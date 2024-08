[REDACTED]: Bis zur letzten Leiche

KRAFTON, Inc. und Striking Distance Studios kündigen [REDACTED] an, einen neuen Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler, der im Universum von The Callisto Protocol spielt. [REDACTED] wird am 31. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

[REDACTED] führt die Spieler tief in das Black Iron, ein Hightech-Gefängnis auf Jupiters Eismond Callisto. Die Insassen sind infiziert und mutieren, die Sicherheitssysteme sind wahllos und andere Überlebende versuchen mit allen Mitteln zu entkommen. Als Spieler verkörpert man einen bescheidenen Wachmann, der nur eine Aufgabe hat – es lebend zur letzten Fluchtkapsel zu schaffen.

Dabei steht einem ein großes Arsenal an verschiedenen Waffen, Anzügen, Fähigkeiten, Experimenten und mehr zur Verfügung. In diesem Spiel dreht sich alles ums Kämpfen, Sterben, wieder Sterben, noch mehr Sterben und sich an die Situation anpassen, wobei die klassische Roguelike-Formel auf die Spitze getrieben wird.

Die wichtigsten Features sind alle da, wie unbegrenzte Wiederholbarkeit, strategische Build-Metas, Fortschritt durch Tod, mächtige Upgrades und Speed-Running-Herausforderungen und (nur für den Fall, dass es noch nicht klar wurde) Sterben. Hierbei haben die Entwickler aber ein paar neue Ideen eingebaut, um sicherzustellen, dass jeder Lauf ein wenig anders ist.

Action : Black Iron ist für die Spieler ein Spielplatz. Sie rüsten sich mit einer Mischung aus Pistolen, Nahkampfwaffen, Fähigkeiten und Upgrades aus. Das Spiel ist intuitiv zu spielen, aber es zu meistern ist eine andere Geschichte. Spieler kämpfen sich durch Wellen von Monstrositäten, um die letzte Rettungskapsel zu erreichen, und spüren den Rausch des Überlebens und den Stachel jedes Todes.

Rivalen : Die infizierten Insassen und Monster des Black Iron sind schlimm genug, aber es sind die anderen Überlebenden, vor denen die Spieler sich in Acht nehmen müssen. Sie haben es auf die letzte Fluchtkapsel abgesehen und können einem ganz schön zusetzen, wenn sie einem unerwartete Herausforderungen in den Weg stellen oder versuchen, die Spieler direkt zu erledigen.

Bis zur letzten Leiche: Sterben gehört zum Spiel. Darüber sollten die Spieler nicht nachdenken, sondern stattdessen Jagd auf ihre zuletzt selbst hinterlassene Leiche machen. Nachdem sie sie ausgeschaltet haben, winkt eine Belohnung. Den Kampf sollten sie aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Leiche, gegen die sie kämpfen, hat dieselben Waffen, Upgrades, Anzüge und Experimente, wie die Spieler in ihrem letzten Durchgang – je stärker sie waren, desto stärker ist sie.

Hier gibt es den Trailer zu sehen: