Roam Events für Kopfgeldjäger teil und erhaltet das Rushword-Hemd
- Schließt eine beliebige Kopfgeldjagd ab, um das Emote „Nach Ärger verlangen“ sowie eine beliebige legendäre Kopfgeldjagd, um das Emote „Schlachtruf“ zu erhalten
- Absolviert alle täglichen Kopfgeldjäger-Herausforderungen und erhaltet den Morgenfrack
- Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps und 100 % mehr XP für alle Aktivitäten als Teil eines Trupps
- Wöchentliche Belohnungen:
- 30. Juni – 6. Juli: Schließt zwei Kopfgeldjagden ab, um drei Hawkmoth-Bolas und 100 Schuss Expressmunition für Repetiergewehre zu erhalten
- 7. – 13. Juli: Schließt in diesem Monat mit einem permanenten Trupp eine Aktivität ab und erhaltet den Eberhart-Mantel
- 14. – 20. Juli: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für West Hill Haven
- 21. – 27. Juli: Steigt fünfmal im Rang auf oder erreicht als Kopfgeldjäger Rang 20 oder höher und erhaltet die Waschbärmütze
- 28. Juli – 3. August: Schließt zwei Kopfgeldjagden ab und erhaltet einen Gutschein für eine kostenlose Waffe
- 3x RDO$ und XP für die präsentierte Serie:
- 30. Juni – 6. Juli: Shootout-Serie
- 7. – 13. Juli: Most Wanted (Hardcore)
- 14. – 20. Juli: Overrun-Serie
- 21. – 27. Juli: Spoils-of-War-Serie
- 28. Juli – 3. August: Team-Gun-Rush-Serie
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: die Concho-Hose, das gemusterte Halstuch, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke und der Torranca-Mantel
- Ein kostenloser Rebellenponcho für alle und ein kostenloses „Zeitgeist von 1776“-Halstuch für alle Kopfgeldjäger, um den Unabhängigkeitstag zu feiern
- Ein kostenloses Community-Outfit, bestehend aus dem Glücksspielerhut, dem Staubmantel (weibliche Spielfigur) oder der Antoine-Jacke (männliche Spielfigur), der Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur) oder dem Alltagshemd (männliche Spielfigur), der traditionellen Weste, der Hirschbocklederhose (weibliche Spielfigur) oder der beschlagenen Hose (männliche Spielfigur), den Pickett-Stiefeln und der Schleifenkrawatte
- Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz und die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, ein kostenloser Kopfgeldjägerwagen, 50 % auf Anstriche für den Kopfgeldjägerwagen, Kopfgeldjäger-Outfits, Bolas, Wurfmesser, Bretonen, Repetiergewehre und Stilanpassungen für Repetiergewehre, Patronengurte und Mäntel, 30 % auf Broschüren für Splittermunition, Express-Explosivmunition und Flinten-Brandschrot
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
so gerne ich den Storymodus gespielt habe ,mittlerweile schon viermal, konnte mich die Online-Version überhaupt nicht überzeugen. Keine Ahnung, warum … 😄
Wird wohl länger warten müssen bis ich da einsteige, zu viel zum Zocken.