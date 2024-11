Redemption of Liuyin: Chinesisches Action-RPG enthüllt

Autor:, in / Redemption of Liuyin

Das chinesische Fantasy-Action-RPG Redemption of Liuyin erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Redemption of Liuyin ist ein 3D-Fantasy-Rollenspiel im antiken Stil mit mehreren Enden.

Als dritter Teil der Ryukyu Hidden-Reihe und als Ryukyu Hidden Nine Ultimate Reincarnation Chapter ist das Spiel mit einem Kampfsystem konzipiert, das auf Angriff setzt und daraufsetzt, dass jegliches Zögern zur Niederlage führt. Das Ziel ist es, den Spielern in jedem Spiel ein schweißtreibendes Kampferlebnis zu bieten.

Das Spiel verwendet einen Handlungsmodus mit mehreren Zweigen, bei dem die Reihenfolge, in der die einzelnen Zweige besiegt werden, Auswirkungen auf den ursprünglichen Endgegner oder die Handlungsstruktur hat, was zu geringfügigen Änderungen in der Handlung und den Drops führt. Erhöhte Anstrengungen bei der Erkundung von Schätzen und Abenteuern können den Schwierigkeitsgrad von Gegnern erheblich verringern.