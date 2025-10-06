Red Dead Redemption 2: Hinweise auf mögliche Enhanced-Version kurz vor Jubiläum

Kurz vor dem siebten Jubiläum von Red Dead Redemption 2 sorgen neue Hinweise in der Steam-Store-Seite des Spiels für Aufsehen. Spieler entdeckten aktualisierte Inhalte und Referenzen, die Spekulationen über eine mögliche Enhanced Version oder ein Current-Gen-Upgrade befeuern.
Seit der Veröffentlichung auf Xbox One, PlayStation 4 und PC hat Red Dead Redemption 2 einige Qualitäts- und Komfortverbesserungen vermissen lassen, die für eine Enhanced Edition typisch wären. Die jüngsten Einträge im Steam-Shop lassen Fans hoffen, dass Rockstar Games noch vor dem Jubiläum neue Details ankündigt.
Obwohl bisher keine offizielle Bestätigung vorliegt, könnten diese Entdeckungen auf ein bevorstehendes Update hindeuten, das Red Dead Redemption 2 auf aktuelle Konsolenhardware und PC optimiert und möglicherweise neue Features, Grafikverbesserungen oder zusätzliche Inhalte bietet.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habs tatsächlich noch nichtmal angetestet, die Disc liegt aber daheim.
Dann hast du noch ordentlich was vor dir 👍 Bestes Game der letzten Gen.
Und wenn das Update da ist, dann auch das Beste Game dieser Gen. 👀
Mal schauen ob es mir zusagt wenn es soweit ist.
Mich interessiert das Spiel auch dann nicht. Soll teilweise ziemlich langatmig sein. Darauf kann ich verzichten
Kommt drauf an wie man langatmig definiert.
Also für mich das Beste Spiel der letzten 10 Jahre. Besonders als deutschsprachiger hat man ein einmaliges Spielerlebnis.
Exakt.
Ist auch eines der wenigen Spiele welche wirklich eine lebendig anfühlende Openworld hat.
Nur am Anfang ist es etwas langatmig, aber dann ist es das beste Game der letzten Generation gewesen. Lass dir keine Meinungen aufdrücken, spiel es selbst.
Mit Fantasy-Setting hätte ich es wahrscheinlich zumindest mal angeschaut ^^
Zum Vollpreis wahrscheinlich 😀 Oder für den Schnapper von 50€
Das Spiel wischt immer noch mit heutigen Spielen den Boden auf. Ein Enhanced Update wäre dahingehend echt krass.
Dann wird es endlich Zeit!
Boa geil das wäre was. Für mich das Beste Spiel seit gefühlten Ewigkeiten
Leider fällt das Game für mich zum Vorgänger komplett ab.
Kein Zugang zu den Charakteren und eine übertriebene Openworld Simulation was mir zu langatmig ist und den Spielspaß bremst.
Ich hatte es mir damals sofort geholt und bin nie so richtig damit warm geworden. Lag auch an der fehlenden deutschen Synchro. Ich weiß daher nicht, ob ich mir heute noch einmal eine Enhanced-Version installieren würde.
Ich kam mit dem Spiel nicht so klar, fand es irgendwie nervig.