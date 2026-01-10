Red Dead Redemption 2: Ex‑Mitarbeiter verblüfft über Entdeckung eines kaum bekannten Geheimnisses

Red Dead Redemption 2 sorgt Jahre nach seinem Release erneut für Aufsehen, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter überrascht auf die Entdeckung eines bislang kaum bekannten Geheimnisses reagiert hat.

Der frühere QA‑Tester Adam Butterworth erinnerte sich daran, wie intern über ein verstecktes Spinnennetz‑Mysterium gesprochen wurde – und wie sicher er damals war, dass Spieler dieses Detail niemals finden würden.

Butterworth erklärte, dass es für ihn kaum vorstellbar gewesen sei, dass die Community jemals über die verstreuten Hinweise stolpern würde. Die versteckten Elemente galten intern als so unscheinbar und gut verborgen, dass sie eher als kuriose Randnotiz denn als tatsächliches Easter Egg wahrgenommen wurden. Umso größer fiel seine Reaktion aus, als die Entdeckung nun doch öffentlich die Runde machte.

Die Aussage des ehemaligen Mitarbeiters zeigt, wie tief Rockstar Games seine Welten gestaltet und wie viele Details selbst erfahrenen Entwicklern als nahezu unauffindbar erscheinen. Dass dieses Spinnennetz‑Mysterium nun ans Licht kommt, unterstreicht einmal mehr die außergewöhnliche Akribie, mit der Red Dead Redemption 2 erschaffen wurde.