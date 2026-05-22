Red Dead Redemption 2: Überschreitet 85 Millionen Verkäufe weltweit

Die Red Dead Redemption-Reihe von Rockstar Games hat einen neuen kommerziellen Meilenstein erreicht und zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Serien der Videospielgeschichte.

Wie aus dem aktuellen Finanzbericht von Take-Two Interactive für das Geschäftsjahr 2026 hervorgeht, wurden weltweit inzwischen nahezu 115 Millionen Einheiten der gesamten Reihe verkauft.

Den größten Anteil daran trägt weiterhin Red Dead Redemption 2, das inzwischen auf über 85 Millionen verkaufte Einheiten kommt.

Damit gehört der Titel weiterhin zu den meistverkauften Spielen der vergangenen Jahre und belegt laut den vorliegenden Daten zudem Platz drei der erfolgreichsten Spiele der letzten acht Jahre in den USA – gemessen sowohl an Stückzahlen als auch an Umsätzen im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2025.

Die Zahlen unterstreichen erneut die anhaltende Popularität der Marke, die auch Jahre nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 weiterhin starke Verkaufsimpulse generiert.