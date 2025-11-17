Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird noch kommen – Gerücht

Eine Aufbereitung für aktuelle Konsolen erhält das Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption. Rockstar Games kündigte Fassungen für Xbox Series X|S und weitere Plattformen an. Darüber hinaus wird ein kostenloses 4K-Upgrade mit 60fps geben.
Doch was ist mit dem Nachfolger?
Im Oktober hatten Fans Hoffnung, Red Dead Redemption 2 würde ein Next-Gen-Upgrade, inklusive 60fps erhalten.
Insider NatheTheHate2 wurde für seine Aussage zu einem kommenden Upgrade für Red Dead Redemption 2 kritisiert, nachdem der Vorgänger und nicht eben der zweite Teil, mit technischen Verbesserungen bedacht wurde.
Doch der Insider entgegnet, dass das Upgrade für Teil 1 das Teil 2 deswegen nicht ausschließt. Er merkte dazu an, Rockstar Games macht, was sie wollen, was man an der letzten Verschiebung von Grand Theft Auto VI erkennt.
Würde auch Teil 2 nochmal zocken wollen mit Verbesserungen.
Dieser NatetheHate schon wieder, der ist doch nicht besser als Hilli Hotan und erfindet irgendein Quatsch um sein Publikum bei Laune zu halten.
RDR 2 kommt nächstes Jahr auf die Switch2, da brauche ich keinen Insider um mir zu erzählen (ohne Quellen übrigens), dass es dort verbessert rauskommt. So wie bei fast allen Switch 2 Ports bis jetzt.
na hoffentlich bald, Teil 1 werd ich dank Upgrade nachholen.