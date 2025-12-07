Red Dead Redemption: Kostenloses Upgrade für Xbox endlich verfügbar

101 Autor: , in News / Red Dead Redemption
Image: Rockstar Games

Xbox bestätigt Fehlerbehebung – kostenloses Upgrade für digitale Xbox-360-Version steht bereit!

Das Upgrade für Red Dead Redemption sorgt nach mehreren Tagen Unsicherheit endlich wieder für Klarheit.

Während der Rockstar-Support bislang keinerlei neue Informationen veröffentlicht hat, bestätigte der Xbox-Support nun, dass das Problem behoben wurde. Besitzer der digitalen Xbox-360-Version können das kostenlose Upgrade damit endlich regulär abrufen.

Die Störung hatte zuvor verhindert, dass Nutzer auf die verbesserte Fassung zugreifen konnten, was zu zahlreichen Rückmeldungen in der Community führte. Mit der jetzt bestätigten Fixierung steht dem erneuten Download des Upgrades nichts mehr im Weg und Xbox-Spieler können Red Dead Redemption in der optimierten Xbox Series X-Version nutzen.

101 Kommentare Added

  3. SnakeForce 85 30125 XP Bobby Car Bewunderer | 07.12.2025 - 19:12 Uhr

    Schön wenn das gelöst wurde, schade halt immer noch, dass man mit der Disc-Version vollständig leer ausgeht, obwohl man das Spiel ja damals auch zum Vollpreis sogar gekauft hat.

    So ist aber das Leben, die digitale Nutzungslizenz hat nen höheren Stellenwert, als wenn man der böse war der damals noch den Datenträger wollte. 😀

    1
  4. Khaabel 33105 XP Bobby Car Schüler | 07.12.2025 - 19:16 Uhr

    Das man das Update für die Disc Version nicht erhält finde ich auch schwach.

    1
  5. GunslingerII 15960 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 07.12.2025 - 19:38 Uhr

    RDR ist klasse. Meines Erachtens auch besser als Teil 2.
    Schön das sie den Fehler behoben haben, hat aber auch lange genug gedauert.

    0

