Red Dead Redemption 2: Halloween in Red Dead Online

Red Dead Online feiert den ganzen Monat lang Halloween mit der Rückkehr der Belohnungen des Halloween Pass #2 und Call to Arms: Halloween, der Grusel-Variante des klassischen Modus.
Mit zwei neuen Schlachtfeldern im Gepäck bietet Call to Arms: Halloween dreifache Belohnungen – außerdem erhalten Spieler nach Erreichen von Welle 4 die Rafferty-Augenklappe und dürfen für das Erreichen von Welle 8 auf den Nacogdoches-Sattel in karmesinrot und anthrazitgrau umsatteln.
Die Highlights des Monats:
- 3x Gold, RDO$ & XP in Call to Arms: Halloween, das zwei neue Schlachtfelder hinzufügt (in Van Horn und beim Bronte-Anwesen)
- 2x RDO$, Gold & XP für alle Telegramm-Missionen
- 2x RDO$, XP & Rollen-XP für alle Schwarzbrennerverkäufe
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Bowyer-Stiefel, Ortega-Weste, doppelter Carbow-Patronengurt, gedrungener Ofenrohrzylinder, Morgenfrack, Kosakenmütze und die Schnürhose
- Kostenloses Community-Outfit, zusammengestellt von Game2Get
- Der Halloween Pass #2 kehrt zurück
- 2x RDO$ und XP in den präsentierten Serien:
- 7. – 13. Oktober: Halloween-Serie – Fear of the Dark
- 14. – 20. Oktober: Spoils-of-War-Serie
- 21. – 27. Oktober: Halloween-Serie – Dead of Night
- 28. Oktober – 3. November: Hardcore-Halloween-Serie – Fear of the Dark
- Belohnungen des Monats:
- Gewinnt die präsentierten Serien dieses Monats, um einen weißen Fernwater-Mantel abzustauben
- Spielt in einem permanenten Trupp und erhaltet ein Angebot über 40 % Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“
- Erreicht Welle 4, um die Rafferty-Augenklappe aus dem Outlaw-Pass #4 zu erhalten, und Welle 8, um den Nacogdoches-Sattel in karmesinrot und anthrazitgrau zu erhalten
- Spielt zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Monat und erhaltet den schwarzen Covington-Hut und während der Halloween-Woche (26. Oktober bis 3. November) bekommt ihr die schwarz-rote Concho-Hose
- Wöchentliche Belohnungen:
- 7. – 13. Oktober: Schließt eine beliebige Schwarzbrenner-Story-Mission ab und erhaltet den schwarz-roten Irwin-Mantel
- 14. – 20. Oktober: Gewinnt eine präsentierte Serie und erhaltet die rote Carver-Hose
- 21. – 27. Oktober: Schließt einen Schwarzbrenner-Verkauf ab und erhaltet ein Paar schwarze Calhoun-Stiefel
- 28. Oktober – 3. November: Steigt als Schwarzbrenner 5x im Rang auf oder erreicht Schwarzbrenner-Rang 20 und erhaltet die Amador-Stiefel aus dem Outlaw Pass #3
- Rabatte für Schwarzbrenner: 10 Goldbarren Rabatt beim Kauf von Schwarzbrennereien, 50 % auf Bardekors für die Schwarzbrennereien und 30 % Rabatt auf Gebühren für die Verlegung von Schwarzbrennereien
- Weitere Rabatte: Alle Gebühren für Schnellreisen werden ausgesetzt, 50 % Rabatt auf das Heulen-Emote, Nahkampfwaffen, kosmetische Anpassungen für das Jagdmesser, Frisuren, Zahnpflege, Schminke, Augenklappen, Hosen und Ponchos; zusätzlich 30 % Rabatt auf Kosten für Maische, alle Halloween-Masken bei Madam Nazar, Norfolk Roadster und Broschüren zur Munitionsherstellung
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Games Newswire.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird auf Konsole (vermutlich nie wieder aber) erst erneut angefasst, wenn ein kostenloses Series oder next Gen Update kommt.
Also gar nicht. 🤷🏻♂️
Sag doch nicht sowas, die Hoffnung stirbt zuletzt!
Aber wenn nach dem bevorstehnden Jubiläum nichts angekündigt wird, wird es das sicherlich gewesen sein – leider!