Red Goes Faster: Rennspiel inklusive Liebesgeschichte angekündigt

Autor:, in / Red Goes Faster

110 Industries kündigt heute Red Goes Faster für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC an.

Red Goes Faster ist ein Sci-Fi-Rennspiel, das einen komplementären Kontrast zwischen aufregenden Rennen und einer faszinierenden, von einem Liebesdreieck durchzogenen Geschichte bietet.

In Red Goes Faster schlüpfen die Spieler in die Rolle von Leon Garcia, einem aufstrebenden jungen Rennfahrer, der tagsüber an intergalaktischen Rennen teilnimmt und nachts seinen Heimatplaneten Keplar erkundet.

Die Spieler verbringen ihre Zeit zwischen den Rennen damit, eine Vielzahl von Lokalen zu besuchen, wo sie mit Leons Freunden abhängen und versuchen, ein kompliziertes Liebesdreieck zu entwirren.

Der Rennsport ist Leons einzige Möglichkeit, seinen Heimatplaneten Keplar zu verlassen, eine Welt, die einst vielversprechend schien.

Potenziellen Kolonisten wurde von den Konzernen, die von dem Planeten profitieren wollten, ein aufregendes neues Leben mit Wellness-Programmen, Vergünstigungen im Büro, Krankenversicherungen und vielem mehr versprochen. Dann wurde ihnen klar, dass Keplar wertlos ist.

Die Versprechen auf ein idyllisches neues Leben lösten sich in Luft auf, und die Konzerne kehrten nach Hause zurück.

Leons Großeltern gehörten zu denjenigen, die sich entschieden, zu bleiben, aber er will raus. Sein Weg zum Sieg bei der Keplar Super Trofeo wird durch seinen Highschool-Rivalen und die Beziehung zu seiner Ex-Freundin erschwert, aber er ist fest entschlossen, seine einzige Chance, von diesem Felsen herunterzukommen, nicht zu verpassen.

Sergei Kolobashkin, Gründer und Creative Director bei 110 Industries, sagte: „Wir freuen uns sehr, Red Goes Faster auf PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC zu bringen. Die Mischung aus Rennen und Abenteuer, die das Spiel bietet, bringt wirklich etwas Neues auf den Tisch und wir können es kaum erwarten, mehr Details zu teilen.“

Der Teaser zu Ankündigung: