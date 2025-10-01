Red Dead Redemption 2: Rockstar-Mitgründer: RDR2 war mein bestes Projekt, nicht GTA

Dan Houser, Mitgründer von Rockstar Games und langjähriger Kreativchef, hat in einem neuen Interview erklärt, dass für ihn Red Dead Redemption 2 das bedeutendste Projekt seiner Karriere war.

Obwohl Houser als Lead Writer an nahezu allen Teilen der Grand Theft Auto-Reihe gearbeitet hat, sieht er den Western-Epos als das beste Spiel, an dem er jemals beteiligt war.

Houser gründete Rockstar Games 1998 gemeinsam mit seinem Bruder Sam Houser. Von Grand Theft Auto: London 1969 über GTA 3, Vice City, San Andreas bis hin zu Grand Theft Auto 5 war er als Autor an insgesamt zwölf GTA-Spielen beteiligt.

Darüber hinaus schrieb er die Geschichten zu Bully, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, Max Payne 3 und Midnight Club: Los Angeles.

Im Gespräch mit IGN hob Houser zahlreiche Highlights seiner Schaffenszeit bei Rockstar hervor, betonte aber, dass Red Dead Redemption 2 für ihn persönlich das wichtigste Werk sei. Das 2018 erschienene Open-World-Spiel gilt bis heute als eines der technisch und erzählerisch ambitioniertesten Videospiele aller Zeiten.

Seit seinem Ausstieg bei Rockstar im Jahr 2020 arbeitet Houser an neuen Projekten unter dem Label Absurd Ventures. Seine Einschätzung zu Red Dead Redemption 2 zeigt jedoch, welchen Stellenwert das Western-Meisterwerk auch intern für die Entwickler hatte und warum es in der Gaming-Welt als Meilenstein betrachtet wird.

