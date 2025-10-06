Red Dead Redemption 2: Hinweise auf mögliche Enhanced-Version kurz vor Jubiläum

Kurz vor dem siebten Jubiläum von Red Dead Redemption 2 sorgen neue Hinweise in der Steam-Store-Seite des Spiels für Aufsehen. Spieler entdeckten aktualisierte Inhalte und Referenzen, die Spekulationen über eine mögliche Enhanced Version oder ein Current-Gen-Upgrade befeuern.

Seit der Veröffentlichung auf Xbox One, PlayStation 4 und PC hat Red Dead Redemption 2 einige Qualitäts- und Komfortverbesserungen vermissen lassen, die für eine Enhanced Edition typisch wären. Die jüngsten Einträge im Steam-Shop lassen Fans hoffen, dass Rockstar Games noch vor dem Jubiläum neue Details ankündigt.

Obwohl bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, könnten diese Entdeckungen auf ein bevorstehendes Update hindeuten, das Red Dead Redemption 2 auf aktuelle Konsolenhardware und PC optimiert und möglicherweise neue Features, Grafikverbesserungen oder zusätzliche Inhalte bietet.