Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade für Xbox endlich verfügbar

Das Upgrade für Red Dead Redemption sorgt nach mehreren Tagen Unsicherheit endlich wieder für Klarheit.
Während der Rockstar-Support bislang keinerlei neue Informationen veröffentlicht hat, bestätigte der Xbox-Support nun, dass das Problem behoben wurde. Besitzer der digitalen Xbox-360-Version können das kostenlose Upgrade damit endlich regulär abrufen.
Die Störung hatte zuvor verhindert, dass Nutzer auf die verbesserte Fassung zugreifen konnten, was zu zahlreichen Rückmeldungen in der Community führte. Mit der jetzt bestätigten Fixierung steht dem erneuten Download des Upgrades nichts mehr im Weg und Xbox-Spieler können Red Dead Redemption in der optimierten Xbox Series X-Version nutzen.
Das Problem hatte ich zum Glück nicht. problemlos day one runtergeladen
Find ich immer schade wenn nicht richtig getestet wird. Das war früher besser.
Schön wenn das gelöst wurde, schade halt immer noch, dass man mit der Disc-Version vollständig leer ausgeht, obwohl man das Spiel ja damals auch zum Vollpreis sogar gekauft hat.
So ist aber das Leben, die digitale Nutzungslizenz hat nen höheren Stellenwert, als wenn man der böse war der damals noch den Datenträger wollte. 😀
Das man das Update für die Disc Version nicht erhält finde ich auch schwach.
RDR ist klasse. Meines Erachtens auch besser als Teil 2.
Schön das sie den Fehler behoben haben, hat aber auch lange genug gedauert.