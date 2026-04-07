Red Dead Redemption 3: Jack Black will mitspielen und hat konkrete Idee für einen Charakter

Jack Black bringt sich selbst als mögliche Figur für Red Dead Redemption 3 ins Gespräch und sorgt für überraschende Diskussionen.

Für neue Aufmerksamkeit zu einem möglichen Red Dead Redemption 3 sorgt Jack Black, der eine ungewöhnliche Idee ins Spiel bringt. Der Schauspieler, bekannt aus zahlreichen Film- und Spieleprojekten, äußerte den Wunsch, selbst in einem möglichen neuen Teil der Reihe mitzuwirken.

Besonders kurios ist dabei seine konkrete Vorstellung: Black würde gerne eine historische Figur namens Jack Black verkörpern. Diese reale Persönlichkeit lebte Anfang des 20. Jahrhunderts und veröffentlichte unter anderem das Werk You Can’t Win, das Einblicke in das Leben eines Kriminellen im amerikanischen Westen gibt.

Die Vorlage würde thematisch gut in das Universum von Red Dead Redemption 3 passen, das traditionell für seine authentische Darstellung von Outlaw-Geschichten und historischen Hintergründen bekannt ist.

Auch innerhalb der Branche gilt ein neuer Teil der Reihe als wahrscheinlich. Dan Houser deutete bereits an, dass eine Fortsetzung der Serie „wahrscheinlich“ sei, während Roger Clark, der Hauptfigur aus Red Dead Redemption 2 seine Stimme lieh, ebenfalls von einer zukünftigen Fortsetzung überzeugt ist.

Ob Jack Black tatsächlich Teil eines möglichen neuen Kapitels wird, bleibt offen. Die Idee sorgt jedoch bereits jetzt für Gesprächsstoff und zeigt, wie stark die Erwartungen rund um Red Dead Redemption 3 weiterhin sind.