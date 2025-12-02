Red Dead Redemption: Kein kostenloses Upgrade der Xbox 360 Version

Heute veröffentlicht Rockstar Games ein kostenloses Upgrade für das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption.
Dabei scheint es Unklarheiten zu geben, wer das Upgrade erhält.
Wir erhalten immer mehr Mails, in denen Besitzer der Xbox 360 Version sich darüber beschweren, dass das Upgrade noch nicht verfügbar ist. Auch Online häufen sich Meldungen dazu.
Doch sie sind gar nicht für ein kostenloses Upgrade berechtigt.
Wir hatten in einer vorangegangenen Meldung dazu geschrieben:
„Besitzer der bisherigen Versionen erhalten in Red Dead Redemption auf PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 ein kostenloses digitales Upgrade, das alle technischen Verbesserungen der neuen Fassung freischaltet.“
Die Xbox 360 Version schließt das kostenlose Upgrade demnach nicht mit ein.
Auf Reddit gab es dazu auch Beschwerden. Ein User hatte diesbezüglich beim Support von Rockstar Games nachgehakt und folgende Antwort erhalten:
Der Rockstar Games Support schreibt: „Wir wissen, dass du eine Kopie von Red Dead Redemption auf deiner Xbox One hast und auf die Xbox Series S/X-Version upgraden möchtest. Bitte beachte, dass das Upgrade auf die nächste Generation für Besitzer der Xbox 360-Version nicht kostenlos ist. Rockstar hat eine neue Version herausgebracht, die für Xbox Series X|S optimiert ist und als separater Kauf gilt.“
„Abwärtskompatible Titel werden nicht automatisch auf Next-Gen-Versionen aktualisiert, es sei denn, der Herausgeber bietet ein kostenloses Upgrade-Programm an.“
Ich weiß gar nicht welche Version ich habe aber war glaube ich schon die 360er.
Tja Rockstar macht halt Rockstar Sachen, wundert mich eh das die One Version kostenlos ist.
Naja, gut. Was erwarten die Leute? Einen 20 Jahre-rundum-sorglos-Plan? Wir reden hier von der vorletzen Konsolengeneration!
Die haben PS4 und one geschrieben.
Lässt sich also drüber streiten.
Hätte man seine PS3/360 Version geupgradet hätte man ja entsprechend eine PS4/one Version und die müsste wieder upgradebar sein.
Zocke es gerade über PS+. Bin auch echt gespannt auf das Dlc wird dann zum ersten Mal gespielt. Teil 1 wurde zuletzt auf der 360 gezockt.
Und ist doch klar das man von einer 360 Version nicht auf die Series X Version updaten kann.