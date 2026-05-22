Red Dead Redemption 2: Überschreitet 85 Millionen Verkäufe weltweit

Die Red Dead Redemption-Reihe von Rockstar Games hat einen neuen kommerziellen Meilenstein erreicht und zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Serien der Videospielgeschichte.
Wie aus dem aktuellen Finanzbericht von Take-Two Interactive für das Geschäftsjahr 2026 hervorgeht, wurden weltweit inzwischen nahezu 115 Millionen Einheiten der gesamten Reihe verkauft.
Den größten Anteil daran trägt weiterhin Red Dead Redemption 2, das inzwischen auf über 85 Millionen verkaufte Einheiten kommt.
Damit gehört der Titel weiterhin zu den meistverkauften Spielen der vergangenen Jahre und belegt laut den vorliegenden Daten zudem Platz drei der erfolgreichsten Spiele der letzten acht Jahre in den USA – gemessen sowohl an Stückzahlen als auch an Umsätzen im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2025.
Die Zahlen unterstreichen erneut die anhaltende Popularität der Marke, die auch Jahre nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 weiterhin starke Verkaufsimpulse generiert.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch zu den über 85 Millionen verkaufte Einheiten von Red Dead Redemption 2. 🥳🥳 Ich zähle auch schon mittlerweile zu den Käufern des Spiels. ❤️
Das Spiel ist ein wahres Evergreen. Sogar Inbegriff dessen.
Mit Witcher 3 und Zelda ocarina of time würde ich sagen „das beste Videospiel aller Zeiten.“
Meiner Meinung nach.
Bin nie warm damit geworden, aber ein Augeschmaus ist es schon.
Best Games of all time? Hmm… Baldurs Gate 2+3, Portal 2, Bioshock
Mit OoT gehe ich mit, ein Remake würde ich sehr begrüßen.
The Witcher will ich jetzt erneut eine Chance geben, aber irgendwie will ich damit nicht warm werden. Da gilt für mich persönlich Cyberpunk als das wahre RPG Masterpiece, finde das Setting einfach interessanter als Fantasy.
Aber RDR spiele ich fast einmal im Jahr durch, es ist bis jetzt einfach was Authentizität und Atmosphäre gilt als unantastbar.
Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht die Series Version von RDR gestartet. Gab es ja gratis für 360 Besitzer.
Witcher 3 und Zelda OoT kann ich mitgehen, RDR 2 aber nicht, ja es macht alles größer und besser als der Vorgänger aber für mich persönlich ist die Größe auch einfach zu groß und zu viel Wert auf Weltsimulation gelegt. RDR 2 nie durchgespielt, RDR 1 dafür zweimal durchgezockt.
Würde da auch eher Cyperpunk in die Liste aufnehmen, weil die Größe einfach perfekt ist, auch mit den DLC. Oder halt RDR 1.
Dann kann Teil 3 ja kommen!
Starker Erfolg, bin mal gespannt ob Teil 3 noch kommen wird.
Ja, 2035 wahrscheinlich.
Glückwunsch ,das ist schon stark
Ist ne echt starke Hausnummer…
Zählt die switch2 eigentlich zur 9.konsolen Generation?
Laut Take2 hat sich die 9 Generation 127 Millionen mal verkauft.
Mit eines von wenigen Spielen die sich zu den Spielen „Besten aller Zeiten“ zählen können,wenn es nach meiner Meinung geht 😅
Besitze es tatsächlich auch drei mal (PS und Xbox jeweils digital und noch mal als Disk ebenfalls Xbox )
Freut mich sehr das es so gute Zahlen abliefert,von mir aus können sie gerne GTA streichen und direkt RDR3 bringen 😆😛
Für mich das beste Game aller Zeiten! Das sind Zahlen, irre!