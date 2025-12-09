Red Dead Redemption: Noch immer warten einige Spieler auf ihr Upgrade

Vor genau einer Woche sollte sich das Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption dank eines kostenlosen Upgrades von einer noch schöneren Seite zeigen.
Doch gerade Besitzer der Xbox 360-Version warten noch immer. Einige Spieler werden es bereits erhalten haben, doch für viele andere ist das Upgrade weltweit schlichtweg nicht vorhanden.
Ein betroffener Spieler hatte dazu den Rockstar Support angeschrieben und die Antwort via Reddit geteilt. Der Support entschuldigte sich für die Verzögerung und spricht von mehr Zeit, die man bei der Diagnose dieses speziellen Problems benötige.
In fünf Tagen soll der Spieler ein Update zu seinen Anliegen erhalten, was dafür spricht, dass das Problem kompliziert ist und eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist.
Wieso ist das so, verstehe ich nicht🤔
Lass mich raten, nur für Spieler in NSTC-U… Egal, wird ja hoffentlich noch kommen
Das galt ausschließlich für die digitale Version, oder? Hab das Spiel auf Disc.
Zitat: „was dafür spricht, dass das Problem kompliziert ist und eine schnelle Lösung nicht in Sicht“
Ich glaube das Problem ist, dass das System nicht so einfach unterscheiden kann, welche Version vom Silberling stammt, und welche eindeutig eine „Game on Demand“ Version ist. Durch Patches und DLCs sind die Grenzen wohl fließend, und dann gibt es im Zweifelsfall nichts „umsonst“.
Hätte Rockstar fairerweise für alle Käufer ein kostenloses Upgrade bereit gestellt, dann gäbe es diese Problematik gar nicht. Aber Rockstar macht halt Rockstar Sachen, auch wenn mal wieder viele den Fehler bei Microsoft sehen (wollen).
Geduld ist eine Tugend Loide. Stay calm and do irgendwas anderes
Hab’s mir heute so im Store gekauft ,für 20€ kann man nicht meckern man bekommt ja die digitale 360 Version auch dazu,hatte leider nur die Disk.
Grafisch sieht es teilweise doch ein bisschen besser aus,aber die 360 Version brauch sich defenitiv nicht verstecken,war ein bisschen erschrocken wie gut es noch aussah nach all der Zeit.