Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird erst 2027 veröffentlicht – Gerücht

Der Insider Kiwi Talkz sorgt mit einer neuen Einschätzung für Gesprächsstoff rund um die Next‑Gen‑Versionen von Red Dead Redemption 2. Laut seinen Informationen existiert das Projekt definitiv – doch ein Release sei in weite Ferne gerückt. Grund dafür sollen veränderte Zeitpläne rund um Grand Theft Auto VI sein, das Ende dieses Jahres erscheinen soll.
In seinem Statement erklärt Kiwi Talkz, dass er persönlich acht Entwickler kenne, die an der Next‑Gen‑Umsetzung gearbeitet haben. Das Projekt sei real, aber Rockstar halte sich strikt an eigene Zeitpläne.
Mögliche interne Verschiebungen bei GTA 6 könnten den gesamten Veröffentlichungsplan durcheinandergebracht haben. Er betont, dass er keine Termine nennen darf und selbst keinen Release‑Zeitraum erhalten hat.
Basierend auf seinen begrenzten Informationen schätzt der Insider, dass Rockstar die neuen Versionen ursprünglich früher veröffentlichen wollte. Durch die Priorisierung von GTA 6 sei das Projekt jedoch „massiv verschoben“ worden.
Ein Release vor Ende 2027 sei seiner Meinung nach unwahrscheinlich. Zusätzlich verweist er darauf, dass ein RDR2‑Relaunch aktuell die Verkäufe des kürzlich erschienenen RDR1‑Ports beeinträchtigen könnte.
Rockstar wolle zudem, dass GTA 6 mindestens ein Jahr lang unangefochten im Rampenlicht steht, bevor man über eine Next‑Gen‑Neuauflage von Red Dead Redemption 2 nachdenkt.
Die Aussagen bleiben unbestätigt, passen jedoch zu Rockstars traditionell zurückhaltender Kommunikationsstrategie.
Das würde Sinn ergeben nach aktuellem Stand.
Das… „Projekt“? Ich will einfach einen Patch für eine bessere Framerate und eventuell bessere Auflösung, das reicht doch für das Spiel. Kann doch nicht so schwer sein.🤔
Können sie behalten, genauso wie GTA 6 😀
Next-Gen-Upgrade? Ein Current-Gen-Update würde ja erstmal reichen.
Egal, habe eine next Gen Mod auf meinem Rechner. Da kann meine Xbox nicht mithalten.
Ich wundere mich immer wieder warum und wie oft dieses Thema hier aufgegriffen wird. Und das man hier irgendwelchen Gerüchten Glauben schenkt anstatt zu warten bis es offizielle Neuigkeiten seitens Entwicklern dazu gibt. Verstehe auch nicht warum man da immer auf die Tube drücken muß nur weil jetzt RDR mit der „neuen“ Version kam. Spielt das Spiel auf dem PC mit den höchsten Einstellungen. Da hat man schon die 60 FPS oder mehr und man braucht kein Next Gen Upgrade.
Ok, dann warte ich mit meinem nächsten Xbox Run weiterhin auf das Update. Ich hatte leider einen Savegame Bug. 🙁
Aktuell zock ich es auf Steam😅😂😂😂
Ich zock RDR 2 aktuell auf der Series X und finde das Spiel sieht super aus und spielt sich auch gut 🙂
Brauch das Upgrade also nicht, zumal es wohl, wenn das Gerücht stimmt eh erst in 2 Jahren erscheinen soll, bis dahin ist das Spiel für mich sowieso ad acta gelegt 😀
Ich habe es auch erst Jahre später nachgeholt und brauchte auch zwei Anläufe dafür. Es hat sich aber so was von ausgezahlt. Wahnsinn, was für ein emotionales Abenteuer die erleben.🙌🙌
Viel Spaß weiterhin.
Vielen Dank, hatte das Spiel damals noch für die PS4 zusammen mit dem Lösungsbuch für wenig Taler einem Freund abgekauft, nachdem es dieser durch hatte.
Wurde allerdings nicht wirklich warm damit, obwohl ich den ersten Teil sehr mochte…
Hab jetzt im Sale bei der Series X Version zugeschlagen und diesmal hats Klick gemacht, außerdem schaut das Spiel natürlich deutlich besser aus als auf der PS4 damals 😀
Noch ein Tipp. Rede so viel, wie du kannst mit den Bandenmitgliedern, wenn du im Lager bist. So baut man eine besser Beziehung zu den Charakteren auf und sie wachsen einen dadurch ans Herz.😊
Werd ich machen, danke für den Tipp 🙂
Aufgewärmtes Gulasch. Trotz next gen Upgrade würde ich es nicht noch mal spielen