Red Dead Redemption: Erscheint offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und weitere Plattformen

Red Dead Redemption kehrt zurück mit umfassenden Upgrades und erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 & Nintendo Switch 2 und erstmals auf Netflix und mobilen Endgeräten.

Red Dead Redemption erscheint zusammen mit Undead Nightmare am 2. Dezember für Netflix, iOS, Android, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

Red Dead Redemption bietet euch die vollständigen Einzelspielererlebnisse beider Titel und umfasst zusätzlich sämtliche Inhalte der Game of the Year Edition.

Die Erweiterung Undead Nightmare setzt auf eine düstere Horroratmosphäre, in der ihr eine Heilung gegen eine über das Grenzland hinwegfegende Seuche finden müsst.

Die Umsetzung der neuen Versionen entstand in Zusammenarbeit mit Double Eleven und Cast Iron Games. Ab dem 2. Dezember ist RDR im GTA Plus Games Library-Angebot sowie im PlayStation Plus Game Catalog verfügbar.

Red Dead Redemption erreicht damit eine größere Spielerschaft und ermöglicht euch, das klassische Westernabenteuer auf jeder modernen Plattform fortzusetzen.

Besitzer der bisherigen Versionen erhalten in Red Dead Redemption auf PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 ein kostenloses digitales Upgrade, das alle technischen Verbesserungen der neuen Fassung freischaltet.

Wenn ihr Red Dead Redemption bereits auf PlayStation 4 besitzt, könnt ihr euren vorhandenen Speicherstand übernehmen und direkt an eurem bisherigen Fortschritt anknüpfen.

Das gilt ebenso für Red Dead Redemption auf Nintendo Switch 2, da ihr eure gespeicherten Daten von der vorherigen Nintendo Switch-Konsole weiterverwenden könnt.

Auch Spieler der digital abwärtskompatiblen Xbox One-Version, also Käufer der ursprünglichen Xbox 360-Fassung, erhalten Red Dead Redemption ohne zusätzliche Kosten in der optimierten Fassung und können diese sofort auf der neuen Hardware nutzen. Diese Upgrade-Optionen stellen sicher, dass ihr Red Dead Redemption nahtlos weiterführen könnt und sämtliche Inhalte ohne erneuten Kauf zur Verfügung stehen.

Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erleben Red Dead Redemption mit einer flüssigen Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde, einer verbesserten Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen von bis zu 4K.

Auf Nintendo Switch 2 nutzt Red Dead Redemption die Möglichkeiten der neuen Hardware durch DLSS-Unterstützung, HDR, Maussteuerung und dieselbe stabile 60-FPS-Performance bei hoher Auflösung. Dadurch steht euch auf allen aktuellen Plattformen ein technisch optimiertes Spielerlebnis zur Verfügung, das die Stärken der jeweiligen Systeme vollständig ausnutzt.