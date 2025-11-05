Red Dead Redemption 2: Thanksgiving in Red Dead Online

Thanksgiving in Red Dead Online: Händlerboni, das Rexroad-Outfit kehrt zurück und mehr!

Thanksgiving steht vor der Tür und Händler in Red Dead Online dürfen sich über erhöhte Auszahlungen und eine Reihe weiterer Boni freuen, darunter sagenhafte 10x RDO$ auf Truthahnverkäufe und 2x Belohnungen auf Händlerverkäufe.

Zudem haben Spieler erneut die Möglichkeit, alle Komponenten des Rexroad-Outfits (das nur für eine begrenzte Zeit zurückkehrt) durch das Absolvieren verschiedener Aktivitäten im Laufe des Monats zusammenzustellen.

Die Highlights des Monats:

3x RDO$ und XP für das Free Roam Event „Handelsweg“

für das Free Roam Event „Handelsweg“ 2x Händlermaterialien beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps

beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps 2x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Händlerverkäufe

für alle Händlerverkäufe 10x RDO$ für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember)

für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember) Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung : Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze

– : Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Victorian_Cowgirl von r/RedDeadFashion

von r/RedDeadFashion 3x RDO$, Gold und XP für die präsentierten Serien: 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie 18. November – 24. November: Explosive Serie 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie

für die präsentierten Serien: Stellt alle Komponenten des Rexroad-Outfits (aus dem Outlaw-Pass #2 und nur für kurze Zeit zurück), indem ihr die folgenden Aktivitäten abschließt:

Händler der Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel

Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Rexroad-Hose

Schließt einen Händlerverkauf ab und erhaltet die Rexroad-Stiefel

Nehmt am Free Roam Event „Handelsweg“ teil und erhaltet die getönte Belcourt-Brille

Stellt einen Gegenstand an eurem Lagerfeuer her und ihr bekommt das Rexroad-Hemd und die -Weste

Wöchentliche Belohnungen: 4. November – 10. November: Spielt eine beliebige Aktivität mit einem permanenten Trupp, um die Schatzkarte für Citadel Rock als Belohnung zu erhalten 11. November – 17. November: Schließt diese Woche 5 tägliche Herausforderungen ab, um ein Angebot über 8 Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Rollen-Einführungsgegenstand zu erhalten 18. November – 24. November: Schließt einen Händlerverkauf ab, um die Schatzkarte für Bluewater Marsh als Belohnung zu erhalten 25. November – 1. Dezember: Spielt in der Thanksgiving-Woche Red Dead Online und sichert euch das Rexroad-Halstuch, den Rexroad-Hut und 50 Kleinwildpfeile

Kostenlose Speisen, Getränke und Verpflegung in allen Saloons von 25. November – 1. Dezember

in allen Saloons von 25. November – 1. Dezember Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps

Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 % auf Händler-Rollengegenstände der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“, Lagerflaggen und -stile, den Jagdwagen, Kladruber, Fähigkeitskarten, außerdem 30 % Rabatt auf den verbesserten Bogen, Waffengürtel, Hosen, Hemden und das Haraway-Outfit.

Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Games Newswire.