Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Version erscheint 2026 – Gerücht

Laut einem neuen Gerücht soll die Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 doch noch in diesem Jahr erscheinen.

Mit über 82 Millionen verkauften Einheiten ist Red Dead Redemption 2 trotz namhafter Konkurrenz eines der erfolgreichsten Spiele aus dem Hause Rockstar Games.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wartet das Wester-Abenteuer immer noch auf eine angepasste Version für die aktuelle Konsolengeneration, um die es aber immer wieder unbestätigte Gerüchte gibt.

Zuletzt bestätigte zwar der Insider Kiwi Talkz die Entwicklung einer aufpolierten Version, deren Veröffentlichung sei allerdings durch im Zusammenhang mit Grand Theft Auto VI veränderte Zeitpläne auf Ende 2027 geschoben worden.

Dem widerspricht jetzt wiederum NateTheHate. Auf Nachfrage eines X-Nutzers erklärt der für gewöhnlich gut informierte Insider, weiterhin von einer Veröffentlichung für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 auszugehen.

Er habe keinerlei Updates bezüglich von Rockstar geänderter Pläne erhalten und gehe daher davon aus, dass sich der ursprünglich angedachte Veröffentlichungszeitraum nicht geändert habe.