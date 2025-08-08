Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

Diesen Monat in Red Dead Online: Kopfgeldjäger-Boni und -Rabatte, wieder erhältliche zeitlich limitierte Kleidung und mehr!

In Red Dead Online hat die Kopfgeldjagd-Saison begonnen: Liefert flüchtige Verbrecher dem Gesetz aus und verdient zusätzliche Belohnungen bei Kopfgeldjägeraktivitäten, darunter 3x RDO$ und XP bei regulären Kopfgeldjagden.

Wenn ihr alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander abschließt, erhaltet ihr den grau-blauen Morgenfrack.

Die Highlights des Monats:

3x RDO$ und XP für reguläre Kopfgeldjagden

für reguläre Kopfgeldjagden 2x RDO$, Gold und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden

für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden 2x RDO$ und XP in Call to Arms

in Call to Arms Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Waldlandhandschuhe, Strickland-Stiefel, Dillehay-Hut, Macbay-Jacke, Carver-Hose

– Waldlandhandschuhe, Strickland-Stiefel, Dillehay-Hut, Macbay-Jacke, Carver-Hose Das Community-Outfit , zusammengestellt von KingRaedwald0559 aus dem r/reddeadfashion-Subreddit

, zusammengestellt von KingRaedwald0559 aus dem r/reddeadfashion-Subreddit 2x RDO$ und XP in den präsentierten Serien: 5. – 11. August: New-Hanover-Serie 12. – 18. August: Blackwater-Serie 19. – 25. August: Eliminierungsserie 26. August – 1. September: Hardcore-Serie in Saint Denis

in den präsentierten Serien: Belohnungen des Monats: Spielt Red Dead Online zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 5. August und 1. September und erhaltet die Rowberrow-Hose und 3x Großwildfleisch mit Ackerminze Schließt drei tägliche Herausforderungen an einem beliebigen Tag bis zum 1. September ab und schaltet das Intrige-Emote frei Schließt alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander ab und erhaltet den grau-blauen Morgenfrack Überlebt bis zur 5. Welle in Call to Arms und erhaltet bis 1. September die robuste Garnisonshose und den -gürtel Spielt Call to Arms und erhaltet ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine Waffe

Wöchentliche Belohnungen: 5. – 11. August: Schließt eine legendäre Kopfgeldjagd ab und erhaltet die weißen Vaquero-Barocksporen 12. – 18. August: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für North Ridgewood 19. – 25. August: Schließt drei Kopfgeldjagden ab und erhaltet das schwarze Chambliss-Korsett (weibliche Spielfigur) oder die silberne Charro-Jacke (männliche Spielfigur) 26. August – 1. September: Steigt fünfmal im Rang auf oder erreicht Kopfgeldjäger-Rang 20 oder höher und erhaltet den weißen Menasco-Hut

Rabatte: 5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 50 % Rabatt auf den Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, das Wundertonikum, das starke Wundertonikum und das Zähigkeitstonikum, 40 % auf verschiedene Outfits für Kopfgeldjäger und die Waffenvariante des LeMat-Revolvers für renommierte Kopfgeldjäger, Scharfschützengewehre und Revolver, Stiefel, Waffengurte und Zweitholster sowie 30 % Rabatt auf Bretonen und Araber

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.