Red Dead Redemption 2: Weihnachtszeit in Red Dead Online

Die Weihnachtszeit in Red Dead Online: Vier Wochen Festtagsstimmung mit Boni, Call to Arms: Stille Nacht und mehr!

Die Wettervorhersage für Red Dead Redemption 2 meldet für nächste Woche Schnee im Grenzland, während Red Dead Online mit einem vierwöchigen Event die Feiertage einläutet.

Passend dazu gibt es neue Schauplätze bei Call to Arms: Stille Nacht – eine festlich angehauchte Lokomotive könnte während des ganzen Kampfgetümmels in Rhodes oder bei der Emerald Ranch Halt machen und euch einige bewaffnete Angreifer bescheren. Außerdem zelebrieren die fünf Staaten die besinnlichste Zeit des Jahres mit festlich geschmückten Lagern und Dekorationen in Saint Denis.

Die Highlights der kommenden Wochen:

Schnee und Festtagsstimmung ab nächster Woche mit Dekorationen in Lagern, Schwarzbrennereien und Saint Denis. Außerdem ist die Rangbeschränkung für die doppelläufige Schrotflinte aufgehoben, so dass vom 14. Dezember bis 5. Januar jeder die zur Jahreszeit passende Krampus-Schrotflintenvariante erhalten kann.

Doppelte RDO$ für alle Händler- und Schwarzbrennerverkäufe, sowie doppelte RDO$ und Rollen-XP für Kopfgeldjagden

Neue zur Jahreszeit passende Schauplätze in Call to Arms: vom 21. Dezember bis 5. Januar verteidigt ihr Colter, Rhodes, die Hanging Dog Ranch und die Emerald Ranch unter winterlichen Bedingungen. Außerdem wird mit Pumas, Wölfen und Bären gerechnet und eine festlich angehauchte Lokomotive (voller Angreifer) könnte in Rhodes und bei der Emerald Ranch Halt machen

Doppelte RDO$ und XP in Call to Arms – Und: Wer die letzte Angriffswelle an einem neuen Schauplatz schafft, erhält ein Angebot für 50 % Rabatt auf eine beliebige Waffe.

Dreifache RDO$ und XP sowie doppelt so viel Gold in Make It Count und Last Stand

Doppelte RDO$, XP und Gold in Gun Rush, Gun Rush (Teams), Spoils of War, Up in Smoke und Overrun

Festliche Boni und Vorteile: Spielt zwischen 14. Dezember und dem 1. Weihnachtsfeiertag und erhaltet eine Belohnung in Höhe von 25 Capitale und ein kostenloses Accessoire; zusätzlich ist die Wintervariante des Evans-Repetiergewehrs zwischen dem 14. und 29. Dezember kostenlos. Loggt euch in der Zeit vom 26. Dezember bis 5. Januar ein und erhaltet 10 Stangen hochexplosiven Dynamits, 20 Feuerpfeile und ein kostenloses Gewichtsverlust-Tonikum als Belohnung.

Das „Freut mich"-Emote kostenlos für alle, die einen beliebigen Saloon besuchen und einen Drink bestellen, sowie den Winter-Flintenmantel kostenlos für alle, die sich zwischen dem 28. Dezember und 5. Januar einloggen

Neujahrs-Boni für Kopfgeldjäger: Andere Spieler vom 28. Dezember bis 5. Januar für Kopfgeld lebendig abzuliefern wird mit 2.000 Kopfgeldjäger-XP belohnt und sie tot abzuliefern mit einer Belohnung von 200 RDO$. Liefert eine beliebige legendäre oder berüchtigte gesuchte Person und ihr erhaltet zwei Hawkmoth-Bolas.

Neue Rabatte: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz und die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, 50 % auf Bolas, 40 % auf Rollen-Waffenvarianten, Bretonen, Scharfschützengewehre, Rollengegenstände für Kopfgeldjäger der Stufen „Angehend", „Aufstrebend" und „Etabliert" und auf einzelne Patronengurte, sowie 30 % auf den Kopfgeldjägerwagen und Munition.

: 5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjägerlizenz und die renommierte Kopfgeldjägerlizenz, 50 % auf Bolas, 40 % auf Rollen-Waffenvarianten, Bretonen, Scharfschützengewehre, Rollengegenstände für Kopfgeldjäger der Stufen „Angehend“, „Aufstrebend“ und „Etabliert“ und auf einzelne Patronengurte, sowie 30 % auf den Kopfgeldjägerwagen und Munition. Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club bis zum 20. Dezember mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für einen kostenlosen Stellplatz und fünf Spezial-Pferdearzneien. Alle, die vom 21. Dezember bis 17. Januar ihr Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten Gutscheine für ein Bolt-Action-Gewehr und einen kostenlosen Mantel.

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire.