Redfall: Bekommt doch noch finales Update

Bethesda hat offiziell bekannt gegeben, dass Redfall doch noch ein finales Update erhalten wird.

Derzeit arbeitet das Team am finalen Game Update 4 für Redfall, um einen Offline-Modus und weitere Anpassungen zu bringen.

Via X wurde verkündet: „Vielen Dank für all Ihre unterstützenden Nachrichten. Wir arbeiten an der Veröffentlichung unseres letzten Updates, Game Update 4, das überarbeitete Nachbarschafts- und Nest-Systeme, Einzelspieler-Pausen, Offline-Modus und mehr mit sich bringt. Wir werden in Kürze weitere Einzelheiten bekannt geben. Vielen Dank euch allen.“