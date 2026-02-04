Red Dead Redemption 2: Western-Epos verkauft sich mehr als 82 Millionen Mal

7 Autor: , in News / Red Dead Redemption 2
Übersicht
Image: Rockstar Games

Das Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption 2 steht bei über 82 Millionen verkauften Einheiten weltweit.

Im neuen Finanzbericht hat Take‑Two Interactive beeindruckende Zahlen zur Red‑Dead‑Redemption‑Serie veröffentlicht. Die Western‑Reihe kommt inzwischen auf über 110 Millionen verkaufte Einheiten weltweit.

Der Großteil entfällt auf Red Dead Redemption 2, das mittlerweile mehr als 82 Millionen Mal verkauft wurde. Damit bleibt Rockstars Open‑World‑Epos nicht nur eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, sondern auch ein anhaltender Umsatzgigant.

Besonders bemerkenswert: Red Dead Redemption 2 ist in den USA seit sieben Jahren das meistverkaufte Spiel auf Dollarbasis. Kein anderer Titel hat laut Circana in diesem Zeitraum mehr Umsatz generiert – ein außergewöhnlicher Erfolg für ein Spiel, das 2018 erschienen ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Red Dead Redemption 2

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Vayne1986 32355 XP Bobby Car Bewunderer | 04.02.2026 - 14:04 Uhr

    Glückwunsch zu über 82 Millionen verkauften Einheiten von Red Dead Redemption 2. 🥳 Ich gehöre zu den Käufern dazu. Hab es bereits bisher nur angespielt. Da ich ich noch den ersten Teil durchspielen muss. 😅🙂

    0
  3. Rotten 98345 XP Posting Machine Level 4 | 04.02.2026 - 14:08 Uhr

    Das is ein wohlverdienter Erfolg ✌🏻 werde et och irgendwann mal spielen 😅 is schon in der Bibliothek 🤣✌🏻

    0
    • I Legend l 9255 XP Beginner Level 4 | 04.02.2026 - 14:20 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Vielleicht hast du Glück und kannst dann das Nextgen-Update mitnehmen.
      Das Spiel selbst kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hochwertiger kann Gaming kaum verpackt werden.

      0
  4. Katanameister 315980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.02.2026 - 14:09 Uhr

    Dann kann man ja auch an einem dritten Teil arbeiten, wäre deutlich interessanter als GTA 6.

    1

Hinterlasse eine Antwort