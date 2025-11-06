Red Dead Redemption 3: Dritter Teil laut Dan Houser wahrscheinlich

Auch wenn Dan Houser schon seit 2020 nicht mehr in seinem mitbegründeten Studio Rockstar Games involviert ist, hat er in diesen Tagen einiges zu den Spielen des Studios zu erzählen.

Im Podcast von Lex Fridman äußerte sich der ehemalige Chefautor der GTA-Reihe zur Möglichkeit eines dritten Teils der Red Dead Redemption-Reihe.

Während er die Wahrscheinlichkeit eines Nachfolgers nicht ausschließt, zeigt er sich zwiegespalten. Im Gegensatz zur GTA-Reihe, die aus voneinander unabhängigen Geschichten besteht, sieht Houser Red Dead als eine abgeschlossene, zweiteilige Erzählung, deren narrative Kohärenz durch eine Fortsetzung gefährdet werden könnte.

Die Diskussion um ein mögliches Red Dead Redemption 3 findet vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über Rockstars Zukunftspläne nach GTA 6 statt. Houser betont, dass er die Rechte an der Marke nicht besitzt und somit keinen Einfluss auf zukünftige Entscheidungen hat.

Ein zentrales Argument Housers ist die kreative Herausforderung, die ein dritter Teil mit sich bringen würde. Die Geschichten von Arthur Morgan und John Marston seien eng miteinander verwoben und bildeten eine in sich geschlossene Dramaturgie.

Eine Fortsetzung müsste daher nicht nur neue erzählerische Impulse setzen, sondern auch dem hohen emotionalen und narrativen Standard der Vorgänger gerecht werden, ohne wie ein bloßes Anhängsel zu wirken.

Gerüchte um einen dritten Teil der Reihe gab es schon vor Jahren. Es scheint unwahrscheinlich, dass Rockstar Games eine Premiummarke wie Red Dead Redemption nicht mit einem weiteren Teil versorgt, schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht.