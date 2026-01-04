Red Dead Redemption 2: Mega‑Geheimnis nach 7 Jahren entdeckt – Community völlig außer sich

In Red Dead Redemption 2 ist ein völlig neues, bislang unbekanntes Geheimnis aufgetaucht – und die Community dreht komplett durch. N
ach sieben Jahren wurde ein echtes, von Rockstar bewusst platziertes Easter Egg entdeckt, das eine mysteriöse Spur quer durch die Heartlands legt.
Alles beginnt mit einem Spinnensymbol auf einem einzelnen Telegrafenmast. Legt man dieses Symbol über die Karte, führt es zu acht weiteren Masten, die jeweils ein kleines Spinnennetz und eine Feder tragen, die abgeschossen werden können. Im Zentrum dieses Musters steht ein Baum mit einem riesigen Spinnennetz, in das ein „N“ und die Zeichnung eines Mastes eingearbeitet sind.
Folgt man dem Hinweis und geht exakt nach Norden, findet man einen weiteren Mast. Schießt man auf ihn, erscheint eine versteckte Botschaft im Holz, die offenbar sagt, man solle fünf Masten nach Westen weitergehen. Dort wartet die nächste Enthüllung: ein Gitarrensymbol und die Buchstaben „NW“.
Doch genau hier endet die Spur. Der Hinweis „NW“ führt Richtung Fort Wallace, wo zwar Gitarren existieren, aber bisher nichts von Bedeutung gefunden wurde. Die Community steht damit vor einem Rätsel – und gleichzeitig vor dem größten RDR2‑Fund seit Jahren.
Besonders verblüffend ist, dass ein riesiges Spinnennetz an einem Baum sieben Jahre lang unentdeckt blieb. Das wirft die Frage auf, wie viele Geheimnisse in Red Dead Redemption 2 noch immer im Verborgenen liegen.
11 Kommentare
Gibt echt verrückte Easter Eggs 😀.
ich liebe RdR2 einfach für diesen Detailreichtum.
Während Corona habe ich mir auf YT unzählig viele Theory Videos zu dem Spiel angeschaut.
Die Midget Kirche war da richtig cool. hahah
Am Ende löst das easter egg noch das Geheimnis von Oak Island 😂
Respekt
RDR 2 sowie auch Teil eins sind echte Meisterwerke.
Wahnsinn und das nach all den Jahren.
Ja bei den easter eggs lässt sich R* wirklich nicht lumpen.
So was ist halt echt geil! Nach so langer Zeit noch was völlig neues zu finden, ist schon cool.
Vielleicht wurde das später erst hinzugefügt.
Ja, kann man nicht 100%ig ausschließen
Easter Eggs finde ich immer wieder gut in so spielen.