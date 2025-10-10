Red Dead Redemption 2: Fans vermuten bevorstehendes Upgrade mit 60 FPS und Next-Gen-Features

Zum ersten Mal seit 2019 hat Rockstar Games die Beschreibung von Red Dead Redemption 2 auf Steam geändert – ein Schritt, der die Gerüchte über eine mögliche Enhanced Edition des Western-Epos neu entfacht.
Laut aktuellen Berichten könnte die überarbeitete Version nicht nur für PlayStation 5 und Xbox Series X, sondern auch für Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.
Die Anpassung der Store-Seite wird von vielen Spielern als klarer Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung von Red Dead Redemption 2 Enhanced gewertet. Insbesondere auf Plattformen der aktuellen Generation erwarten Fans technische Verbesserungen wie 60 FPS-Unterstützung, optimierte Ladezeiten und möglicherweise grafische Upgrades auf Basis moderner Rendering-Technologien.
Red Dead Redemption 2 gilt auch sieben Jahre nach seiner Erstveröffentlichung als eines der meistgelobten Open-World-Spiele überhaupt.
Mit einer Enhanced Edition könnte Rockstar Games den Titel in ein neues technisches Zeitalter führen und sowohl Veteranen als auch neue Spieler erneut in die Welt von Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang eintauchen lassen.
Ob die Steam-Aktualisierung tatsächlich der Vorbote einer offiziellen Ankündigung ist, bleibt abzuwarten – doch die Zeichen verdichten sich, dass Red Dead Redemption 2 Enhanced schon bald Realität werden könnte.
Am 26. Oktober ist das jährliche Jubiläum!
Soll heißen, dass ich als Besitzer der XBO Version das Zwiebelleder schon mal nach 10 Euro für deren Bilanzverlängerung durchsuchen soll?
Sorry. Mein Fehler. Die wollen bestimmt 20 wie bei GTA5. Und das auch nur, wenn man vorbestellt. Sonst kostet es gleich 50. 🤷🏻♂️
Würde mich auf jeden Fall mal bewegen, entweder den Onlinemodus oder die Kampagne nächstes Jahr zu zocken.
Nehmen sie ja dann sicher wieder 60-80€ für.
Das wäre so toll!
Höhö ja nö, brauche ich nicht noch mal.
Finde die Charaktere einfach zu unsympathisch und die Welt ist einfach zu simlastig, da helfen auch keine grafischen Verbesserungen, bleibt immer noch dasselbe Spiel.
Und wie man Rstar kennt eh zum Vollpreis.
Die Grafik ist bis heute geil und die Open World unerreicht. Das gepaart mit geschmeidigen 60 FPS würde dem Spiel noch mal neuen Glanz verleihen
Oh man, ich überlege die ganze Zeit ob ichs jetzt ofer später für die Rog Aly holen soll.😅🤣
Das Spiel ist 10/10 aber kein Bock da nochmal ein Update bezahlen zu müssen aber bei RdR 1 war es damals ähnlich, da war die 360 version immer im Sale und der Preis wurde dann wegen dem Remaster nachträglich angehoben
Vielleicht gibt’s ja auch mal nen gratis 60fps Patch von Rockstar 🤣🤣🤣🤣
Würde ich feiern so ein Upgrade.
Aber nur wenn es kostenlos wäre,besitze das Spiel 2x würde kein Upgrade kaufen nur um mal reinzuschauen.
Bin mal auf den Preis gespannt 🤣👌🏼