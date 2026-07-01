Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Diesen Monat in Red Dead Online: Dreifache Belohnungen für Kopfgeldjagden, keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps und vieles mehr.

Kopfgeldjäger können in Red Dead Online in diesem Monat dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für reguläre Kopfgeldjagden sowie dreifache RDO$, XP und Gold für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden verdienen.

Außerdem könnt ihr permanente Trupps ohne Gebühren gründen und damit 100 % mehr XP für alle Aktivitäten als Teil eines Trupps verdienen und den Unabhängigkeitstag stilvoll mit dem kostenlosen Rebellenponcho feiern.

Die Highlights des Monats:

Dreifache RDO$, XP und Rollen-XP für regulären Kopfgeldjagden

Dreifache RDO$, XP und Gold für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden

Dreifache RDO$ und XP in Free Roam Events für Kopfgeldjäger Nehmt an einem Free Roam Events für Kopfgeldjäger teil und erhaltet das Rushword-Hemd

Schließt eine beliebige Kopfgeldjagd ab , um das Emote „Nach Ärger verlangen“ sowie eine beliebige legendäre Kopfgeldjagd , um das Emote „Schlachtruf“ zu erhalten

, um das Emote sowie eine beliebige , um das Emote zu erhalten Absolviert alle täglichen Kopfgeldjäger-Herausforderungen und erhaltet den Morgenfrack

und erhaltet den Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps und 100 % mehr XP für alle Aktivitäten als Teil eines Trupps

und Wöchentliche Belohnungen: 30. Juni – 6. Juli: Schließt zwei Kopfgeldjagden ab, um drei Hawkmoth-Bolas und 100 Schuss Expressmunition für Repetiergewehre zu erhalten 7. – 13. Juli: Schließt in diesem Monat mit einem permanenten Trupp eine Aktivität ab und erhaltet den Eberhart-Mantel 14. – 20. Juli: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für West Hill Haven 21. – 27. Juli: Steigt fünfmal im Rang auf oder erreicht als Kopfgeldjäger Rang 20 oder höher und erhaltet die Waschbärmütze 28. Juli – 3. August: Schließt zwei Kopfgeldjagden ab und erhaltet einen Gutschein für eine kostenlose Waffe

3x RDO$ und XP für die präsentierte Serie: 30. Juni – 6. Juli: Shootout-Serie 7. – 13. Juli: Most Wanted (Hardcore) 14. – 20. Juli: Overrun-Serie 21. – 27. Juli: Spoils-of-War-Serie 28. Juli – 3. August: Team-Gun-Rush-Serie

für die präsentierte Serie: Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: die Concho-Hose, das gemusterte Halstuch, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke und der Torranca-Mantel

die Concho-Hose, das gemusterte Halstuch, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke und der Torranca-Mantel Ein kostenloser Rebellenponcho für alle und ein kostenloses „Zeitgeist von 1776“-Halstuch für alle Kopfgeldjäger, um den Unabhängigkeitstag zu feiern

für alle und ein kostenloses für alle Kopfgeldjäger, um den Unabhängigkeitstag zu feiern Ein kostenloses Community-Outfit , bestehend aus dem Glücksspielerhut, dem Staubmantel (weibliche Spielfigur) oder der Antoine-Jacke (männliche Spielfigur), der Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur) oder dem Alltagshemd (männliche Spielfigur), der traditionellen Weste, der Hirschbocklederhose (weibliche Spielfigur) oder der beschlagenen Hose (männliche Spielfigur), den Pickett-Stiefeln und der Schleifenkrawatte

, bestehend aus dem Glücksspielerhut, dem Staubmantel (weibliche Spielfigur) oder der Antoine-Jacke (männliche Spielfigur), der Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur) oder dem Alltagshemd (männliche Spielfigur), der traditionellen Weste, der Hirschbocklederhose (weibliche Spielfigur) oder der beschlagenen Hose (männliche Spielfigur), den Pickett-Stiefeln und der Schleifenkrawatte Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz und die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, ein kostenloser Kopfgeldjägerwagen, 50 % auf Anstriche für den Kopfgeldjägerwagen, Kopfgeldjäger-Outfits, Bolas, Wurfmesser, Bretonen, Repetiergewehre und Stilanpassungen für Repetiergewehre, Patronengurte und Mäntel, 30 % auf Broschüren für Splittermunition, Express-Explosivmunition und Flinten-Brandschrot

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire .