Red Dead Redemption 2: Diesen Monat in Red Dead Online

In Red Dead Online hat die Kopfgeldjagd-Saison begonnen: Liefert flüchtige Verbrecher dem Gesetz aus und verdient zusätzliche Belohnungen bei Kopfgeldjägeraktivitäten, darunter 3x RDO$ und XP bei regulären Kopfgeldjagden.
Wenn ihr alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander abschließt, erhaltet ihr den grau-blauen Morgenfrack.
Die Highlights des Monats:
- 3x RDO$ und XP für reguläre Kopfgeldjagden
- 2x RDO$, Gold und XP für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden
- 2x RDO$ und XP in Call to Arms
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Waldlandhandschuhe, Strickland-Stiefel, Dillehay-Hut, Macbay-Jacke, Carver-Hose
- Das Community-Outfit, zusammengestellt von KingRaedwald0559 aus dem r/reddeadfashion-Subreddit
- 2x RDO$ und XP in den präsentierten Serien:
- 5. – 11. August: New-Hanover-Serie
- 12. – 18. August: Blackwater-Serie
- 19. – 25. August: Eliminierungsserie
- 26. August – 1. September: Hardcore-Serie in Saint Denis
- Belohnungen des Monats:
- Spielt Red Dead Online zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 5. August und 1. September und erhaltet die Rowberrow-Hose und 3x Großwildfleisch mit Ackerminze
- Schließt drei tägliche Herausforderungen an einem beliebigen Tag bis zum 1. September ab und schaltet das Intrige-Emote frei
- Schließt alle täglichen Herausforderungen für Kopfgeldjäger an zwei Tagen hintereinander ab und erhaltet den grau-blauen Morgenfrack
- Überlebt bis zur 5. Welle in Call to Arms und erhaltet bis 1. September die robuste Garnisonshose und den -gürtel
- Spielt Call to Arms und erhaltet ein Angebot über 50 % Rabatt auf eine Waffe
- Wöchentliche Belohnungen:
- 5. – 11. August: Schließt eine legendäre Kopfgeldjagd ab und erhaltet die weißen Vaquero-Barocksporen
- 12. – 18. August: Kauft eine Waffenmodifikation und erhaltet einen Gutschein für die Schatzkarte für North Ridgewood
- 19. – 25. August: Schließt drei Kopfgeldjagden ab und erhaltet das schwarze Chambliss-Korsett (weibliche Spielfigur) oder die silberne Charro-Jacke (männliche Spielfigur)
- 26. August – 1. September: Steigt fünfmal im Rang auf oder erreicht Kopfgeldjäger-Rang 20 oder höher und erhaltet den weißen Menasco-Hut
- Rabatte: 5 Goldbarren auf normale und renommierte Kopfgeldjägerlizenzen, 50 % Rabatt auf den Kopfgeldjägerwagen und dazugehörige Anstriche, das Wundertonikum, das starke Wundertonikum und das Zähigkeitstonikum, 40 % auf verschiedene Outfits für Kopfgeldjäger und die Waffenvariante des LeMat-Revolvers für renommierte Kopfgeldjäger, Scharfschützengewehre und Revolver, Stiefel, Waffengurte und Zweitholster sowie 30 % Rabatt auf Bretonen und Araber
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.
