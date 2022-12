Red Dead Redemption 2: Festliche Stimmung und Geschenke im Grenzland

Red Dead Online verbreitet in den kommenden Wochen festliche Stimmung mit einer Reihe von Events und Geschenken, darunter Schneeverwehungen im Grenzland und Weihnachtssänger in den Straßen von St. Denis, weihnachtliche Deko im Lager und in Schwarzbrennerhütten sowie zu den Festtagen passende Schauplätze in Call to Arms, ein kostenloses Community-Outfit und mehr.

Außerdem haben Kopfgeldjäger noch mehr Grund zum Feiern, denn legendäre, berüchtigte und Spieler-Kopfgeldjagden bringen zusätzliche Belohnungen.

Die Highlights des Monats:

Dreifache RDO$ und XP in Call to Arms an weihnachtlichen Schauplätzen ab dem 15. Dezember – Berichten zufolge müsst ihr mit Blizzards, wilden Wolfsrudeln und dem Weihnachtszug samt automatischer Bewaffnung rechnen

in Call to Arms an weihnachtlichen Schauplätzen ab dem 15. Dezember – Berichten zufolge müsst ihr mit Blizzards, wilden Wolfsrudeln und dem Weihnachtszug samt automatischer Bewaffnung rechnen 3x RDO$, XP und Gold für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden

für legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden Dreifache XP und Rollen-XP für Spieler-Kopfgelder

für Spieler-Kopfgelder Doppelte RDO$ und XP in der Blutgeldgelegenheit „Der Covington-Smaragd“

in der Blutgeldgelegenheit „Der Covington-Smaragd“ Die rote Variante des Folwell-Huts für alle, die drei verschiedene legendäre Kopfgeldjagden im Dezember abschließen

für alle, die drei verschiedene legendäre Kopfgeldjagden im Dezember abschließen Eine kostenlose Schatzkarte fürs Abliefern eines gesuchten Spielers

fürs Abliefern eines gesuchten Spielers Die weihnachtliche Krampus-Schrotflinte , die von 13. Dezember bis Anfang Januar ohne Rangbeschränkung wieder erhältlich ist

, die von 13. Dezember bis Anfang Januar ohne Rangbeschränkung wieder erhältlich ist Schnee, weihnachtliche Dekorationen und Lichter sorgen für Festtagsstimmung, wenn Weihnachtssänger durch die Straßen von St. Denis ziehen und lokale Geschäftsleute Weihnachtsbäume aufstellen

sorgen für Festtagsstimmung, wenn Weihnachtssänger durch die Straßen von St. Denis ziehen und lokale Geschäftsleute Weihnachtsbäume aufstellen Weihnachtliche Geschenke und Gegenstände: Wintervariante des Evans-Repetiergewehrs fürs Spielen zwischen 13. und 26. Dezember ein Gutschein für ein kostenloses Zweithandholster fürs Spielen im Dezember ein Paar grüne Salter-Schuhe für Naturkundler, die vor dem 2. Januar eine Probe an Harriet verkaufen ein kostenloser Mantel fürs Spielen zwischen 6. und 12. Dezember einen Gutschein für 2.000 Kopfgeldjäger-XP fürs Spielen zwischen 13. und 19. Dezember eine kostenlose Fähigkeitskarte und drei Goldbarren, die rote Variante der Leavitt-Jacke für den Abschluss eines Schwarzbrenner-Verkauf, die grüne Variante der Morales-Weste fürs Erreichen von Welle 7 in Call to Arms: Stille Nacht zwischen 20. und 26. Dezember ein Gutschein für ein kostenloses Emote, ein Angebot über 50 % Rabatt auf ausgewählte Waffen in Gus‘ Geschäft und ein Bonus in Höhe von 100 RDO$ für den Abschluss einer Rollenherausforderung zwischen 27. Dezember und 2. Januar

Die präsentierten Serien: 29. November – 5. Dezember: Hardcore-Eliminierungsserie 6. – 12. Dezember: Hardcore-Version von Gun Rush (Teams) 13. – 19. Dezember: Festliche Serie 1 20. Dezember – 2. Januar: Festliche Serie 2

Festliches Community-Outfit von Redditor flubbie1 , bestehend aus: Grayshott-Hose (männliche Spielfigur) oder Prärierock (weibliche Spielfigur), Sobol-Hut, Überhemd mit Kragen (männliche Spielfigur) oder Huerta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Crutchfield-Hosenträger und gebundenes Tuch

, bestehend aus: Grayshott-Hose (männliche Spielfigur) oder Prärierock (weibliche Spielfigur), Sobol-Hut, Überhemd mit Kragen (männliche Spielfigur) oder Huerta-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), Crutchfield-Hosenträger und gebundenes Tuch Rabatte : 10 Goldbarren Rabatt auf die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, 50 % auf alle Rollengegenstände für Kopfgeldjäger der Stufen „Angehend“, „Aufstrebend“ und „Etabliert“, Gewehre, Bretonen, den Kopfgeldjäger-Wagen, Amulette aus Gus‘ Geschäft, Hemden, Handschuhe, Korsetts, Kleider, Hüte sowie 40 % auf Araber

: 10 Goldbarren Rabatt auf die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, 50 % auf alle Rollengegenstände für Kopfgeldjäger der Stufen „Angehend“, „Aufstrebend“ und „Etabliert“, Gewehre, Bretonen, den Kopfgeldjäger-Wagen, Amulette aus Gus‘ Geschäft, Hemden, Handschuhe, Korsetts, Kleider, Hüte sowie 40 % auf Araber Prime Gaming: Red-Dead-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten fünf Goldbarren, eine grüne Somerdale-Jacke, eine rote Variante des Hopsmere-Cardigans und das Emote „Harter Hund“ als Geschenk

Alle Details findet ihr zudem wie immer auf dem Rockstar Newswire.