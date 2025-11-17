Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Upgrade wird noch kommen – Gerücht

17 Autor: , in News / Red Dead Redemption 2
Image: Rockstar Games

Laut Insider wird das Next-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 noch kommen.

Eine Aufbereitung für aktuelle Konsolen erhält das Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption. Rockstar Games kündigte Fassungen für Xbox Series X|S und weitere Plattformen an. Darüber hinaus wird ein kostenloses 4K-Upgrade mit 60fps geben.

Doch was ist mit dem Nachfolger?

Im Oktober hatten Fans Hoffnung, Red Dead Redemption 2 würde ein Next-Gen-Upgrade, inklusive 60fps erhalten.

Insider NatheTheHate2 wurde für seine Aussage zu einem kommenden Upgrade für Red Dead Redemption 2 kritisiert, nachdem der Vorgänger und nicht eben der zweite Teil, mit technischen Verbesserungen bedacht wurde.

Doch der Insider entgegnet, dass das Upgrade für Teil 1 das Teil 2 deswegen nicht ausschließt. Er merkte dazu an, Rockstar Games macht, was sie wollen, was man an der letzten Verschiebung von Grand Theft Auto VI erkennt.

  2. Eisbaer2405 41550 XP Hooligan Krauler | 17.11.2025 - 17:43 Uhr

    Dieser NatetheHate schon wieder, der ist doch nicht besser als Hilli Hotan und erfindet irgendein Quatsch um sein Publikum bei Laune zu halten.
    RDR 2 kommt nächstes Jahr auf die Switch2, da brauche ich keinen Insider um mir zu erzählen (ohne Quellen übrigens), dass es dort verbessert rauskommt. So wie bei fast allen Switch 2 Ports bis jetzt.

Hinterlasse eine Antwort