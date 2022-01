Red Dead Redemption 2: Fans kritisieren Update-Mangel und Kommunikation

Rockstars Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 wird von Fans und Presse für seine immersive Welt, mitreisende Geschichte und emotionalen Charaktere gefeiert.

Leider lässt die Unterstützung des Online-Pendants Red Dead Online in letzter Zeit etwas zu wünschen übrig. Spieler warten mittlerweile seit Juli 2021, damals erschien das Blood Money-Update, auf ein neues Inhalts-Update.

Der Mangel an neuen Inhalten sorgt bei der Red Dead Online-Spielerbasis für reichlich Unmut und Frustration. Auf Twitter versuchen diese nun unter #SaveRedDeadOnline, welcher es zwischenzeitlich in die Trends schaffte, Rockstars Aufmerksamkeit zu erlangen und das Unternehmen zum Umdenken zu bewegen.

Viele Spieler in der Red Dead Online-Community äußern die Vermutung, dass Rockstar Games mehr daran interessiert sei, neue Inhalte für Grand Theft Auto Online bereitzustellen und Red Dead Online deshalb vernachlässige.

Des Weiteren wird die Kommunikation des Studios kritisiert. Dieser Kritikpunkt umfasst unter anderem eine fehlende Roadmap für Red Dead Online, wodurch Spieler stets im Unklaren darüber sind, welche neuen Inhalte sie zukünftig erwarten können.

Rockstar Games hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen der Red Dead Online-Community geäußert.

Just come out and say you’re not supporting the game anymore rather than continue to drag us along with shit like this. Can’t even be bothered to give us weekly updates anymore while giving their golden goose GTAO the entire world at the same time. Y’all are actual clowns https://t.co/YkFk1SaSoM

— andrea ⚡️ (@StanleyCupTrash) January 6, 2022