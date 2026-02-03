Red Dead Redemption 2: Modder verwandelt Westernspiel in Pokémon‑RPG

Pokémon ist seit Jahrzehnten die erfolgreichste Entertainment‑Marke der Welt – und immer wieder versuchen Fans, das Konzept in andere Spiele zu übertragen. Ein Modder geht nun besonders weit und verwandelt Red Dead Redemption 2 in ein vollwertiges Kreaturenfang‑RPG.

Red Dead Redemption 2 bietet fast 200 Tierarten, die normalerweise für Jagd und Nebenmissionen genutzt werden.

Der Modder Blurbs, ein ehemaliger Softwareentwickler, stellt jedoch die Frage, wie das Spiel aussehen würde, wenn all diese Tiere wie Pokémon funktionieren würden. Sein Projekt ermöglicht es, Wildtiere zu fangen, umzubenennen und in Kämpfen einzusetzen. Selbst Arthur Morgans Gang wird zu einer Reihe von Arenaleitern umgebaut.

Auf YouTube zeigt Blurbs bereits Entwicklungsmaterial, darunter das Einfangen eines Alligators und einen Kampf zwischen einer Ente und einem Wolf. Er spricht außerdem über technische Herausforderungen, die während der Mod‑Erstellung auftreten.

Ein Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Blurbs kündigt jedoch weitere Updates an und motiviert Interessierte, dranzubleiben.

Das Projekt wirkt schon jetzt wie eine herrlich absurde, aber unterhaltsame Mischung aus Western und Monster‑RPG.