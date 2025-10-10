Red Dead Redemption 2: Fans vermuten bevorstehendes Upgrade mit 60 FPS und Next-Gen-Features

Nach Jahren der Stille überarbeitet Rockstar die Steam-Beschreibung von Red Dead Redemption 2 – Fans vermuten ein bevorstehendes Upgrade mit 60 FPS und Next-Gen-Features.

Zum ersten Mal seit 2019 hat Rockstar Games die Beschreibung von Red Dead Redemption 2 auf Steam geändert – ein Schritt, der die Gerüchte über eine mögliche Enhanced Edition des Western-Epos neu entfacht.

Laut aktuellen Berichten könnte die überarbeitete Version nicht nur für PlayStation 5 und Xbox Series X, sondern auch für Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.

Die Anpassung der Store-Seite wird von vielen Spielern als klarer Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung von Red Dead Redemption 2 Enhanced gewertet. Insbesondere auf Plattformen der aktuellen Generation erwarten Fans technische Verbesserungen wie 60 FPS-Unterstützung, optimierte Ladezeiten und möglicherweise grafische Upgrades auf Basis moderner Rendering-Technologien.

Red Dead Redemption 2 gilt auch sieben Jahre nach seiner Erstveröffentlichung als eines der meistgelobten Open-World-Spiele überhaupt.

Mit einer Enhanced Edition könnte Rockstar Games den Titel in ein neues technisches Zeitalter führen und sowohl Veteranen als auch neue Spieler erneut in die Welt von Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang eintauchen lassen.

Ob die Steam-Aktualisierung tatsächlich der Vorbote einer offiziellen Ankündigung ist, bleibt abzuwarten – doch die Zeichen verdichten sich, dass Red Dead Redemption 2 Enhanced schon bald Realität werden könnte.

