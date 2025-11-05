Red Dead Redemption 2: Thanksgiving in Red Dead Online

Thanksgiving steht vor der Tür und Händler in Red Dead Online dürfen sich über erhöhte Auszahlungen und eine Reihe weiterer Boni freuen, darunter sagenhafte 10x RDO$ auf Truthahnverkäufe und 2x Belohnungen auf Händlerverkäufe.
Zudem haben Spieler erneut die Möglichkeit, alle Komponenten des Rexroad-Outfits (das nur für eine begrenzte Zeit zurückkehrt) durch das Absolvieren verschiedener Aktivitäten im Laufe des Monats zusammenzustellen.
Die Highlights des Monats:
- 3x RDO$ und XP für das Free Roam Event „Handelsweg“
- 2x Händlermaterialien beim Verkauf perfekter Kadaver, Pelze, Felle und Tierhäute an Cripps
- 2x RDO$, XP und Rollen-XP für alle Händlerverkäufe
- 10x RDO$ für Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche (25. November – 1. Dezember)
- Wieder erhältlich – zeitlich limitierte Kleidung: Die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter-Jacke, die Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze
- Ein kostenloses Community-Outfit zusammengestellt von Victorian_Cowgirl von r/RedDeadFashion
- 3x RDO$, Gold und XP für die präsentierten Serien:
- 4. November – 10. November: Hardcore-Eliminierungsserie
- 11. November – 17. November: Hardcore-Overrun-Serie
- 18. November – 24. November: Explosive Serie
- 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie
- Stellt alle Komponenten des Rexroad-Outfits (aus dem Outlaw-Pass #2 und nur für kurze Zeit zurück), indem ihr die folgenden Aktivitäten abschließt:
- Händler der Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel
- Absolviert alle täglichen Händler-Herausforderungen und erhaltet die Rexroad-Hose
- Schließt einen Händlerverkauf ab und erhaltet die Rexroad-Stiefel
- Nehmt am Free Roam Event „Handelsweg“ teil und erhaltet die getönte Belcourt-Brille
- Stellt einen Gegenstand an eurem Lagerfeuer her und ihr bekommt das Rexroad-Hemd und die -Weste
- Wöchentliche Belohnungen:
- 4. November – 10. November: Spielt eine beliebige Aktivität mit einem permanenten Trupp, um die Schatzkarte für Citadel Rock als Belohnung zu erhalten
- 11. November – 17. November: Schließt diese Woche 5 tägliche Herausforderungen ab, um ein Angebot über 8 Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Rollen-Einführungsgegenstand zu erhalten
- 18. November – 24. November: Schließt einen Händlerverkauf ab, um die Schatzkarte für Bluewater Marsh als Belohnung zu erhalten
- 25. November – 1. Dezember: Spielt in der Thanksgiving-Woche Red Dead Online und sichert euch das Rexroad-Halstuch, den Rexroad-Hut und 50 Kleinwildpfeile
- Kostenlose Speisen, Getränke und Verpflegung in allen Saloons von 25. November – 1. Dezember
- Keine Gebühren für die Gründung permanenter Trupps
- Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 % auf Händler-Rollengegenstände der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“, Lagerflaggen und -stile, den Jagdwagen, Kladruber, Fähigkeitskarten, außerdem 30 % Rabatt auf den verbesserten Bogen, Waffengürtel, Hosen, Hemden und das Haraway-Outfit.
Weitere Details findet ihr auf dem Rockstar Games Newswire.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab RDR2 im Single- sowie Multiplayer tot gesuchtet und es war wirklich geil, aber irgendwann war die Luft raus und ich fasse es erst wieder an, wenn es nen 60Fps Update gibt.
Da sieht es wohl düster mit aus. Zumindest kam vor kurzem zu dem Jubiläum auch nichts neues. Aber ich hoffe wie Du, dass da in Richtung 60 FPS doch noch was passiert.
Ich glaublich war noch nie in den online Modus 🫣
Genau wie ich 😂😅
Dann habt ihr was verpasst. War wirklich ne geile Zeit mit dem Trupp. Ist nicht so wie bei GTA, dass man alle fünf Sekunden von nem fliegenden Bike gekillt wird. Aber das Potenzial wurde nicht genutzt. Man hätte mehr aus dem game machen können.
Bei GTA habe ich dann einfach Server genommen wo nur Freunde drauf durften, da hat es dann echt wieder Spaß gemacht. Sonst war es echt nicht toll dort.
Jetzt wird man dafür von Flack geschossen gekillt. Zumindest auf dem PC. 😅🤣
Also ich zocke seit kurzem einen neuen Char auf meinem Steam Account und mir kommt das sehr gelegen.
Ich spare nämlich gerade auf die Händler Rolle, weil ich dieses mal den Schwarzbrenner spielen will.
Das hatte ich auf meinem Xbox Profil damals nicht gemacht.