Red Dead Redemption 2: Hinweise auf mögliche Enhanced-Version kurz vor Jubiläum

Image: Rockstar Games

Steam-Daten deuten auf ein mögliches Red Dead Redemption 2 Enhanced-Update hin!

Kurz vor dem siebten Jubiläum von Red Dead Redemption 2 sorgen neue Hinweise in der Steam-Store-Seite des Spiels für Aufsehen. Spieler entdeckten aktualisierte Inhalte und Referenzen, die Spekulationen über eine mögliche Enhanced Version oder ein Current-Gen-Upgrade befeuern.

Seit der Veröffentlichung auf Xbox One, PlayStation 4 und PC hat Red Dead Redemption 2 einige Qualitäts- und Komfortverbesserungen vermissen lassen, die für eine Enhanced Edition typisch wären. Die jüngsten Einträge im Steam-Shop lassen Fans hoffen, dass Rockstar Games noch vor dem Jubiläum neue Details ankündigt.

Obwohl bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, könnten diese Entdeckungen auf ein bevorstehendes Update hindeuten, das Red Dead Redemption 2 auf aktuelle Konsolenhardware und PC optimiert und möglicherweise neue Features, Grafikverbesserungen oder zusätzliche Inhalte bietet.

  1. xXCickXx 106710 XP Hardcore User | 06.10.2025 - 08:05 Uhr

    Habs tatsächlich noch nichtmal angetestet, die Disc liegt aber daheim.

  2. DrFreaK666 151020 XP God-at-Arms Bronze | 06.10.2025 - 08:08 Uhr

    Mich interessiert das Spiel auch dann nicht. Soll teilweise ziemlich langatmig sein. Darauf kann ich verzichten

    • RumRoGERs 98125 XP Posting Machine Level 4 | 06.10.2025 - 08:32 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Kommt drauf an wie man langatmig definiert.
      Also für mich das Beste Spiel der letzten 10 Jahre. Besonders als deutschsprachiger hat man ein einmaliges Spielerlebnis.

    • xS1NN3Dx 7635 XP Beginner Level 4 | 06.10.2025 - 08:33 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Nur am Anfang ist es etwas langatmig, aber dann ist es das beste Game der letzten Generation gewesen. Lass dir keine Meinungen aufdrücken, spiel es selbst.

  4. Robilein 1161670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 06.10.2025 - 08:25 Uhr

    Das Spiel wischt immer noch mit heutigen Spielen den Boden auf. Ein Enhanced Update wäre dahingehend echt krass.

  6. RumRoGERs 98125 XP Posting Machine Level 4 | 06.10.2025 - 08:35 Uhr

    Boa geil das wäre was. Für mich das Beste Spiel seit gefühlten Ewigkeiten

  7. de Maja 301415 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.10.2025 - 08:48 Uhr

    Leider fällt das Game für mich zum Vorgänger komplett ab.
    Kein Zugang zu den Charakteren und eine übertriebene Openworld Simulation was mir zu langatmig ist und den Spielspaß bremst.

  8. Mihari 19105 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 06.10.2025 - 08:55 Uhr

    Ich hatte es mir damals sofort geholt und bin nie so richtig damit warm geworden. Lag auch an der fehlenden deutschen Synchro. Ich weiß daher nicht, ob ich mir heute noch einmal eine Enhanced-Version installieren würde.

