Red Dead Redemption: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Das Spiel Red Dead Redemption hat eine Alterseinstufung für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erhalten.

John Marston schwingt sich offenbar demnächst wieder in den Sattel. Diesmal auf den aktuellen Systemen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Beim Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, hat das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption für diese Plattform die Einstufung „Mature 17+“ erhalten.

Eine offizielle Ankündigung von Rockstar Games und 2K Games steht noch aus.