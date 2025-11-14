Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade bringt 4K, 60fps, HDR und weitere Optimierungen

Red Dead Redemption bietet euch auf PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 ein kostenloses digitales Upgrade, wie wir bereits berichtet haben, das alle technischen Verbesserungen der neuen Version freischaltet und den Umstieg besonders einfach macht.

Wenn ihr Red Dead Redemption bereits digital auf PlayStation 4 besitzt, könnt ihr euren gespeicherten Fortschritt direkt übernehmen und ohne Unterbrechung weiterspielen. Das gilt ebenfalls für die Version auf Nintendo Switch 2, da das Spiel die gespeicherten Daten der vorherigen Nintendo Switch-Konsole vollständig unterstützt.

Besitzer der digital abwärtskompatiblen Xbox One-Fassung, also die Xbox 360-Version, erhalten Red Dead Redemption ebenfalls ohne zusätzliche Kosten in der optimierten Variante und können sie sofort auf der neuen Hardware mit dem alten Xbox One-Speicherstand verwenden.

Durch diese nahtlose Datenübernahme bleibt eure bisherige Spielerfahrung unverändert erhalten und ihr könnt alle Inhalte nutzen, ohne das Spiel erneut erwerben zu müssen.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S läuft Red Dead Redemption mit einer flüssigen Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde, einer deutlich verbesserten Bildqualität, HDR-Unterstützung und einer Auflösung von bis zu 4K.

Die Nintendo Switch 2 Version nutzt die neue Hardware durch DLSS, HDR, Maussteuerung und ebenfalls stabile 60 Bilder pro Sekunde bei hoher Auflösung vollständig aus.

Red Dead Redemption bietet euch damit auf jeder aktuellen Plattform ein optimiertes, modernes und technisch überzeugendes Spielerlebnis, das die Stärken der jeweiligen Systeme umfassend berücksichtigt.