Red Dead Redemption: Knallharte Xbox Series X Screenshots

Image: Rockstar Games

Red Dead Redemption erscheint morgen für Current-Gen und hier gibt es einige Screenshots aus der neuen Version.

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint Red Dead Redemption (1) als „tutto completto“ Edition offiziell für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und weitere Plattformen.

Das Spiel ist bereits in Neuseeland erhältlich, dementsprechend im Microsoft Store gelistet, und davon gibt es jetzt frische Screenshots für euch:

