Red Dead Redemption 2: Spannende Neuigkeiten in der nächsten Woche erwartet

Autor:, in / Red Dead Redemption 2

Während eines aktuellen Livestreams rund um die Red Dead Redemption-Reihe hat Rob Wiethoff, die ikonische Stimme von John Marston, viel Aufmerksamkeit erregt: Der Synchronsprecher sprach vage über „sehr aufregende Neuigkeiten“, die er derzeit noch nicht öffentlich machen dürfe. Laut Wiethoff werde die Ankündigung jedoch „definitiv vor Freitag“ erfolgen – also im Laufe der kommenden Woche.

Obwohl er keine Details nannte, reichte der kurze Kommentar aus, um Spekulationen in der Community auszulösen. Fans vermuten nun, dass es sich um Neuigkeiten rund um Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 oder gar ein neues Projekt im Rockstar-Universum handeln könnte. Auch ein potenzielles Remaster des ersten Red Dead Redemption oder gar ein Auftritt von Marston in einem zukünftigen DLC steht bei vielen hoch im Kurs.

Wiethoff war zuletzt 2018 in Red Dead Redemption 2 als John Marston zu hören – einer der zentralen Figuren des Franchise. Seitdem blieb es still um mögliche neue Projekte, in denen der Charakter erneut auftauchen könnte.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Spätestens bis Freitag nächster Woche soll jedoch Klarheit herrschen.