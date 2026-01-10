Red Dead Redemption 2: Ex‑Mitarbeiter verblüfft über Entdeckung eines kaum bekannten Geheimnisses

Red Dead Redemption 2 sorgt Jahre nach seinem Release erneut für Aufsehen, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter überrascht auf die Entdeckung eines bislang kaum bekannten Geheimnisses reagiert hat.
Der frühere QA‑Tester Adam Butterworth erinnerte sich daran, wie intern über ein verstecktes Spinnennetz‑Mysterium gesprochen wurde – und wie sicher er damals war, dass Spieler dieses Detail niemals finden würden.
Butterworth erklärte, dass es für ihn kaum vorstellbar gewesen sei, dass die Community jemals über die verstreuten Hinweise stolpern würde. Die versteckten Elemente galten intern als so unscheinbar und gut verborgen, dass sie eher als kuriose Randnotiz denn als tatsächliches Easter Egg wahrgenommen wurden. Umso größer fiel seine Reaktion aus, als die Entdeckung nun doch öffentlich die Runde machte.
Die Aussage des ehemaligen Mitarbeiters zeigt, wie tief Rockstar Games seine Welten gestaltet und wie viele Details selbst erfahrenen Entwicklern als nahezu unauffindbar erscheinen. Dass dieses Spinnennetz‑Mysterium nun ans Licht kommt, unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Akribie, mit der Red Dead Redemption 2 erschaffen wurde.
Nicht nur von Rockstar krass wie detailreich deren Spiele sind, genauso krass ist die Community die immer wieder solche Geheimnisse entdeckt. Das wird sicher nicht das letzte gewesen sein.
Dem Stimme ich zu 🙂
Ich frage mich oft wie die Leute so drauf kommen. Ich mein, ich entdecke und erkunde gerne Spielwelten. Ich finde auch mal hier und da ein Geheimnis oder Easter Egg, aber was manche Spieler an den Tag legen ist einfach nur krass🤣🤣🤣
Ja, bei einigen Geheimnissen oder Easter Eggs ist es schon manchmal wirklich abstrakt, wie man darauf kommt 😀 Auf jeden Fall sehr beeindruckend
Aber was ist dabei nun ausgekommen?
Kann mir kaum vorstellen, dass sie das selbst gefunden haben sollen, das liest sich für mich wie eine konstruierte Marketingstrategie 🤔.
ist aber auch gut möglich das viele Geheimnisse bereits entdeckt wurden, ohne das der Entdecker es direkt viral macht.
Ich selbst hab im GC-Orginal Resident Evil 4 mit der Sniper diesen versteckten asiatischen Entwickler auf dem Turm entdeckt, Jahre später las ich einen Artikel darüber der es als bislang unentdecktes Easter Egg betitelte.
Garantiert wurde das Spinnenräzel bereits schon viel früher entdeckt, grade ein so stark verbreitetes Game wie RDR2 hat viele potenzielle Entdecker.
Red Dead Redemption verwundert mich immer wieder. Gerade heute wurde ein Video vorgeschlagen, in dem man sehen konnte, wie NPC an einem Bahngleis arbeiten und der dicke Nagel durch einen NPC mit jedem Schlag tatsächlich weiter in die Schiene gehauen wird. Das ist ein Detailreichtum, der seines gleichen sucht.
Schön dass da einige Entwickler mit Herzblut solche Sachen einbauen, auch wenns keinen spielerischen Mehrwert bringt ist es doch immer wieder spannend.
Immerhin findet man es irgendwann.Gibt doch nichts schlimmeres als wenn ein easteregg nicht gefunden wird.Da ist die ganze arbeit umsonst gewesen