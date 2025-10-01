Red Dead Redemption 2: Rockstar-Mitgründer: RDR2 war mein bestes Projekt, nicht GTA

Dan Houser, Mitgründer von Rockstar Games und langjähriger Kreativchef, hat in einem neuen Interview erklärt, dass für ihn Red Dead Redemption 2 das bedeutendste Projekt seiner Karriere war.
Obwohl Houser als Lead Writer an nahezu allen Teilen der Grand Theft Auto-Reihe gearbeitet hat, sieht er den Western-Epos als das beste Spiel, an dem er jemals beteiligt war.
Houser gründete Rockstar Games 1998 gemeinsam mit seinem Bruder Sam Houser. Von Grand Theft Auto: London 1969 über GTA 3, Vice City, San Andreas bis hin zu Grand Theft Auto 5 war er als Autor an insgesamt zwölf GTA-Spielen beteiligt.
Darüber hinaus schrieb er die Geschichten zu Bully, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, Max Payne 3 und Midnight Club: Los Angeles.
Im Gespräch mit IGN hob Houser zahlreiche Highlights seiner Schaffenszeit bei Rockstar hervor, betonte aber, dass Red Dead Redemption 2 für ihn persönlich das wichtigste Werk sei. Das 2018 erschienene Open-World-Spiel gilt bis heute als eines der technisch und erzählerisch ambitioniertesten Videospiele aller Zeiten.
Seit seinem Ausstieg bei Rockstar im Jahr 2020 arbeitet Houser an neuen Projekten unter dem Label Absurd Ventures. Seine Einschätzung zu Red Dead Redemption 2 zeigt jedoch, welchen Stellenwert das Western-Meisterwerk auch intern für die Entwickler hatte und warum es in der Gaming-Welt als Meilenstein betrachtet wird.
beides keine guten Spielereihen.
Vlt macht er ja noch was neues.
RDR2 war das absolute Highlight der letzten Gen. Story, Details sowie Grafik. Und sieht heute auch noch Bombe aus.
mir wars zu lahm, habs schnell wieder abgebrochen.
Dann hast du was verpasst. Am Anfang zieht es sich etwas, aber dann geht’s ab.
Mich haben einfach zu viele Dinge am Anfang gestört.
Jedes mal seine Waffen neu vom Pferd nehmen zu müssen.
Bei ner Schieserei auf dem Pferd trotz Markierung auf Gewehr die Pistole zu ziehen.
Oder auch Sachen wie: bin in der ersten Stadt einfach rumgelaufen, wurde von einem einfach angegriffen, hab den KO gehauen und danach von den Sheriffs verfolgt, obwohl ich ja angegriffen wurde.
Da wurds mir dann zu blöd.
Lol🤣
Verstehe dich absolut aber ich liebe gerade das an diesem Game
Eindeutig hast du den spirit des games nicht verstanden. Das Entschleunigte gameplay war ja gerade einer der besten parts an dem game. Aber da du sowas ja unter jeden rockstar post kommentieren musst wie kacke du es fandest ist es wohl eher als verbitterter hate post zu betrachten 😅
Du solltest dann wohl lieber die billige Anime Müll Kopie namens Ananta spielen.
Würde Red Dead einem Grand Talahon Auto jederzeit vorziehen, hat irgendwie auch mehr Niveau 😀.
Hoffe doch das er im neuen Studio sich mal an was anderes traut, Western und Gangstersim sind langsam auserzählt.
Da hat er Recht. RDR2 ist ein unglaubliches Spiel. Eigentlich dürfte es das in der Form gar nicht geben und vielleicht wird es das so auch nie wieder geben. Es ist regelrecht eine Anomalie in der Spielehistorie und jeder, der auch nur einen Fünkchen Ahnung vom Gaming hat, sollte beim Spielen dieses Meisterwerkes vor Ehrfurcht erstarren.
Der Detailreichtum, die Open World, die Charaktere, die Grafik, der Soundtrack, die Inszenierung, die ganzen kleinen Systeme, die da ineinander greifen… alles absolut unglaublich.
Absolut! Ein Meilenstein!
Word!
Bezogen auf die Story, den Erzählstil und die Atmosphäre hat er sicher recht.