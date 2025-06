Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Diesen Monat in Red Dead Online: Neuer Showdown-Modus, Boni für Bandenverstecke und in Free-Roam-Missionen und mehr!

Freut euch auf eine brandneue, riskante Variante des klassischen Showdown-Modus, die jetzt in Red Dead Online verfügbar ist.

In Head for the Hills (Dodge a Bullet) ist ein Team auf der Flucht und muss durch tückisches Gelände abhauen, um sein Versteck zu erreichen. Währenddessen besetzen die Verteidiger einen Aussichtspunkt mit Feuerkraft über große Entfernungen und versuchen alles, um das andere Team einen nach dem anderen zu eliminieren.

Außerdem könnt ihr diesen Monat dreifache Boni mit verschiedensten Aktivitäten verdienen, zum Beispiel indem ihr Bandenverstecke säubert, an Free-Roam-Missionen und -Events teilnehmt – und natürlich, indem ihr den neuen Showdown-Modus spielt.

Die Highlights des Monats:

3x Gold für den Showdown-Modus Head for the Hills (Dodge a Bullet)

für den Showdown-Modus Head for the Hills (Dodge a Bullet) 3x XP für Bandenverstecke

für Bandenverstecke 3x RDO$ und XP für Free-Roam-Missionen

für Free-Roam-Missionen 3x RDO$, Fähigkeitskarten-XP und XP in Free-Roam-Events

in Free-Roam-Events Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: der Irwin-Mantel, der hochgeschürzte Rock, die Bowyer-Stiefel, der Convington-Hut, das Chambliss-Korsett (40 % Rabatt) und der Prieto-Poncho

– der Irwin-Mantel, der hochgeschürzte Rock, die Bowyer-Stiefel, der Convington-Hut, das Chambliss-Korsett (40 % Rabatt) und der Prieto-Poncho Das Community-Outfit des Monats von RedDeadQuartermaster (YouTube) besteht aus dem Cutter-Hut, einem französischen Anzughemd (männliche Spielfigur), der Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), der Schleifenkrawatte, dem Leder-Staubmantel, der opulenten Weste, der Bandito-Hose und den Predigerstiefeln

von (YouTube) besteht aus dem Cutter-Hut, einem französischen Anzughemd (männliche Spielfigur), der Iniesta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), der Schleifenkrawatte, dem Leder-Staubmantel, der opulenten Weste, der Bandito-Hose und den Predigerstiefeln 3x RDO$ und XP für die präsentierte Serie: 3. – 9. Juni: Head for the Hills (Dodge a Bullet) 10. – 16. Juni: Head for the Hills (Hardcore) 17. – 23. Juni: Hardcore-Variante von Gun Rush (Teams) 24. – 30. Juni: Overrun-Serie

für die präsentierte Serie: Belohnungen des Monats: Spielt diesen Monat und erhaltet die goldene Cardozo-Weste Schließe eine Mission aus „Eine neue Einkommensquelle“ für ein kostenloses Accessoire ab. Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet die schwarze Schnürhose

Wöchentliche Belohnungen: 3. – 9. Juni: Schließt eine beliebige Rollen-Herausforderung ab und erhaltet ein Angebot für 50 % Rabatt auf einen beliebigen Rollengegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ 10. – 16. Juni: Steigt 5x im Rang auf – oder habt bereits den maximalen Rang (1000) erreicht – und erhaltet als Belohnung die Schatzkarte für North Tumbleweed 17. – 23. Juni: Stellt ein Amulett in Gus’ Laden her und erhaltet den orangenen Owanjlia-Hut 24. – 30. Juni: Stellt einen Mantel in Gus’ Laden her und erhaltet den weißen Fernwater-Mantel

Rabatte: 50 % auf die Angel, Fischköder und die verbesserte Kamera, 40 % auf alle Spezial-Broschüren, Amulette, Missouri Foxtrotter und American Paints (Pferde), Kleider, Hemden, Röcke, Korsetts, Beinschützer und Patronengurte sowie 30 % auf Gewehre, Stilanpassungen für Gewehre und Munition.

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire .