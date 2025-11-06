Red Dead Redemption 3: Dritter Teil laut Dan Houser wahrscheinlich

Auch wenn Dan Houser schon seit 2020 nicht mehr in seinem mitbegründeten Studio Rockstar Games involviert ist, hat er in diesen Tagen einiges zu den Spielen des Studios zu erzählen.
Im Podcast von Lex Fridman äußerte sich der ehemalige Chefautor der GTA-Reihe zur Möglichkeit eines dritten Teils der Red Dead Redemption-Reihe.
Während er die Wahrscheinlichkeit eines Nachfolgers nicht ausschließt, zeigt er sich zwiegespalten. Im Gegensatz zur GTA-Reihe, die aus voneinander unabhängigen Geschichten besteht, sieht Houser Red Dead als eine abgeschlossene, zweiteilige Erzählung, deren narrative Kohärenz durch eine Fortsetzung gefährdet werden könnte.
Die Diskussion um ein mögliches Red Dead Redemption 3 findet vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über Rockstars Zukunftspläne nach GTA 6 statt. Houser betont, dass er die Rechte an der Marke nicht besitzt und somit keinen Einfluss auf zukünftige Entscheidungen hat.
Ein zentrales Argument Housers ist die kreative Herausforderung, die ein dritter Teil mit sich bringen würde. Die Geschichten von Arthur Morgan und John Marston seien eng miteinander verwoben und bildeten eine in sich geschlossene Dramaturgie.
Eine Fortsetzung müsste daher nicht nur neue erzählerische Impulse setzen, sondern auch dem hohen emotionalen und narrativen Standard der Vorgänger gerecht werden, ohne wie ein bloßes Anhängsel zu wirken.
Gerüchte um einen dritten Teil der Reihe gab es schon vor Jahren. Es scheint unwahrscheinlich, dass Rockstar Games eine Premiummarke wie Red Dead Redemption nicht mit einem weiteren Teil versorgt, schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht.
Eine neue IP würde Rockstar mal gut tun…
Hoffentlich würde sie das. Und vor allem uns!
Und bitte ein Spiel ohne Rennen mit Button mashing…
Ich hoffe sehr, dass es so kommt. RDR2 ist eines der besten Spiele aller Zeiten. RDR finde ich auch viel besser als GTA.
Gerne wieder mit eigener Scheune am Ende und so nen barn game breaking bug wo man keine kuh mehr melken kann weil wegen so ner kleinen side quest die Heu Gabel nicht mehr in der Scheune spawned also man kein Mist mehr weg machen kann 🙄 der bug wurde nie gepatched hab dieses jahr kurz mal danach recharchiert und es gibt immernoch Leute im Netz die heutzutage so wie ich damals wegen diesem Bug Johns Farm nicht 100% nutzen können
Hoffentlich zeitnah und hoffentlich ein next gen Upgrade von rdr2
Sie können ja eine unabhängige Geschichte erzählen mit dem dritten Teil, alternativ wäre noch ein zweiter Teil für LA Noire möglich.
Auf einen dritten Teil wäre ich definitiv nicht abgeneigt weil mir eben die Vorgänger sehr gut gefallen haben. Kenne aber bisher auch kein anderes Studio was den wilden Westen so gut einfängt und rüber bringt.