Red Dead Redemption 2: Ex‑Mitarbeiter verblüfft über Entdeckung eines kaum bekannten Geheimnisses

10 Autor: , in News / Red Dead Redemption 2
Übersicht
Image: Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 überrascht mit neu aufgetauchtem Spinnennetz‑Mysterium.

Red Dead Redemption 2 sorgt Jahre nach seinem Release erneut für Aufsehen, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter überrascht auf die Entdeckung eines bislang kaum bekannten Geheimnisses reagiert hat.

Der frühere QA‑Tester Adam Butterworth erinnerte sich daran, wie intern über ein verstecktes Spinnennetz‑Mysterium gesprochen wurde – und wie sicher er damals war, dass Spieler dieses Detail niemals finden würden.

Butterworth erklärte, dass es für ihn kaum vorstellbar gewesen sei, dass die Community jemals über die verstreuten Hinweise stolpern würde. Die versteckten Elemente galten intern als so unscheinbar und gut verborgen, dass sie eher als kuriose Randnotiz denn als tatsächliches Easter Egg wahrgenommen wurden. Umso größer fiel seine Reaktion aus, als die Entdeckung nun doch öffentlich die Runde machte.

Die Aussage des ehemaligen Mitarbeiters zeigt, wie tief Rockstar Games seine Welten gestaltet und wie viele Details selbst erfahrenen Entwicklern als nahezu unauffindbar erscheinen. Dass dieses Spinnennetz‑Mysterium nun ans Licht kommt, unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Akribie, mit der Red Dead Redemption 2 erschaffen wurde.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Red Dead Redemption 2

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1199370 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.01.2026 - 10:28 Uhr

    Nicht nur von Rockstar krass wie detailreich deren Spiele sind, genauso krass ist die Community die immer wieder solche Geheimnisse entdeckt. Das wird sicher nicht das letzte gewesen sein.

    0
      • Robilein 1199370 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.01.2026 - 11:58 Uhr
        Antwort auf MaTrial3003

        Ich frage mich oft wie die Leute so drauf kommen. Ich mein, ich entdecke und erkunde gerne Spielwelten. Ich finde auch mal hier und da ein Geheimnis oder Easter Egg, aber was manche Spieler an den Tag legen ist einfach nur krass🤣🤣🤣

        0
        • MaTrial3003 88680 XP Untouchable Star 4 | 10.01.2026 - 12:19 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ja, bei einigen Geheimnissen oder Easter Eggs ist es schon manchmal wirklich abstrakt, wie man darauf kommt 😀 Auf jeden Fall sehr beeindruckend

          0
  3. Katanameister 292280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.01.2026 - 11:03 Uhr

    Kann mir kaum vorstellen, dass sie das selbst gefunden haben sollen, das liest sich für mich wie eine konstruierte Marketingstrategie 🤔.

    0
  4. Captain Satan 120330 XP Man-at-Arms Bronze | 10.01.2026 - 11:35 Uhr

    ist aber auch gut möglich das viele Geheimnisse bereits entdeckt wurden, ohne das der Entdecker es direkt viral macht.
    Ich selbst hab im GC-Orginal Resident Evil 4 mit der Sniper diesen versteckten asiatischen Entwickler auf dem Turm entdeckt, Jahre später las ich einen Artikel darüber der es als bislang unentdecktes Easter Egg betitelte.
    Garantiert wurde das Spinnenräzel bereits schon viel früher entdeckt, grade ein so stark verbreitetes Game wie RDR2 hat viele potenzielle Entdecker.

    0
  5. Simon667 21925 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.01.2026 - 12:20 Uhr

    Red Dead Redemption verwundert mich immer wieder. Gerade heute wurde ein Video vorgeschlagen, in dem man sehen konnte, wie NPC an einem Bahngleis arbeiten und der dicke Nagel durch einen NPC mit jedem Schlag tatsächlich weiter in die Schiene gehauen wird. Das ist ein Detailreichtum, der seines gleichen sucht.

    0
  6. xXCickXx 116930 XP Scorpio King Rang 3 | 10.01.2026 - 12:22 Uhr

    Schön dass da einige Entwickler mit Herzblut solche Sachen einbauen, auch wenns keinen spielerischen Mehrwert bringt ist es doch immer wieder spannend.

    0
  7. MeisterMichl 64700 XP Romper Stomper | 10.01.2026 - 12:37 Uhr

    Immerhin findet man es irgendwann.Gibt doch nichts schlimmeres als wenn ein easteregg nicht gefunden wird.Da ist die ganze arbeit umsonst gewesen

    0

Hinterlasse eine Antwort