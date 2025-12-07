Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade für Xbox endlich verfügbar

Das Upgrade für Red Dead Redemption sorgt nach mehreren Tagen Unsicherheit endlich wieder für Klarheit.

Während der Rockstar-Support bislang keinerlei neue Informationen veröffentlicht hat, bestätigte der Xbox-Support nun, dass das Problem behoben wurde. Besitzer der digitalen Xbox-360-Version können das kostenlose Upgrade damit endlich regulär abrufen.

Die Störung hatte zuvor verhindert, dass Nutzer auf die verbesserte Fassung zugreifen konnten, was zu zahlreichen Rückmeldungen in der Community führte. Mit der jetzt bestätigten Fixierung steht dem erneuten Download des Upgrades nichts mehr im Weg und Xbox-Spieler können Red Dead Redemption in der optimierten Xbox Series X-Version nutzen.