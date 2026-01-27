Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird erst 2027 veröffentlicht – Gerücht

Das Next-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 könnte Gerüchten zufolge erst 2027 für Konsolen und PC erscheinen.

Der Insider Kiwi Talkz sorgt mit einer neuen Einschätzung für Gesprächsstoff rund um die Next‑Gen‑Versionen von Red Dead Redemption 2. Laut seinen Informationen existiert das Projekt definitiv – doch ein Release sei in weite Ferne gerückt. Grund dafür sollen veränderte Zeitpläne rund um Grand Theft Auto VI sein, das Ende dieses Jahres erscheinen soll.

In seinem Statement erklärt Kiwi Talkz, dass er persönlich acht Entwickler kenne, die an der Next‑Gen‑Umsetzung gearbeitet haben. Das Projekt sei real, aber Rockstar halte sich strikt an eigene Zeitpläne.

Mögliche interne Verschiebungen bei GTA 6 könnten den gesamten Veröffentlichungsplan durcheinandergebracht haben. Er betont, dass er keine Termine nennen darf und selbst keinen Release‑Zeitraum erhalten hat.

Basierend auf seinen begrenzten Informationen schätzt der Insider, dass Rockstar die neuen Versionen ursprünglich früher veröffentlichen wollte. Durch die Priorisierung von GTA 6 sei das Projekt jedoch „massiv verschoben“ worden.

Ein Release vor Ende 2027 sei seiner Meinung nach unwahrscheinlich. Zusätzlich verweist er darauf, dass ein RDR2‑Relaunch aktuell die Verkäufe des kürzlich erschienenen RDR1‑Ports beeinträchtigen könnte.

Rockstar wolle zudem, dass GTA 6 mindestens ein Jahr lang unangefochten im Rampenlicht steht, bevor man über eine Next‑Gen‑Neuauflage von Red Dead Redemption 2 nachdenkt.

Die Aussagen bleiben unbestätigt, passen jedoch zu Rockstars traditionell zurückhaltender Kommunikationsstrategie.

  2. RappScallion 20740 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.01.2026 - 14:08 Uhr

    Das… „Projekt“? Ich will einfach einen Patch für eine bessere Framerate und eventuell bessere Auflösung, das reicht doch für das Spiel. Kann doch nicht so schwer sein.🤔

  5. DBGHSKuLL 20730 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.01.2026 - 14:16 Uhr

    Egal, habe eine next Gen Mod auf meinem Rechner. Da kann meine Xbox nicht mithalten.

  6. hotjoe1970 7160 XP Beginner Level 3 | 27.01.2026 - 14:23 Uhr

    Ich wundere mich immer wieder warum und wie oft dieses Thema hier aufgegriffen wird. Und das man hier irgendwelchen Gerüchten Glauben schenkt anstatt zu warten bis es offizielle Neuigkeiten seitens Entwicklern dazu gibt. Verstehe auch nicht warum man da immer auf die Tube drücken muß nur weil jetzt RDR mit der „neuen“ Version kam. Spielt das Spiel auf dem PC mit den höchsten Einstellungen. Da hat man schon die 60 FPS oder mehr und man braucht kein Next Gen Upgrade.

  7. RumRoGERs 120965 XP Man-at-Arms Bronze | 27.01.2026 - 14:24 Uhr

    Ok, dann warte ich mit meinem nächsten Xbox Run weiterhin auf das Update. Ich hatte leider einen Savegame Bug. 🙁
    Aktuell zock ich es auf Steam😅😂😂😂

  8. Chris0071234 50910 XP Nachwuchsadmin 5+ | 27.01.2026 - 14:36 Uhr

    Ich zock RDR 2 aktuell auf der Series X und finde das Spiel sieht super aus und spielt sich auch gut 🙂
    Brauch das Upgrade also nicht, zumal es wohl, wenn das Gerücht stimmt eh erst in 2 Jahren erscheinen soll, bis dahin ist das Spiel für mich sowieso ad acta gelegt 😀

    • shadow moses 448830 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.01.2026 - 14:54 Uhr
      Antwort auf Chris0071234

      Ich habe es auch erst Jahre später nachgeholt und brauchte auch zwei Anläufe dafür. Es hat sich aber so was von ausgezahlt. Wahnsinn, was für ein emotionales Abenteuer die erleben.🙌🙌

      Viel Spaß weiterhin.

      • Chris0071234 50910 XP Nachwuchsadmin 5+ | 27.01.2026 - 15:02 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Vielen Dank, hatte das Spiel damals noch für die PS4 zusammen mit dem Lösungsbuch für wenig Taler einem Freund abgekauft, nachdem es dieser durch hatte.
        Wurde allerdings nicht wirklich warm damit, obwohl ich den ersten Teil sehr mochte…
        Hab jetzt im Sale bei der Series X Version zugeschlagen und diesmal hats Klick gemacht, außerdem schaut das Spiel natürlich deutlich besser aus als auf der PS4 damals 😀

        • shadow moses 448830 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.01.2026 - 15:11 Uhr
          Antwort auf Chris0071234

          Noch ein Tipp. Rede so viel, wie du kannst mit den Bandenmitgliedern, wenn du im Lager bist. So baut man eine besser Beziehung zu den Charakteren auf und sie wachsen einen dadurch ans Herz.😊

