Red Dead Redemption: Neue Konsolen-Version schockiert Fans mit riesigen Grafik-Unterschieden

Das neue Red Dead Redemption „Remaster“ erschien als eigenständige, native Version für Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und iPhone.
Entwickler Rockstar Games überarbeitet die Technik mit dem Ziel, die Konsolenfassung näher an die grafischen Top-Einstellungen der PC-Version heranzuführen.
Die neuen Builds bieten verbesserte Rendering-Technik, modernisierte Effekte und optimierte Performance. Dennoch bleiben sichtbare Einschränkungen bestehen, vor allem bei Gras-LOD, Schattenqualität und einzelnen Distanzdetails auf der PS5.
Die Switch-2-Version stellt den größten Sprung dar, besonders im direkten Vergleich mit der ursprünglichen Switch-Fassung aus dem Jahr 2023. Das Remaster läuft dort mit 60fps, nutzt DLSS, erweitert die Steuerungsoptionen und bietet sogar Maus-Support, was die Open-World-Erfahrung des Western-Action-Adventures deutlich verändert.
Die Xbox-Series-Fassung setzt auf stabile Performance und profitiert ebenfalls von den modernisierten Grafikprofilen.
Im späteren Verlauf des Tests wird auch die iPhone-Version berücksichtigt, die trotz Hardware-Limitierungen viele technische Verbesserungen übernimmt und damit zeigt, wie weit mobile Hardware bei großen AAA-Portierungen inzwischen gekommen ist.
Die neuen Konsolen-Builds legen insgesamt den Schwerpunkt auf optimierte Bildstabilität, überarbeitete Beleuchtung sowie höhere interne Auflösungen, um die Atmosphäre der Western-Open-World präziser darzustellen.
