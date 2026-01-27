Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird erst 2027 veröffentlicht – Gerücht

Das Next-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 könnte Gerüchten zufolge erst 2027 für Konsolen und PC erscheinen.

Der Insider Kiwi Talkz sorgt mit einer neuen Einschätzung für Gesprächsstoff rund um die Next‑Gen‑Versionen von Red Dead Redemption 2. Laut seinen Informationen existiert das Projekt definitiv – doch ein Release sei in weite Ferne gerückt. Grund dafür sollen veränderte Zeitpläne rund um Grand Theft Auto VI sein, das Ende dieses Jahres erscheinen soll.

In seinem Statement erklärt Kiwi Talkz, dass er persönlich acht Entwickler kenne, die an der Next‑Gen‑Umsetzung gearbeitet haben. Das Projekt sei real, aber Rockstar halte sich strikt an eigene Zeitpläne.

Mögliche interne Verschiebungen bei GTA 6 könnten den gesamten Veröffentlichungsplan durcheinandergebracht haben. Er betont, dass er keine Termine nennen darf und selbst keinen Release‑Zeitraum erhalten hat.

Basierend auf seinen begrenzten Informationen schätzt der Insider, dass Rockstar die neuen Versionen ursprünglich früher veröffentlichen wollte. Durch die Priorisierung von GTA 6 sei das Projekt jedoch „massiv verschoben“ worden.

Ein Release vor Ende 2027 sei seiner Meinung nach unwahrscheinlich. Zusätzlich verweist er darauf, dass ein RDR2‑Relaunch aktuell die Verkäufe des kürzlich erschienenen RDR1‑Ports beeinträchtigen könnte.

Rockstar wolle zudem, dass GTA 6 mindestens ein Jahr lang unangefochten im Rampenlicht steht, bevor man über eine Next‑Gen‑Neuauflage von Red Dead Redemption 2 nachdenkt.

Die Aussagen bleiben unbestätigt, passen jedoch zu Rockstars traditionell zurückhaltender Kommunikationsstrategie.