Red Dead Redemption: Erscheint offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und weitere Plattformen

Red Dead Redemption erscheint zusammen mit Undead Nightmare am 2. Dezember für Netflix, iOS, Android, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.
Red Dead Redemption bietet euch die vollständigen Einzelspielererlebnisse beider Titel und umfasst zusätzlich sämtliche Inhalte der Game of the Year Edition.
Die Erweiterung Undead Nightmare setzt auf eine düstere Horroratmosphäre, in der ihr eine Heilung gegen eine über das Grenzland hinwegfegende Seuche finden müsst.
Die Umsetzung der neuen Versionen entstand in Zusammenarbeit mit Double Eleven und Cast Iron Games. Ab dem 2. Dezember ist RDR im GTA Plus Games Library-Angebot sowie im PlayStation Plus Game Catalog verfügbar.
Red Dead Redemption erreicht damit eine größere Spielerschaft und ermöglicht euch, das klassische Westernabenteuer auf jeder modernen Plattform fortzusetzen.
Besitzer der bisherigen Versionen erhalten in Red Dead Redemption auf PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 ein kostenloses digitales Upgrade, das alle technischen Verbesserungen der neuen Fassung freischaltet.
Wenn ihr Red Dead Redemption bereits auf PlayStation 4 besitzt, könnt ihr euren vorhandenen Speicherstand übernehmen und direkt an eurem bisherigen Fortschritt anknüpfen.
Das gilt ebenso für Red Dead Redemption auf Nintendo Switch 2, da ihr eure gespeicherten Daten von der vorherigen Nintendo Switch-Konsole weiterverwenden könnt.
Auch Spieler der digital abwärtskompatiblen Xbox One-Version, also Käufer der ursprünglichen Xbox 360-Fassung, erhalten Red Dead Redemption ohne zusätzliche Kosten in der optimierten Fassung und können diese sofort auf der neuen Hardware nutzen. Diese Upgrade-Optionen stellen sicher, dass ihr Red Dead Redemption nahtlos weiterführen könnt und sämtliche Inhalte ohne erneuten Kauf zur Verfügung stehen.
Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erleben Red Dead Redemption mit einer flüssigen Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde, einer verbesserten Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen von bis zu 4K.
Auf Nintendo Switch 2 nutzt Red Dead Redemption die Möglichkeiten der neuen Hardware durch DLSS-Unterstützung, HDR, Maussteuerung und dieselbe stabile 60-FPS-Performance bei hoher Auflösung. Dadurch steht euch auf allen aktuellen Plattformen ein technisch optimiertes Spielerlebnis zur Verfügung, das die Stärken der jeweiligen Systeme vollständig ausnutzt.
Sehr schön. Dann werde ich es mir Anfang Dezember kaufen. Aber im Store gibt es nur die Xbox 360er Version?
Richtig – Auch Spieler der digital abwärtskompatiblen Xbox One-Version (also Xbox 360)…
Rockstar möchte tatsächlich wieder etwas gut machen. Ich hatte den Glauben an sie verloren.
Aber das ist wirklich das beste Marketing, das sie machen konnten, um bockige Spieler wie mich wieder dazu zu bringen, nicht mehr gegen deren Hauswand zu Pi*sen.
Wollen wir hoffen, dass das kein „Fehltritt“ ist. RDR2 wartet auch noch auf 60 Frames 😬
Ok danke für die Info. Dann wird die einfach gekauft.
Wie keine 20€ Upgrade?
Ja ist denn schon Weihnachten 😀
Zählt das auch für die Xbox360 Version?
Es gibt nur die Xbox 360-Version, die mit der Xbox One-Version bereits kompatibel ist und dank FPS-Boost etc. schon einige Optimierungen bekommen hat.
Also bleibt da alles beim Alten und das Update ist für alle anderen Konsolen?
Du bekommst, wenn du die digitale Xbox 360 Version gekauft hast, das Xbox Series X/S Upgrade kostenlos, steht alles oben im Text.
Aha, okay. Das hab ich nicht richtig kapiert, danke für die Geduld.
Alles gut. Ist manchmal auch verwirrend, mit der Kompatibilität usw.
Und RDR2 erhält weiterhin kein 60fps Upgrade ?
Nein, sonst hätten wir natürlich darüber berichtet. 🙂
Das ist natürlich eine schöne Sache. Vor so zwei Jahren habe ich es nochmal begonnen, aber wegen einem anderen Spiel zur Seite gelegt. Vielleicht sollte ich es mal wieder zocken… wenn ich Zeit finde.
Geiles Game, wie oft ich die Sequenz am Ende wiederholt hab
Richtig stark. <3
Werde ich definitiv noch mal mitnehmen