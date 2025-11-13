Red Dead Redemption: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S und PlayStation 5

John Marston schwingt sich offenbar demnächst wieder in den Sattel. Diesmal auf den aktuellen Systemen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.
Beim Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, hat das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption für diese Plattform die Einstufung „Mature 17+“ erhalten.
Eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games und 2K Games steht noch aus.
2k Games? Was haben die damit am Hut? Aber davon mal ab ich dachte das Game ist schon auf den neuen Konsolen jedenfalls bei Playstation gab es ja irgendwie ein Remasted. Hm mal schauen was da kommt.
Das Remastered war von Teil 1. Dank Abwärtskompatibilität der Xbox gab es dafür keine Notwendigkeit auch eine Xbox Version zu bringen.
Aber hier geht es doch um den 1. Teil.🤔
Also kriegt das Remaster ein Remaster
da beide zu Take-Two Interactive gehören schon immer.
Hoffentlich wird es Play Anywhere
Ich steh auf dem Schlauch gehts hier um den zweiten Teil? Da gibts ja schon länger Gerüchte über ein Series X/ PS5 Version.
Aber so wie ich Rockstar kenne nix mit gratis oder 10€ update sondern Vollpreis für 80€+
Ich habe auch gerade gedacht, es war doch die ganze Zeit die Rede vom zweiten Teil. Und jetzt steht da Teil eins!?
Und ja, ich gehe von Vollpreis aus.
Ja die Frage stellen sich grad wahrscheinlich alle. Braucht das wirklich noch jemand für 50 Euro, als offiziellen Release auf PS5 & Xbox & Switch 2? Die PS5 hatte eine 60fps Patch für die PS4 Version bereits bekommen, Xbox One hatte ein sehr gutes 40k@30fps Upgrade schon seit k.A. 2018 für die 360-Version, das hat dem meisten glaube ich schon ausgereicht.
Switch 2 -ler spielen die Switch 1 Version und sind damit wahrscheinlich auch nicht unglücklich.
Ich sag das eigentlich immer an der Stelle: Das Pipi-Remaster müsste ein kostenloser Patch sein, zumindest für die PS4 & Switch Besitzer. Xbox wäre wegen der 360-AK eine andere Geschichte, da muss ein offizieller Release her.
Aber Take2 wird wie immer richtig abkassieren wollen
Immer her damit. Habe es noch nicht für die Xbox. Habe den ersten Teil nur auf der Switch 1 gespielt.
Next gen Version für maximal 9,99€ und ich bin dabei
Na da bin ich gespannt ob und welche Verbesserungen es hat. Großartiges Spiel mit einem der besten Enden der Spielegeschichte.