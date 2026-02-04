Red Dead Redemption 2: Western-Epos verkauft sich mehr als 82 Millionen Mal

Im neuen Finanzbericht hat Take‑Two Interactive beeindruckende Zahlen zur Red‑Dead‑Redemption‑Serie veröffentlicht. Die Western‑Reihe kommt inzwischen auf über 110 Millionen verkaufte Einheiten weltweit.

Der Großteil entfällt auf Red Dead Redemption 2, das mittlerweile mehr als 82 Millionen Mal verkauft wurde. Damit bleibt Rockstars Open‑World‑Epos nicht nur eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, sondern auch ein anhaltender Umsatzgigant.

Besonders bemerkenswert: Red Dead Redemption 2 ist in den USA seit sieben Jahren das meistverkaufte Spiel auf Dollarbasis. Kein anderer Titel hat laut Circana in diesem Zeitraum mehr Umsatz generiert – ein außergewöhnlicher Erfolg für ein Spiel, das 2018 erschienen ist.