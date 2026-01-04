Red Dead Redemption 2: Mega‑Geheimnis nach 7 Jahren entdeckt – Community völlig außer sich

RDR2‑Spieler finden gigantisches Spinnen‑Easter‑Egg – und niemand weiß, was es bedeutet.

In Red Dead Redemption 2 ist ein völlig neues, bislang unbekanntes Geheimnis aufgetaucht – und die Community dreht komplett durch. N

ach sieben Jahren wurde ein echtes, von Rockstar bewusst platziertes Easter Egg entdeckt, das eine mysteriöse Spur quer durch die Heartlands legt.

Alles beginnt mit einem Spinnensymbol auf einem einzelnen Telegrafenmast. Legt man dieses Symbol über die Karte, führt es zu acht weiteren Masten, die jeweils ein kleines Spinnennetz und eine Feder tragen, die abgeschossen werden können. Im Zentrum dieses Musters steht ein Baum mit einem riesigen Spinnennetz, in das ein „N“ und die Zeichnung eines Mastes eingearbeitet sind.

Folgt man dem Hinweis und geht exakt nach Norden, findet man einen weiteren Mast. Schießt man auf ihn, erscheint eine versteckte Botschaft im Holz, die offenbar sagt, man solle fünf Masten nach Westen weitergehen. Dort wartet die nächste Enthüllung: ein Gitarrensymbol und die Buchstaben „NW“.

Doch genau hier endet die Spur. Der Hinweis „NW“ führt Richtung Fort Wallace, wo zwar Gitarren existieren, aber bisher nichts von Bedeutung gefunden wurde. Die Community steht damit vor einem Rätsel – und gleichzeitig vor dem größten RDR2‑Fund seit Jahren.

Besonders verblüffend ist, dass ein riesiges Spinnennetz an einem Baum sieben Jahre lang unentdeckt blieb. Das wirft die Frage auf, wie viele Geheimnisse in Red Dead Redemption 2 noch immer im Verborgenen liegen.

