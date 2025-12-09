Red Dead Redemption: Noch immer warten einige Spieler auf ihr Upgrade

Nicht alle Spieler haben das kostenlose Upgrade für Red Dead Redemption erhalten – der Support bittet um Geduld.

Vor genau einer Woche sollte sich das Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption dank eines kostenlosen Upgrades von einer noch schöneren Seite zeigen.

Doch gerade Besitzer der Xbox 360-Version warten noch immer. Einige Spieler werden es bereits erhalten haben, doch für viele andere ist das Upgrade weltweit schlichtweg nicht vorhanden.

Ein betroffener Spieler hatte dazu den Rockstar Support angeschrieben und die Antwort via Reddit geteilt. Der Support entschuldigte sich für die Verzögerung und spricht von mehr Zeit, die man bei der Diagnose dieses speziellen Problems benötige.

In fünf Tagen soll der Spieler ein Update zu seinen Anliegen erhalten, was dafür spricht, dass das Problem kompliziert ist und eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist.